Lisätietoa Oma Hämeen virheellisistä laskujen liitteistä – koskee noin 500 asiakasta
Asia koskee pääasiassa ikäihmisten palveluiden asiakkaita.
Kanta-Hämeen hyvinvointialue on yrittänyt lähettää osalle asiakkaille lokakuun laskujen mukana liitteitä, joiden lähettäminen on kuitenkin epäonnistunut ja kaikkia vastaanottajia ei ole tavoitettu. Liitteitä on myös lähtenyt vajaina tai asiakkaan palveluun suhteutettuna väärällä sisällöllä. Liitteiden sisältö on koskenut tulosidonnaisten palveluiden maksutarkistuksia. Oma Häme uutisoi asiasta aiemmin perjantaina.
Asia koskee ikäihmisten palveluiden asiakkaita, jotka saavat säännöllistä kotihoitoa, yhteisöllistä asumista tai pitkäaikaista palveluasumista. Mukana on myös yksittäisiä mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakkaita. Liitteitä on päätynyt myös 53 vammaispalvelujen asiakkaalle tai asianhoitajalle, joilta tulotietoja ei tarvita. Vääriä laskuliitteitä on saanut yhteensä noin 500 asiakasta eri asiakasryhmistä.
Virheellisen laskuliitteen saaneita asiakkaita on selvitetty yhdessä palveluntuottaja Provincia Oy:n kanssa. Asiakkaan ei tarvitse tehdä laskun liitteille mitään, liitteet voi jättää kokonaan huomioimatta. Itse laskut ja niiden sisältö on oikein.
Oma Häme lähettää tuloselvitystä koskevan erillisen kirjeen joko asiakkaalle itselleen tai hänen asianhoitajalleen. Kirjeeseen on merkittynä yhteystiedot, josta asiakas/asianhoitaja saa halutessaan neuvontaa lomakkeen palauttamiseen liittyen.
Lomakkaiden palautusta toivovaan mahdollisimman pian
Tuloselvitystä koskevia kirjeitä postitetaan asiakkaille, koska vuoden 2026 vaihtuessa Oma Hämeen asiakkaiden tulotietoihin tulee muutoksia. Tämän vuoksi uudet maksupäätökset tehdään kaikkiin asiakkaan tai perheen tuloihin perustuviin asiakasmaksuihin, jotka laskutetaan kuukausittain. Päätökset tulevat voimaan 1.1.2026.
Maksuntarkistusta varten hyvinvointialue tarvitsee selvityksen asiakkaan tuloista. Hyvinvointialueelta postitetaan asiakkaan kotiosoitteeseen tai asianhoitajalle tuloselvityslomake ja ohje sen palauttamiseksi. Oma Häme toivoo asiakkaiden palauttavan lomakkeet mahdollisimman pian, jotta maksuntarkistukset etenevät. Lomakkeella voi halutessaan valtuuttaa viranhaltijan tulotietojensa selvittämiseen.
Hyvinvointialue ei voi aloittaa pitkäaikaisten palveluiden laskutusta vuonna 2026 ennen kuin uudet maksupäätökset ovat valmiina. Suurten asiakasmäärien vuoksi Oma Häme pyytää asiakkaita varautumaan siihen, että laskutus voi viivästyä ja asiakkaita voidaan laskuttaa useampi kuukausi samalla laskulla.
Hyvinvointialue pahoittelee virhettä. Asiakkaat tai omaiset voivat kysyä tarvittaessa lisätietoa laskutukseen liittyvissä kysymyksissä tai huolissa:
Ikäihmiset:
p. 036 296 540
ma-to klo 9-10
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut sekä terveydenhuolto:
p. 036 293 179
ma-pe kello 9-14
Tiedusteluja voi lähettää myös sähköpostiin: asiakasmaksut@omahame.fi
Yhteyshenkilöt
Annukka Kuisminikäihmisten asiakasohjauksen tulosaluejohtajaPuh:050 550 2263annukka.kuismin@omahame.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oma Häme
Aluehallitus käsitteli strategisten tavoitteiden toteumaa ja lakisääteisten palvelujen saatavuutta18.11.2025 16:40:34 EET | Uutinen
Maanantaina 17. marraskuuta koolla ollut aluehallitus käsitteli strategisten tavoitteiden toteumaa ja lakisääteisten palvelujen saatavuutta, talousasioita sekä Ahveniston sairaalahankkeen etenemistä. Kokouksessa käsiteltiin hyvinvointialueen tilinpäätösennustetta tammi-syyskuulta, jonka aluehallitus merkitsi tiedoksi. Tilinpäätösennuste syyskuun toteuman perusteella on 18,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen, mikä on 10,2 miljoonaa euroa talousarviota heikompi ja 19,1 miljoonaa euroa kesäkuun ennustetta heikompi. Hyvinvointialueen tulos tammi–syyskuulta oli 21,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Toimintatuottojen arvioidaan jäävän 4,1 miljoonaa euroa alle talousarvion ja toimintakulujen ennustetaan ylittävän talousarvion 8,1 miljoonalla eurolla, erityisesti palvelujen ostojen noustessa. Konserni- ja tukipalveluiden toimintakate on ylittymässä 3,6 miljoonalla eurolla erityisesti ICT-kulujen sekä talous- ja HR-järjestelmien päällekkäisyyksien vuoksi. Terveydenhuollon toimintakate on ylittymässä 5,
Humppilan ja Ypäjän terveysasemien palvelut siirtyvät Jokioisten terveysasemalle tammikuussa18.11.2025 15:43:12 EET | Tiedote
Humppilan ja Ypäjän terveysasemien palvelut siirtyvät Jokioisille tammikuussa. Muutos perustuu aluevaltuuston keväällä 2024 tekemään palveluverkkopäätökseen. Terveysaseman lääkärin ja hoitajan palvelut siirtyvät 12. tammikuuta alkaen Jokioisten terveysasemalle (Keskuskatu 25). Viimeiset vastaanottoajat ovat Humppilassa 19. joulukuuta ja Ypäjällä 15. joulukuuta. Vuodenvaihteen pyhien sulun ja muuton aikana (22.12.-11.1.) asiakkaat ohjataan Jokioisten terveysasemalle ja Forssan pääterveysasemalla. Aikuisneuvonnan terveydenhoitajan vastaanotto on 12. tammikuuta alkaen Forssan pääterveysasemalla (Urheilukentänkatu 2). Suun terveydenhuolto säilyy Humppilan ja Ypäjän terveysasemilla. Humppilan neuvolapalvelut tarjotaan 1.1. alkaen Forssan neuvolassa (Kujalankatu 3, 2.krs) ja Ypäjän neuvolapalvelut tarjotaan 1.1. alkaen Jokioisten neuvolassa (Keskuskatu 25). Laboratoriopalvelut järjestetään muissa Fimlabin toimipisteissä. Valitse lähin tai sinulle sopivin toimipiste aikaa varatessasi. Viimeis
Työhyvinvointikysely 2025: Oma Hämeen tulokset myönteisiä, vaikka muutosten tahti kuormittaa18.11.2025 09:46:18 EET | Tiedote
Työterveyslaitoksen julkaisema Hyvinvointialueiden työhyvinvointitutkimus 2025 osoittaa, että Kanta-Hämeen hyvinvointialueen henkilöstö kokee työnsä pääosin mielekkääksi ja merkitykselliseksi.
Nuorisoerityinen rikososaaminen vahvistuu Oma Hämeessä – henkilöstön perehdytys ja valmennukset käynnistyvät17.11.2025 11:41:23 EET | Tiedote
Kanta-Hämeessä panostetaan vakavia tai toistuvasti rikoksia tehneiden nuorten auttamiseen. Nuorisoerityinen rikososaaminen Kanta-Hämeessä -hankkeessa kehitetään vaikuttavaa tukitoimintamallia pääasiassa alaikäisille nuorille. Hanke toteutetaan oikeusministeriön erityisavustuksella ja se jatkuu maaliskuuhun 2026 saakka. Vastaavia hankkeita toteutetaan myös muualla Suomessa. Tämän vuoden aikana hankkeessa on valmisteltu perehdytystä sekä valmennusta, jotka nyt käynnistyvät Oma Hämeen henkilöstölle. Hankkeella halutaan syventää rikoksia tekevien nuorten kanssa työskentelevien osaamista. Lisäksi hyvinvointialueen sisälle rakennetaan parhaillaan NERO-verkostoa, jossa sote-ammattilaiset saavat työskentelyynsä tukea toisiltaan sekä hankkeen asiantuntijoilta. Lisäksi verkostoon liitetään muita toimijoita, joiden osaamista tarvitaan nuoren elämäntilanteen kokonaisvaltaisessa tukemisessa. – NERO-toimintamalli perustuu tutkitun tiedon hyödyntämiseen. Jokainen nuori on erityinen omana itsenään, em
Aluehallitusten puheenjohtajat kokoontuivat Hämeenlinnassa – keskusteluissa esillä rahoitus ja palvelujen kehittäminen17.11.2025 10:27:35 EET | Tiedote
Hyvinvointialueiden aluehallitusten puheenjohtajat kokoontuivat Hämeenlinnassa 13.–14. marraskuuta Kanta-Hämeen hyvinvointialueen isännöimässä tapaamisessa. Kaksipäiväinen tilaisuus kokosi yhteen 12 aluehallituksen puheenjohtajaa vaihtamaan näkemyksiään hyvinvointialueiden tulevaisuudesta. Ministeriöiden edustajat ovat mukana tapaamisissa, joita aluehallitusten puheenjohtajat järjestävät säännöllisesti eri puolilla Suomea. Hämeenlinnan jälkeen puheenjohtajat kokoontuvat seuraavaksi tammikuussa Pirkanmaan hyvinvointialueella. Puheenjohtaja tutustuivat Hämeenlinnan vierailunsa aikana keväällä käyttöönotettavaan Ahveniston sairaalaan. Assi korvaa nykyisen keskussairaalan toiminnot ja tarjoaa erikoissairaanhoitoa koko Kanta-Hämeen alueen asukkaille. Oma Häme vastaanotti sairaalan syyskuussa rakentamisesta vastanneelta allianssilta, ja parhaillaan Assia kalustetaan ja valmistellaan asiakkaita varten. Assi on suunniteltu tukemaan sekä potilaiden hyvää hoitoa että 1 700 työntekijän sujuvaa ty
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme