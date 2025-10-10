Sinebrychoff solmii pitkäaikaisen sähkönostosopimuksen Encavisin kanssa
Sinebrychoff alkaa ostaa uusiutuvaa sähköä saksalaiselta tuuli- ja aurinkopuisto-operaattori Encavisilta tammikuusta 2026 alkaen 10 vuoden PPA-sopimuksella (Power Purchase Agreement) Paltusmäen maatuulivoimalasta Suomessa.
Encavis ja Sinebrychoff, joka on osa Carlsberg-konsernia, ovat allekirjoittaneet sähkönostosopimuksen, joka yhdistää Suomen johtavan juomayhtiön sähkönkulutuksen Encavisin voimalaitoksen tuotantoon seuraavan kymmenen vuoden ajaksi.
Paltusmäen voimalaitos on rakennettu ja otettu käyttöön vuonna 2021. Maatuulivoimalan vuosituotanto on noin 62 GWh, josta Sinebrychoffin osuus on noin 25 GWh vuodessa. Tämä kattaa Sinebrychoffin vuositarpeesta suurimman osan.
Sopimus astuu voimaan 1. tammikuuta 2026 ja sisältää alkuperätakuut (GO), jotka yhdistävät Sinebrychoffin Keravan toimistojen ja tuotantolaitoksen sähkönkäytön Paltusmäen voimalan tuotantoon.
”Tämä sopimus osoittaa, kuinka pitkäaikaiset PPA-sopimukset luovat todellista ilmastovaikutusta. Olemme ylpeitä voidessamme tukea Carlsberg-konsernin nollanettotavoitetta ja edistää sen suunnitelmaa saavuttaa hiilineutraalit panimot vuoteen 2030 mennessä. Syöttämällä puhdasta tuulivoimaa verkkoon vahvistamme paitsi alueellista energiaturvallisuutta myös takaamme vakaat sähkökustannukset kymmeneksi vuodeksi. Encavis on kumppani hiilestä irtautumisessa: markkinajohtaja, joka vauhdittaa yritysten vihreää siirtymää ja tarjoaa luotettavia, tulevaisuuteen suuntautuvia uusiutuvan energian ratkaisuja”, sanoo Mario Schirru, Encavisin toimitusjohtaja.
Merkittävä investointi Sinebrychoffin ilmastositoumukseen
Sinebrychoffin ympäristökoordinaattori Hanna Palomäki kertoo, että sähkönostosopimus luo uutta uusiutuvan energian tuotantokapasiteettia, mikä on tärkeä osa yhtiön vastuullisuustyötä.
”Meille on todella tärkeää tukea pitkäaikaisia energiainvestointeja ja varmistaa uusiutuvan energian käyttö juomateollisuudessa. Tämä kumppanuus tukee Sinebrychoffin ja koko Carlsberg-konsernin Yhdessä kohti NOLLAA ja edemmäs -tavoitteita. Näitä tavoitteita ei olisi mahdollista saavuttaa ilman kumppanuuksia”, sanoo Hanna Palomäki.
Sopimus on merkittävä pitkäaikainen investointi Sinebrychoffin ilmastositoumukseen. Vuoden 2021 alusta lähtien Sinebrychoff on valmistanut kaikki juomansa uusiutuvalla energialla, mikä on varmistettu vuosittain alkuperätakuiden avulla. Sähkö muuttui uusiutuvaksi jo kymmenen vuotta sitten, 2015.
Carlsberg-konsernissa yksi Yhdessä kohti NOLLAA ja edemmäs -tavoitteista on nollapäästöt omista tuotantolaitoksista vuoteen 2030 mennessä.
Yhteystiedot:
Encavis: Dr. Oliver Prüfer, Press Officer & Manager Public Relations / Puh: +49 40 37 85 62 133 / Sähköposti: oliver.pruefer@encavis.com
Sinebrychoff: Timo Mikkola viestintäpäällikkö / Puh: +358 40 830 7176 / Sähköposti: timo.mikkola@sff.fi
Encavis on yksi Euroopan johtavista uusiutuvan energian sähköntuottajista. Yhtiö operoi laajasti hajautettua portfoliota, johon kuuluu maatuulipuistoja, maahan asennettuja aurinkopuistoja ja akkuvarastoja 13 Euroopan maassa – mukaan lukien Saksa, Italia, Espanja, Tanska ja Alankomaat. Lisäksi Encavis tarjoaa institutionaalisille sijoittajille houkuttelevia mahdollisuuksia osallistua uusiutuvan energian hankkeisiin. Sen tytäryhtiö Stern Energy täydentää palveluvalikoimaa Euroopan laajuisena aurinkosähköjärjestelmien teknisten palveluiden asiantuntijana.
Noin 4 gigawatin kokonaisasennetulla kapasiteetilla Encavis edistää merkittävästi kestävää energiantuotantoa ja Euroopan ilmastotavoitteiden saavuttamista.
Lisätietoja: www.encavis.com
Yhteyshenkilöt
Timo MikkolaviestintäpäällikköSinebrychoffPuh:+358408307176timo.mikkola@sff.fi
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
1819 perustettu Sinebrychoff on osa Carlsberg-konsernia ja valmistaa oluita, siidereitä, long drink -juomia, virvoitusjuomia, vesiä sekä energiajuomia. Sen tuotesalkkuun kuuluvat mm. Karhu, KOFF, Carlsberg, Battery Energy Drink, Monster Energy, Crowmoor sekä Somersby ja Coca-Colan yhtiön juomat, kuten Coca-Cola, Fanta, Bonaqua sekä Sprite. Henkilöstön monimuotoisuus, vuorovaikutus asiakkaiden ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa sekä vahvat tuotebrändit ovat kestävän kehityksen edistämisen lisäksi yhtiölle tärkeitä. Sinebrychoff valmistaa juomat 100 % uusiutuvalla energialla ja juomanvalmistus on hiilineutraalia. Alkoholin kohtuukäyttöä yhtiö edistää laajalla alkoholittomien oluiden valikoimalla. Käymme parempaan huomiseen.
sinebrychoff.fi — Sinebrychoff - Facebook & Instagram: Sinebrychoff1819 - kohtuullisesti.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oy Sinebrychoff Ab
Helsingin IFK ja Sinebrychoff yhdessä jo 40 vuotta – Red Classics -ottelu kerää tukea nuorisoharrastuksille10.10.2025 13:01:47 EEST | Tiedote
Helsingin IFK:n ja Sinebrychoffin yhteistyö alkoi kiekkokaudella 1985 – 1986, ja nyt pelattavalla kaudella tulee siten tasan 40 vuotta täyteen. 17.10. oteltava HIFK-Kalpa-ottelu on Red Classics -erikoistapahtuma, jonka myötä tuetaan nuorisokiekkoilua ja muita nuorten harrastuksia.
KOFF Jouluolut tulee Hauhon Alvettulan kylästä, uudistavan viljelyn menetelmiä käyttävältä Vanha-Puntilan tilalta9.10.2025 12:51:01 EEST | Tiedote
Vuodesta 1987 valmistetun Suomen vanhimman ja suosituimman jouluoluen mallasohra on viljelty Vanha-Puntilan tilalla Hauhon Alvettulan kylässä. Tämänkin vuoden KOFF Jouluoluen mallasohran voi jo 17. kerran jäljittää pellolleen. Neljän edellisvuoden tapaan mallasohra on viljelty uudistavan viljelyn menetelmiä käyttäen.
Uutuusjuomien elonkorjuu tuo värikkäitä ja hedelmäisiä makuja11.8.2025 09:35:57 EEST | Tiedote
Sinebrychoffin elokuun uutuuksissa on trooppisia ja marjaisia uutuusmakuja sekä uusia käteviä pakkausvaihtoehtoja. Muun muassa Karhu Galaxy NEIPA, KOFF Long Drink Snappy Citrus, Battery Pinkpine ja Coca-Cola Kirsikka tuovat syksyyn ja talveen kaivattua väriä ja raikkaita makuja
Karhu-olut kaappaa ruotsalaisen median juhlistaakseen naapurimaiden välistä kilpailua13.5.2025 09:02:15 EEST | Tiedote
Karhu aloittaa tiistaina 13. toukokuuta printtimainoskampanjan, jota tukevat digitaaliset ja sosiaalisen median materiaalit suurissa suomalaisissa ja ruotsalaisissa uutismedioissa – Helsingin Sanomat, Vasabladet, Österbottens Tidning, Dagens Nyheter, Aftonbladet, Expressen, Göteborgs-Tidningen ja Kvällsposten.
Ravintolaraitiovaunu SpåraKOFF täyttää 30 vuotta12.5.2025 09:45:00 EEST | Tiedote
Suomen ainoa ravintolaraitiovaunu täyttää tasavuosia maanantaina 12.5.2025, jolloin sen ensimmäisestä ajelusta tulee kuluneeksi 30 vuotta. SpåraKOFF jatkaa liikennöintiään normaalisti jännitemuutoksesta huolimatta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme