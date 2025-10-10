Sinebrychoff solmii pitkäaikaisen sähkönostosopimuksen Encavisin kanssa

Encavis ja Sinebrychoff, joka on osa Carlsberg-konsernia, ovat allekirjoittaneet sähkönostosopimuksen, joka yhdistää Suomen johtavan juomayhtiön sähkönkulutuksen Encavisin voimalaitoksen tuotantoon seuraavan kymmenen vuoden ajaksi.

Paltusmäen voimalaitos on rakennettu ja otettu käyttöön vuonna 2021. Maatuulivoimalan vuosituotanto on noin 62 GWh, josta Sinebrychoffin osuus on noin 25 GWh vuodessa. Tämä kattaa Sinebrychoffin vuositarpeesta suurimman osan.

Sopimus astuu voimaan 1. tammikuuta 2026 ja sisältää alkuperätakuut (GO), jotka yhdistävät Sinebrychoffin Keravan toimistojen ja tuotantolaitoksen sähkönkäytön Paltusmäen voimalan tuotantoon.

”Tämä sopimus osoittaa, kuinka pitkäaikaiset PPA-sopimukset luovat todellista ilmastovaikutusta. Olemme ylpeitä voidessamme tukea Carlsberg-konsernin nollanettotavoitetta ja edistää sen suunnitelmaa saavuttaa hiilineutraalit panimot vuoteen 2030 mennessä. Syöttämällä puhdasta tuulivoimaa verkkoon vahvistamme paitsi alueellista energiaturvallisuutta myös takaamme vakaat sähkökustannukset kymmeneksi vuodeksi. Encavis on kumppani hiilestä irtautumisessa: markkinajohtaja, joka vauhdittaa yritysten vihreää siirtymää ja tarjoaa luotettavia, tulevaisuuteen suuntautuvia uusiutuvan energian ratkaisuja”, sanoo Mario Schirru, Encavisin toimitusjohtaja.

Sinebrychoffin ympäristökoordinaattori Hanna Palomäki kertoo, että sähkönostosopimus luo uutta uusiutuvan energian tuotantokapasiteettia, mikä on tärkeä osa yhtiön vastuullisuustyötä.

”Meille on todella tärkeää tukea pitkäaikaisia energiainvestointeja ja varmistaa uusiutuvan energian käyttö juomateollisuudessa. Tämä kumppanuus tukee Sinebrychoffin ja koko Carlsberg-konsernin Yhdessä kohti NOLLAA ja edemmäs -tavoitteita. Näitä tavoitteita ei olisi mahdollista saavuttaa ilman kumppanuuksia”, sanoo Hanna Palomäki.

Sopimus on merkittävä pitkäaikainen investointi Sinebrychoffin ilmastositoumukseen. Vuoden 2021 alusta lähtien Sinebrychoff on valmistanut kaikki juomansa uusiutuvalla energialla, mikä on varmistettu vuosittain alkuperätakuiden avulla. Sähkö muuttui uusiutuvaksi jo kymmenen vuotta sitten, 2015.

Carlsberg-konsernissa yksi Yhdessä kohti NOLLAA ja edemmäs -tavoitteista on nollapäästöt omista tuotantolaitoksista vuoteen 2030 mennessä.

Encavis on yksi Euroopan johtavista uusiutuvan energian sähköntuottajista. Yhtiö operoi laajasti hajautettua portfoliota, johon kuuluu maatuulipuistoja, maahan asennettuja aurinkopuistoja ja akkuvarastoja 13 Euroopan maassa – mukaan lukien Saksa, Italia, Espanja, Tanska ja Alankomaat. Lisäksi Encavis tarjoaa institutionaalisille sijoittajille houkuttelevia mahdollisuuksia osallistua uusiutuvan energian hankkeisiin. Sen tytäryhtiö Stern Energy täydentää palveluvalikoimaa Euroopan laajuisena aurinkosähköjärjestelmien teknisten palveluiden asiantuntijana.

Noin 4 gigawatin kokonaisasennetulla kapasiteetilla Encavis edistää merkittävästi kestävää energiantuotantoa ja Euroopan ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Lisätietoja: www.encavis.com