Laaja tutkimus haastaa kreatiinin käyttösuositukset
Urheiluravinneasiantuntija Bodylab nostaa esiin tuoreen, laaja-alaisen tieteellisen tutkimuksen, joka asettaa yleiset kreatiinin käyttösuositukset uuteen valoon. Vaikka kreatiinin teho suorituskyvyn parantajana lyhytkestoisissa ja intensiivisissä harjoituksissa on laajasti tunnettu, heinäkuussa 2024 julkaistu systemaattinen katsaus ja meta-analyysi tarkentaa kuvaa sen annoskoon merkityksestä erityisesti kehonkoostumukseen. Tutkimus viittaa siihen, että annoskoolla voi olla aiempaa oletettua suurempi merkitys kehonkoostumuksen muutoksiin.
Uusi tutkimusnäyttö: Yli 5 gramman annos kreatiinia tehostaa rasvanpolttoa
Journal of the International Society of Sports Nutrition -tiedelehdessä julkaistu meta-analyysi kokosi ja analysoi kreatiinitutkimuksia aina kesään 2023 saakka. Tulokset vahvistavat aiemman tiedon siitä, että kreatiini-lisäravinne yhdistettynä voima- tai hybridiharjoitteluun lisää rasvatonta massaa, joka vastaa lähes lihasmassaa. Merkittävin uusi havainto oli kuitenkin, että vaikutus rasvamassaan on annosriippuvainen. Yli viiden gramman päiväannoksilla saavutettiin tilastollisesti merkitsevä vähennys rasvaprosentissa, mitä pienemmillä annoksilla ei havaittu. On kuitenkin tärkeää huomata, ettei tutkimus löytänyt näyttöä siitä, että suuremmat kreatiiniannokset olisivat lisänneet lihasmassan kasvua enempää kuin perinteiset 3–5 gramman annokset.
Kohti henkilökohtaista, kehonpainoon suhteutettua annostusta
Havainnot tukevat aiempia kansainvälisiä suosituksia, joissa on ehdotettu kehonpainoon suhteutettua annostusta. Esimerkiksi International Society of Sports Nutrition (ISSN) on jo aiemmin esittänyt suositukseksi 0,1 grammaa kreatiinia painokiloa kohden päivässä. Tämä tarkoittaisi esimerkiksi sadan kilon painoiselle henkilölle 10 gramman päiväannosta. Suositusta tukee myös se, että sekaruokavaliota noudattava saa tyypillisesti vain 1–2 grammaa kreatiinia päivässä ravinnosta, pääasiassa punaisesta lihasta, jolloin lisäravinteen tarve korostuu.
"Uusin tutkimustieto vahvistaa näkemystä, että kiinteän grammamäärän sijaan henkilökohtainen, kehonpainoon perustuva annostus voi olla fysiologisesti perustellumpi lähestymistapa, aivan kuten proteiininkin saantisuosituksissa on jo pitkään tehty", toteaa Bodylabin ravitsemusasiantuntija Viktor Forsmann.
Yksilölliset erot ja latausvaiheen tarpeettomuus
Tutkimuskirjallisuus on jo pitkään tunnistanut, että noin 20–30 prosenttia ihmisistä ei saa kreatiinista merkittävää vastetta. Näillä niin sanotuilla "ei-reagoivilla" henkilöillä lihasten kreatiinivarastot eivät täyty lisäravinteesta tehokkaasti. Aiemmassa tutkimuksessa tunnistettiin ominaisuuksia, jotka usein yhdistävät hyvin reagoivia henkilöitä: matalampi kreatiinin lähtötaso lihaksissa, suurempi tyypin II -lihassolujen osuus (niin sanotut nopeat, voimantuottoon erikoistuneet lihassolut), suurempi lihasten poikkipinta-ala sekä suurempi rasvattoman massan määrä. Tämä korostaa yksilöllisten erojen merkitystä.
Samalla tutkimusnäyttö vahvistaa aiempaa käsitystä, ettei perinteinen, suurten 20 gramman päiväannosten "latausvaihe" ole tarpeellinen tulosten saavuttamiseksi, vaan tasainen päivittäinen käyttö riittää täyttämään lihasten kreatiinivarastot.
Bodylab pitäytyy vielä nykyisessä käyttösuosituksessaan
Vaikka uusin tutkimusnäyttö on lupaavaa ja puoltaa suurempia, yksilöllisiä annoksia, Bodylab noudattaa edelleen yleisesti hyväksyttyjä ja turvallisiksi todettuja suosituksia.
"Seuraamme tiiviisti tutkimuskentän kehitystä, mutta vastuullisena toimijana pidämme virallisen suosituksemme nykyisten, vakiintuneiden linjausten mukaisena. Bodylabin virallinen käyttösuositus kreatiinille on 3 grammaa päivässä, kunnes alalla mahdollisesti muodostuu uusi, vakiintunut konsensus", Forsmann jatkaa.
Bodylab on vuonna 2003 perustettu pohjoismainen urheiluravinne- ja fit lifestyle -brändi. Yritys kasvoi start-upista Tanskan markkinajohtajaksi ja laajenee vahvasti Norjassa ja Ruotsissa. Bodylab tunnetaan innovatiivisista ja maistuvista, toiminnallisista urheilutuotteista ja ravintolisistä, joiden laatu varmistetaan koko arvoketjussa raaka‑aineista toimitukseen. Yli 40 000 positiivista arviota Trustpilotissa kertoo sitoutumisesta laatuun, makuun ja alan parhaaseen asiakaspalveluun. Bodylab rakentaa yhteisöä yhdessä urheilijalähettiläidensä kanssa – huippu-urheilijoista arjen treenaajiin. Bodylab on osa Jordanes-konsernia.
