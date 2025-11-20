Sähköistysalan edistämispalkinto myönnettiin sähköisen oppimisympäristön kehittäjälle

Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry

Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön myöntämä Sähköistysalan edistämispalkinto jaettiin Sähköurakoitsijapäivillä Vantaalla 20.11.2025.

Sähköistysalan edistämispalkinnon jakoivat Ville Alavalle Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön asiamies ja Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry:n juristi Inka-Liisa Ahokas, STUL ry:n puheenjohtaja Jarmo Töyräs ja toimitusjohtaja Marko Utriainen.
Sähköistysalan edistämispalkinnon sai monikanavaisen Sähkötekniikka 2021 -oppimisympäristön luonut Ville Alava. Palkinnon myöntämisessä kiinnitetään huomiota alaa kehittäviin ja alan tunnettuutta ja haluttavuutta lisääviin tekijöihin. Sen arvo on 3 000 euroa. 

Oppimisympäristö on laajalti käytössä oppilaitoksissa

”Tekemäni oppimisympäristö on käytössä suurimmassa osassa Suomen ammatillisia oppilaitoksia ja osassa ammattikorkeakouluja. Oppilaitokset ovat siirtyneet käyttämään oppimisympäristöä, koska se päivittyy koko ajan ja siinä on sopivantasoisia tehtäviä nuorille”, Alava kertoo.

Oppimisympäristö koostuu kirjoista, opetusvideoista, lautapelistä, opettajan digiaineistosta, sovelluksesta, sähköisistä tietovisoista, tekoälytehtävistä ja sosiaalisen median tietoiskuista.

 Alavan mukaan kirjoja on toimitettu yli 10 000 kappaletta, videoilla on noin 2,5 miljoonaa avauskertaa ja niitä on katsottu yhteensä 175 000 tuntia. Sähkötekniikka 2021 -sovellus on ladattu noin 5 000 laitteelle.

Helppokäyttöiset materiaalit lisäävät alan vetovoimaa

Alavan saaman palautteen mukaan helposti lähestyttävä oppimisympäristö ja sähköasentajan työtä kuvaavat videot ovat houkutelleet alanvaihtajia sähköalalle.

Hän on tehnyt myös yhteistyötä Opetushallituksen kanssa ja kuvannut videoita, jotka kertovat, mistä sähköalan opinnot koostuvat.

Alava on toiminut sähköalan opettajana yli 20 vuotta ja ennen sitä myös sähköasentajana ja sähköinsinöörinä. Hän on tehnyt Sähkötekniikka 2021 -kirjasarjaa vuodesta 2019 alkaen.

