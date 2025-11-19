Lidl testaa kantis-appin uutta omaisuutta – asiakas voi skannata ostokset suoraan kauppakassiin
Lidlin sovelluksessa on otettu käyttöön uusi toiminto: asiakas voi skannata tuotteet omatoimisesti puhelimella ja pakata ostokset suoraan omaan kassiin. Maksaminen hoituu kätevästi pikakassalla. Ominaisuus on otettu käyttöön viidessä myymälässä Espoossa. Vuodenvaihteen jälkeen käytön on määrä laajentua vaiheittain myymälöihin eri puolilla Suomea. Tavoitteena on tarjota ketterä ja nopea kauppareissu sitä kaipaaville asiakkaille.
Itsepalveluskannerit ovat suomalaisissa kaupoissa jo tuttu näky. Lidl tekee asiakkaan omatoimisesta kauppa-asioinnista vielä askeleen verran helpompaa ja tuo skannausominaisuuden asiakkaiden omiin älypuhelimiin. Erillistä skanneria tai rekisteröitymistä uusiin palveluihin ei tarvita, vaan tuotteet skannataan Lidl Plus -sovelluksen kautta. Palvelun nimi on Scan&Go.
– Tämä ominaisuus vastaa varmasti monien erilaisten asiakasryhmien tarpeisiin. Pieniä eväsostoksia tekevä voi kipaista kauppaan, skannata pari tuotetta ja poistua ripeästi pikakassan kautta. Vastaavasti isomman perheen viikko-ostoksia voi kerätä omassa tahdissa suoraan kärryssä olevaan kauppakassiin ja välttää ostosten purkamisen ja pakkaamisen kassalla, Lidlin asiakkuusjohtaja Meri Aalto luettelee uuden ominaisuuden etuja asiakkaalle.
Scan&Go on käytössä maanantaista 17.11. alkaen viidessä myymälässä Espoossa. Myymälät ovat Niittykumpu, Laajalahti, Hannus, Kauklahti ja Entresse. Lidl Plus -sovelluksessa palvelu näkyy, jos lempimyymäläksi on valittu joku testimyymälöistä. Vuoden 2026 alusta alkaen omatoiminen skannaaminen laajenee vaiheittain muihin Lidl-myymälöihin eri puolilla Suomea.
Näin Scan&Go toimii
Tuotteita pääsee skannaamaan kätevästi suoraan omaan kassiin, kun puhelimessa on Lidl Plus -sovellus asennettuna ja asiakas on sisäänkirjautuneena. Tällä hetkellä ominaisuus on käytössä niillä asiakkailla, joiden lempimyymäläksi on valittu joku viidestä testimyymälästä.
Kauppaan saavuttaessa palvelu otetaan käyttöön myymälän sisäänkäynnistä löytyvällä qr-koodilla tai gps-paikannusta käyttämällä. Tämän jälkeen ostoksia voi alkaa skannaamaan.
Pakatuista tuotteista luetaan viivakoodit. Myös aletuotteita voi skannata, sillä alelapuissa on viivakoodit. Paistopisteen herkut skannataan tuotteen hintakyltistä. Punnittavia tuotteita varten myymälöihin on asennettu uudet vaa’at: hedelmät ja vihannekset sekä irtokarkit laitetaan vaa’alle, vaaka tunnistaa tuotteen ja tuotteen hinta piipataan vaa’an näytöltä.
Kauppalaskua ja kertyviä Lidl Plus -säästöjä voi seurata koko kauppareissun ajan omasta puhelimesta. Sovellus huomioi aktivoidut Lidl Plus -kupongit ja -edut. Maksamisen voi hoitaa oman valinnan mukaan joko pikakassalla, tavallisella kassalla tai appissä, jos on rekisteröinyt maksukortin sovellukseen. Appin maksuominaisuus Lidl Pay on ollut aiemmin käytössä sähköauton latauspisteillä. Nyt sillä voi maksaa helposti ja nopeasti myös ostokset.
Ikärajavalvottavia tuotteita kuten alkoholia voi myös skannata itsepalveluna, mutta nämä tuotteet tulee maksaa tavallisella kassalla, missä kassahenkilö todentaa asiakkaan iän.
– Uskallan ennustaa, että digisuomalaiset ottavat tämänkin uuden ominaisuuden innolla vastaan. Suomalaiset ovat nopeita omaksumaan uutta. Digitaalinen kanta-asiakkuus ja pikakassat ovat meidän asiakkaille jo arkipäivää. Omatoiminen skannaaminen on niin helppoa, että totumme siihen takuulla nopeasti, Aalto summaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lidlin viestintäLidlin viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9-16.Puh:(09) 23456 400media@lidl.fi
Tietoa julkaisijasta
Lidl on yksi Euroopan suurimmista päivittäistavaraketjuista. Suomessa yli 20 vuotta toimineessa ketjussa työskentelee noin 5750 henkilöä. Yli 200 myymälän verkosto ulottuu Hangosta Sodankylään ja tavarantoimitukset myymälöihin hoidetaan Janakkalassa, Laukaassa ja Järvenpäässä sijaitsevista jakelukeskuksista. Lisätietoa tuotteista ja ajankohtaisista tarjouksista löytyy Lidl Plus -etusovelluksesta tai osoitteessa lidl.fi. Lisätietoja yrityksestä osoitteessa corporate.lidl.fi. Lidlin tiedotteet voi tilata suoraan sähköpostiin täältä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Lidl Suomi
Kuopiossa Petosen Lidl uudistuu – myymälä kiinni tiistaina 25.11.19.11.2025 14:37:54 EET | Tiedote
Kuopion Petosen Lidl on yksi vanhimmista Lidl-myymälöistä Suomessa. Nyt perinteikäs myymälä kokee pikaisen mutta mittavan remonttiin, missä päivitetään myymälän hyllyjärjestystä ja tekniikkaa.
Kosteikon rakentamisella rehevöitymistä vastaan – Lidl ja WWF ryhtyivät toimeen18.11.2025 08:51:21 EET | Tiedote
Kosteikot ovat yksi lajirikkaimmista, mutta samalla uhanalaisimmista ekosysteemeistä maailmassa. Niitä on vuosikymmenten ajan hävitetty muun maankäytön tieltä. Lidl on ryhtynyt toimeen kosteikkojen ennallistamiseksi ja tukee WWF:n hanketta, jossa rakennetaan kosteikko Raaseporin Snappertunaan. Yhteistyön tarkoituksena on vähentää peltojen tulvimista ja ravinnekuormitusta Itämereen.
Appelsiinimehun hinta laski Lidlissä jopa 30 prosentilla17.11.2025 13:09:11 EET | Tiedote
Appelsiinimehun raaka-aineiden hinnat ovat olleet korkealla, mikä on luonnollisesti heijastunut myös kuluttajahintoihin. Nyt Lidlillä on hyviä uutisia appelsiinimehun ystäville: maailmanmarkkinahinnat ovat laskussa ja Lidl siirtää alennuksen asiakkaidensa eduksi. Useiden Lidlin oman merkin appelsiinimehujen hinnat laskevat tällä viikolla.
Jyväskylän Keljon Lidl uudistuu – myymälä kiinni tiistaina 18.11.12.11.2025 08:07:00 EET | Tiedote
Jyväskylän Keljon Lidl on yksi vanhimmista Lidl-myymälöistä Suomessa. Nyt perinteikäs myymälä kokee pikaisen mutta mittavan remonttiin, missä päivitetään myymälän hyllyjärjestystä ja tekniikkaa.
Lidlin outlet-verkosto laajenee: uusin avataan Ouluun Karjasiltaan10.11.2025 11:32:44 EET | Tiedote
Lidl avaa maanantaina 10.11. Ouluun toisen outletin, jossa myydään käyttötavaroiden loppueriä hyvillä alennuksilla. Uusi outlet sijaitsee Karjasillan myymälässä ja on auki päivittäin myymälän aukioloaikojen mukaisesti.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme