Akavan opiskelijoiden puheenjohtajistoon Kasper Laaksonen ja Nelli Kortelainen

Kasper Laaksonen edustaa Insinööriliittoa Akavan opiskelijoiden toiminnassa. Hän opiskelee Tampereen ammattikorkeakoulussa rakennustekniikan insinööriksi. Hän toimii vuonna 2025 Akavan opiskelijavaltuuskunnan jäsenenä ja Insinööriopiskelijaliiton puheenjohtajana sekä Insinööriliiton hallituksen jäsenenä 2025–26.

– Tartun innolla uuteen tehtävään vuoden alussa. Pidän Akavan opiskelijoiden tärkeimpänä tehtävänä hyvän työelämän puolustamista, sidosryhmäyhteistyötä ja yhteiskunnallista vaikuttamista. Tuore poliittinen ohjelmamme evästää meitä, kun vaikutamme vuoden 2027 eduskuntavaaleihin ja puolueiden vaaliohjelmiin. Isona huolena on opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden kurja työllisyystilanne. Siihen haemme ratkaisuehdotuksia yhdessä Akavan kanssa, sanoo Kasper Laaksonen.

Nelli Kortelainen edustaa Akavan Erityisaloja Akavan opiskelijatoiminnassa ja hän opiskelee restonomiksi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK:ssa.

– On hienoa aloittaa uudessa tehtävässä vuoden alussa. Samalla tuon työhön jatkuvuutta, sillä Akavan opiskelijoiden toiminta on minulle tuttua. Vaikuttamistyö on toiminnassamme keskeistä, ja tärkeimpänä tavoitteenamme on vaikuttaa opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden työllistymiseen, toimeentuloon ja hyvää työelämään. Jatkamme työtämme yhdessä liittojen kanssa sekä pyrimme kehittämään kansainvälisyyttä toiminnassamme, toteaa Nelli Kortelainen.

Kortelainen toimii Akavan opiskelijoiden hallituksessa vuonna 2025 ja hän on toiminut Opiskelijakunta Kaakossa 2022–24. Hän on XAMK Oy:n hallituksen jäsen 2025–26.

Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja työskentelevät työparina: he johtavat ja ohjaavat Akavan opiskelijoiden toimintaa ja suunnittelevat sekä kehittävät sitä. Puheenjohtaja on Akavan hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja toimii hänen henkilökohtaisena varajäsenenään.

Hallitukseen kuusi uutta jäsentä

Akavan opiskelijoiden valtuuskunta teki valinnat hallituksen jäseniksi. Uudet hallituksen jäsenet ovat Heikki Helppi (Suomen Ekonomit), Vili Liukkonen (Suomen Ekonomit), Jere Niemi (Tradenomit), Sara Taskila (Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut), Mantė Žygelytė (Tekniikan akateemiset) ja Camilla Matikainen (Opetusalan Ammattijärjestö OAJ).

Lisätietoja

Kasper Laaksonen, puh. 044 995 0364

Nelli Kortelainen, puh. 044 210 5100

Pauliina Ryökäs, puh. 044 7473 671