Sähköistysalan edistämispalkinto myönnettiin sähköisen oppimisympäristön kehittäjälle
Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön myöntämä Sähköistysalan edistämispalkinto jaettiin Sähköurakoitsijapäivillä Vantaalla 20.11.2025.
Sähköistysalan edistämispalkinnon sai monikanavaisen Sähkötekniikka 2021 -oppimisympäristön luonut Ville Alava. Palkinnon myöntämisessä kiinnitetään huomiota alaa kehittäviin ja alan tunnettuutta ja haluttavuutta lisääviin tekijöihin. Sen arvo on 3 000 euroa.
Oppimisympäristö on laajalti käytössä oppilaitoksissa
”Tekemäni oppimisympäristö on käytössä suurimmassa osassa Suomen ammatillisia oppilaitoksia ja osassa ammattikorkeakouluja. Oppilaitokset ovat siirtyneet käyttämään oppimisympäristöä, koska se päivittyy koko ajan ja siinä on sopivantasoisia tehtäviä nuorille”, Alava kertoo.
Oppimisympäristö koostuu kirjoista, opetusvideoista, lautapelistä, opettajan digiaineistosta, sovelluksesta, sähköisistä tietovisoista, tekoälytehtävistä ja sosiaalisen median tietoiskuista.
Alavan mukaan kirjoja on toimitettu yli 10 000 kappaletta, videoilla on noin 2,5 miljoonaa avauskertaa ja niitä on katsottu yhteensä 175 000 tuntia. Sähkötekniikka 2021 -sovellus on ladattu noin 5 000 laitteelle.
Helppokäyttöiset materiaalit lisäävät alan vetovoimaa
Alavan saaman palautteen mukaan helposti lähestyttävä oppimisympäristö ja sähköasentajan työtä kuvaavat videot ovat houkutelleet alanvaihtajia sähköalalle.
Hän on tehnyt myös yhteistyötä Opetushallituksen kanssa ja kuvannut videoita, jotka kertovat, mistä sähköalan opinnot koostuvat.
Alava on toiminut sähköalan opettajana yli 20 vuotta ja ennen sitä myös sähköasentajana ja sähköinsinöörinä. Hän on tehnyt Sähkötekniikka 2021 -kirjasarjaa vuodesta 2019 alkaen.
Lisätietoja ja materiaalit
- Verkkosivut: https://sahkotekniikka2021.fi/
- Sähkötekniikka 2021 -sovellus (saatavilla sovelluskaupoista)
- Tietovisat ja muut tehtävät: https://sahkotekniikka2021.fi/?page_id=140
- YouTube-opetusvideot: https://www.youtube.com/@Sahkotekniikka/videos
- Instagram: https://www.instagram.com/sahkotekniikka2021/
- Facebook: https://www.facebook.com/p/S%C3%A4hk%C3%B6tekniikka-2021-100067825843260/
- Kirjat saatavilla sähköisessä muodossa opetusympäristöä käyttäville opettajille
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Inka-Liisa Ahokas
Asiamies, Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiö
Juristi, Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry
041 453 4080
inka-liisa.ahokas@stul.fi
Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry ajaa sähköistysalan asiaa yli 90 vuoden näkemyksellä ja kokemuksella. Edistämme toiminnallamme vastuullisen sähköistysalan yritysten liiketoimintaedellytyksiä ja osaavan työvoiman saatavuutta Suomessa. Olemme alan edunvalvoja sekä luotettavin tiedontuottaja- ja kouluttajataho, ja neuvomme jäseniämme esimerkiksi omaan yritystoimintaan liittyvissä asioissa. Lisätietoja www.stul.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry
Vuoden sähköurakoitsija 2025 on Sähköasennus Tammisto oy20.11.2025 20:03:26 EET | Tiedote
Monipuolinen palvelutarjonta ja asiakaspalveluun panostaminen ovat Vuoden sähköurakoitsijaksi valitun ruskolaisen Sähköasennus Tammisto oy:n menestyksen taustalla.
Hyvä sähköasennus näkyy yksityiskohdissa – näin tunnistat laadukkaan työn5.11.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Luotettavan sähköurakoitsijan löytäminen voi tuntua haasteelliselta. Onko laadukkaalla sähköasennuksella tiettyjä tunnusmerkkejä? Miten valita oikea tekijä?
Tekniikasta tukea ikääntyneiden asumiseen28.10.2025 11:09:44 EET | Tiedote
Sähkötekniset ratkaisut ja niihin liittyvät digipalvelut auttavat ikäihmisiä asumaan omassa kodissaan turvallisesti entistä pidempään. Niiden hankinta onnistuu helpoiten pyytämällä sähköasentaja käymään kotona. Hän ehdottaa sopivimmat laitteet sekä hankkii ja asentaa kaiken tarvittavan.
Talotekniikan kahtiajako: Alan toimijat laskun ja kasvun ristivedossa9.10.2025 07:00:00 EEST | Tiedote
Talotekniikka-alan suhdannekysely kertoo karua kieltä alan pirstaloituneesta markkinatilanteesta, varsinkin alueellinen kuilu syvenee entisestään. Uudistuotannon lasku jatkuu, mutta odotukset ovat hieman parantuneet keväästä. Korjausrakentamisen kasvumahdollisuuksia heikentävät tukimuutokset.
Datakeskuksista uutta kasvua sähköistysalalle6.10.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Mittavat investoinnit datakeskuksiin avaavat uusia mahdollisuuksia sähköistysalan yrityksille. Hankkeet kasvattavat erikoisosaamista, jolla on käyttöä myös datakeskuksia ympäröivässä ekosysteemissä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme