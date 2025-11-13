Marguerite Humeau tutkii olemassaolon perimmäisiä kysymyksiä HAMissa

Marguerite Humeau: Soihdut luo HAM Helsingin taidemuseon suureen kaarihalliin mielikuvituksellisen maiseman. Tila on kuin eteerinen maailma, jossa aika ja paikka häviävät ja menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus kohtaavat. Näyttely on taiteilijan tutkimusmatka elämän alkuun maapallolla, kohti kuolemaa ja uudelleensyntymää, sekä näiden välistä jännitettä.

Soihdut on kokonaisvaltainen elämys, jossa Humeau tutkii yhteistä alkuperäämme ja vaihtoehtoisia tulevaisuuksia. Taiteilijan luonnonmuodoista inspiroituneet veistokset ja installaatiot heräävät eloon äänen ja valon avulla, luoden monikerroksisen ja runollisen kertomuksen.

”Olen kiinnostunut olemassaolosta — maailmat, jotka (uudelleen)luon, ovat lakanneet olemasta, eivät ole vielä olemassa tai elävät rinnakkaisissa nykyhetkissä. En näe teoksiani taideteoksina, vaan todellisina elämänmuotoina. Niillä on ääni. Niillä on syke. Niillä on sydämenlyönti. Niillä on rytmi. Ne ovat elossa,” kuvailee Marguerite Humeau taiteensa lähtökohtia.

Marguerite Humeau: Soihdut. HAM Helsingin taidemuseo, 2025. © Marguerite Humeau. Kuva: Julia Andréone. Taiteilijan luvalla.

Huolellinen tutkimustyö ja tarinankerronta ovat tärkeitä elementtejä Humeaun taiteellisessa työskentelyssä. Hän toimii usein yhteistyössä eri alojen asiantuntijoiden, kuten biologien, historioitsijoiden, insinöörien ja selvännäkijöiden kanssa ja hyödyntää taiteessaan niin arkeologiaa, antropologiaa kuin mytologiaakin.

Humeau on tunnettu kokeellisesta työskentelystään ja epätavallisista materiaaleistaan, joihin kuuluvat muun muassa mehiläisvaha, ampiaisen myrkky, hiiva ja sinibakteerit – elävät organismit, jotka jatkavat kasvuaan näyttelyn ajan.

”Marguerite Humeau käsittelee elämän ja kuoleman isoja kysymyksiä sekä koettelee taiteessaan jatkuvasti rajoja, olivat ne sitten materiaalisia, ajallisia, kulttuurisia, tiedon tai ajattelun rajoja. On valtavan hienoa, että voimme esitellä Margueriten visionääristä taidetta HAMissa, sekä myöhemmin Keski-Pasilassa upean, pysyvän julkisen teoksen myötä”, iloitsee Arja Miller, HAMin museonjohtaja ja näyttelyn kuraattori.

Näyttelyn nimi Soihdut viittaa taideteoksiin oppaina, jotka valaisevat ihmisten polkuja eri aikakausien välillä. Soihtujen lailla teokset luovat valoa menneisyyden kerrostumiin ja jo menetettyyn maailmaan, sekä samalla näyttävät tietä tulevaisuuteen.

Näyttely on toteutettu yhteistyössä tanskalaisen Nykytaiteen museo ARKENin kanssa. Näyttely on saanut tukea Museovirastolta.

Marguerite Humeaun taidetta tulossa myös Keski-Pasilaan

Helsingin kaupunki on HAMin esityksestä päättänyt hankkia taiteilija Marguerite Humeaulta julkisen taideteoksen Keski-Pasilaan. HAM kuratoi Humeaulta kunnianhimoisen ja yhteisöllisyyttä korostavan taideteoksen uudelle asuinalueelle sijoittuvaan Höyrypuistoon. Taiteilijan mukaan teos tutkii ”yhteentulemisen aikakautta”, yhteisön muodostumista ja voimia jotka pitävät sen koossa sekä sitä, miten yhteisölle tärkeät tarinat kehittyvät ajan myötä.

Marguerite Humeaun teos The Guardian of Our Community on uusi rituaali: kellonsoittoon perustuva koreografia. Rituaalin ytimessä on vaikuttavan kokoinen veistos, joka koostuu yli kahdestasadasta alumiinista valmistetusta kellosta. Teos viittaa sekä porojen kaulassa kannettaviin kelloihin että sormustinkukkaan. Veistos sijoitetaan köynnöskasvien peittämälle kummulle, jolloin teos yhtä aikaa kytkeytyy osaksi puistosuunnitelmaa sekä korottuu uuden alueen maamerkiksi.

Teos sisältää myös interaktiivisen elementin, jossa satoja käsikelloja lahjoitetaan Keski-Pasilan peruskouluun. Kellot laajentavat teoksen yhteisölliseksi rituaaliksi, jota Humeau kehittää osallistavissa työpajoissa koulun oppilaiden kanssa luodakseen synkronisuuden äänimaiseman. Ajan myötä alkuperäinen rituaali voi hiipua ja antaa tilaa uusille, yhteisön vaalimille rituaaleille. Näin teos muuttaa puiston soivaksi kokonaisuudeksi, jota sen asukkaat jatkuvasti muokkaavat.

Teoksen hankkimisen Höyrypuistoon Ratapihankortteleiden alueelle mahdollistaa Helsingin noudattama taiteen prosenttiperiaate. HAM toimii julkisten taideteosten kuraattorina Helsingin taidekokoelmaan liitettävissä julkisissa taideteoksissa.

Marguerite Humeau, 2025. Kuva: HAM / Kerttu Malinen. Taiteiljan luvalla.

Taiteilijasta

Marguerite Humeau (s. 1986, Cholet, Ranska) asuu ja työskentelee Lontoossa. Hän suoritti maisterin tutkinnon Royal College of Artissa, Lontoossa, vuonna 2011. Hänen yksityisnäyttelyitään on järjestetty mm. Arken-museossa (2025), ICA Miamissa (2024), Lafayette Anticipationsissa, Pariisissa (2021); Kunstverein Hamburgissa (2019); Museionissa, Bolzanossa (2019); New Museumissa, New Yorkissa (2018); Tate Britainissa, Lontoossa (2017); Haus Konstruktivissa, Zürichissä (2017); Schinkel Pavillonissa, Berliinissä (2017); Nottingham Contemporaryssa (2016); sekä Palais de Tokyossa, Pariisissa (2016). Humeaun teoksia on ollut esillä lukuisissa ryhmänäyttelyissä, kuten Somerset Housessa, Lontoossa (2025), 15. Gwangjun biennaalissa (2024); Hayward Galleryssa, Lontoossa (2024); 59. Venetsian biennaalissa The Milk of Dreams, kuraattorina Cecilia Alemani (2022); 23. Sydneyn biennaalissa (2022); Kunsthalle Baselissa (2021); Istanbulin biennaalissa (2019); Centre Pompidoussa, Pariisissa (2019); MAMVP:ssa, Pariisissa (2019); High Linella, New Yorkissa (2017); Château de Versailles’ssa, Ranskassa (2017); Kunsthal Charlottenborgissa, Kööpenhaminassa (2017); FRAC Midi-Pyrénées’ssa, Toulousessa, Ranskassa (2017); Serpentine Galleriesissa, Lontoossa (2014); sekä Victoria and Albert Museumin veistosgalleriassa, Lontoossa (2014). Vuonna 2023 Humeau toteutti 160 hehtaarin maa- ja ympäristötaideteoksen Orisons San Luis Valleyssä, Coloradossa, kuraattorina ja tuottajana Black Cube Nomadic Art Museum. Hän on White Cube -gallerian edustama taiteilija.

Marguerite Humeau: Soihdut - 21.11.2025–15.3.2026 - HAM Helsingin taidemuseo