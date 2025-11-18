Lisätietoa Oma Hämeen virheellisistä laskujen liitteistä – koskee noin 500 asiakasta

Kanta-Hämeen hyvinvointialue on yrittänyt lähettää osalle asiakkaille lokakuun laskujen mukana liitteitä, joiden lähettäminen on kuitenkin epäonnistunut ja kaikkia vastaanottajia ei ole tavoitettu. Liitteitä on myös lähtenyt vajaina tai asiakkaan palveluun suhteutettuna väärällä sisällöllä. Liitteiden sisältö on koskenut tulosidonnaisten palveluiden maksutarkistuksia. Oma Häme uutisoi asiasta aiemmin perjantaina.

Asia koskee ikäihmisten palveluiden asiakkaita, jotka saavat säännöllistä kotihoitoa, yhteisöllistä asumista tai pitkäaikaista palveluasumista. Mukana on myös yksittäisiä mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakkaita. Liitteitä on päätynyt myös 53 vammaispalvelujen asiakkaalle tai asianhoitajalle, joilta tulotietoja ei tarvita. Vääriä laskuliitteitä on saanut yhteensä noin 500 asiakasta eri asiakasryhmistä.

Virheellisen laskuliitteen saaneita asiakkaita on selvitetty yhdessä palveluntuottaja Provincia Oy:n kanssa. Asiakkaan ei tarvitse tehdä laskun liitteille mitään, liitteet voi jättää kokonaan huomioimatta. Itse laskut ja niiden sisältö on oikein.

Oma Häme lähettää tuloselvitystä koskevan erillisen kirjeen joko asiakkaalle itselleen tai hänen asianhoitajalleen. Kirjeeseen on merkittynä yhteystiedot, josta asiakas/asianhoitaja saa halutessaan neuvontaa lomakkeen palauttamiseen liittyen.

Lomakkaiden palautusta toivovaan mahdollisimman pian

Tuloselvitystä koskevia kirjeitä postitetaan asiakkaille, koska vuoden 2026 vaihtuessa Oma Hämeen asiakkaiden tulotietoihin tulee muutoksia. Tämän vuoksi uudet maksupäätökset tehdään kaikkiin asiakkaan tai perheen tuloihin perustuviin asiakasmaksuihin, jotka laskutetaan kuukausittain. Päätökset tulevat voimaan 1.1.2026.

Maksuntarkistusta varten hyvinvointialue tarvitsee selvityksen asiakkaan tuloista. Hyvinvointialueelta postitetaan asiakkaan kotiosoitteeseen tai asianhoitajalle tuloselvityslomake ja ohje sen palauttamiseksi. Oma Häme toivoo asiakkaiden palauttavan lomakkeet mahdollisimman pian, jotta maksuntarkistukset etenevät. Lomakkeella voi halutessaan valtuuttaa viranhaltijan tulotietojensa selvittämiseen.

Hyvinvointialue ei voi aloittaa pitkäaikaisten palveluiden laskutusta vuonna 2026 ennen kuin uudet maksupäätökset ovat valmiina. Suurten asiakasmäärien vuoksi Oma Häme pyytää asiakkaita varautumaan siihen, että laskutus voi viivästyä ja asiakkaita voidaan laskuttaa useampi kuukausi samalla laskulla.

Hyvinvointialue pahoittelee virhettä. Asiakkaat tai omaiset voivat kysyä tarvittaessa lisätietoa laskutukseen liittyvissä kysymyksissä tai huolissa:

Ikäihmiset:

p. 036 296 540

ma-to klo 9-10

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut sekä terveydenhuolto:

p. 036 293 179

ma-pe kello 9-14

Tiedusteluja voi lähettää myös sähköpostiin: asiakasmaksut@omahame.fi