Kokoomuksen Autto: Herättävätkö Marinin kauden velkaantumisen murskaluvut Keskustan nykyjohdon?
Kokoomuksen kansanedustaja ja puoluevaltuuston puheenjohtaja Heikki Autto ihmettelee Keskustan halua toimia yhä edelleen kiinteästi osana Marinin hallituksen aikaista vihervasemmistokoalitiota. Autto muistuttaa Keskustan olleen mahdollistaja viime kauden velkaantumista paisuttaneelle vasemmistolaiselle politiikalle. Nyt puolue on yhdessä rintamassa SDP:n, vihreiden ja vasemmiston kanssa vastustamassa taloutta tasapainottavia toimia.
Valtiontalouden tarkastusviraston tuoreen raportin mukaan Marinin hallitus keskustalaisen valtiovarainministerin johdolla lisäsi menoja yli 40 miljardilla eurolla, joista peräti 23 miljardia euroa olivat pysyviä ja koronaan liittymättömiä menolisäyksiä.
Autton mukaan velkaantumisen murskalukujen tulisi viimeistään nyt herättää Keskustan nykyinen johto irtaantumaan vihervasemmiston kyljestä.
”Keskusta mahdollisti SDP:n ja muun vasemmiston menorälssin ja sinetöi jokaisen vihervasemmistohallituksen velkaeuron ollessaan Marinin hallituksessa valtiovarainministeripuolue. Ja nyt Kaikkonen kehtaa yhdessä rivissä vihervasemmiston kanssa ihmetellä, että Suomi ajautuu EU:n alijäämämenettelyyn. Tämä on kuin tuhopolttajat syyttäisivät palokuntaa”, Autto lataa.
Autton mukaan Keskusta vaalii Marinin hallituksen perintöä vahvasti oppositiossa.
”Keskusta on vastustanut vasemmiston rinnalla niitä toimia, joilla Orpon hallitus näitä talouden tuhotöitä korjaa. Keskusta ei ole muuttanut linjaansa suurista puheista huolimatta. Vastuullisia keskustaoikeistolaisia päätöksiä torpataan ja uusia menolisäyksiä rustataan yhteistyössä muun vihervasemmiston kanssa”, Autto sanoo.
Autto painottaa vahvan julkisen talouden olevan turva suomalaisille kriisien keskellä.
”Viime hallituskauden mittaluokka ja sen pysyvät vauriot Suomen talouden ja hyvinvointiyhteiskunnan rakenteisiin tulevat valitettavasti esiin vasta nyt täydessä laajuudessaan. Kriisien keskellä tärkein turvamme on vahva julkinen talous, mutta sitä meille ei Keskustan ja SDP:n toimesta jätetty. Toivon näiden VTV:n madonlukujen olevan Keskustalle herätys. Tilanne maailmalla on vakava ja siksi talouspolitiikan suunta Orpon hallituksen johdolla käännetään”, Autto painottaa.
Heikki Autto
Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV:n tuore raportti paljastaa, että SDP:n johdolla tehtiin viime kaudella pysyviä, yli 20 miljardin euron menolisäyksiä, jotka eivät liittyneet koronaan ja rasittavat julkista taloutta merkittävästi edelleen.
Kokoomuksen kansanedustaja ja eduskuntaryhmän toinen varapuheenjohtaja Sinuhe Wallinheimo ihmettelee Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkosen tiedotetta alkoholin kotiinkuljetuksesta.
Kansanedustajat Jarno Limnell ja Noora Fagerström korostavat, että suomalaiset startup-yritykset ovat ratkaisevassa roolissa Suomen tulevaisuuden kasvun, innovaatiokyvyn ja kansainvälisen kilpailukyvyn kannalta.
Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopran mukaan on myönteistä, että soten täysin keskeneräiseksi jättänyt oppositio haluaa osallistua soten korjaamiseen.
Finanssipoliittinen parlamentaarinen työryhmä toivoo laajaa yhteiskunnallista keskustelua taloudesta ja käynnistää avoimen kuulemiskierroksen julkisen talouden vahvistamisesta, kasvupolitiikasta ja velkakestävyydestä.
