Lidl testaa kantis-appin uutta omaisuutta – asiakas voi skannata ostokset suoraan kauppakassiin

Itsepalveluskannerit ovat suomalaisissa kaupoissa jo tuttu näky. Lidl tekee asiakkaan omatoimisesta kauppa-asioinnista vielä askeleen verran helpompaa ja tuo skannausominaisuuden asiakkaiden omiin älypuhelimiin. Erillistä skanneria tai rekisteröitymistä uusiin palveluihin ei tarvita, vaan tuotteet skannataan Lidl Plus -sovelluksen kautta. Palvelun nimi on Scan&Go.

– Tämä ominaisuus vastaa varmasti monien erilaisten asiakasryhmien tarpeisiin. Pieniä eväsostoksia tekevä voi kipaista kauppaan, skannata pari tuotetta ja poistua ripeästi pikakassan kautta. Vastaavasti isomman perheen viikko-ostoksia voi kerätä omassa tahdissa suoraan kärryssä olevaan kauppakassiin ja välttää ostosten purkamisen ja pakkaamisen kassalla, Lidlin asiakkuusjohtaja Meri Aalto luettelee uuden ominaisuuden etuja asiakkaalle.

Scan&Go on käytössä maanantaista 17.11. alkaen viidessä myymälässä Espoossa. Myymälät ovat Niittykumpu, Laajalahti, Hannus, Kauklahti ja Entresse. Lidl Plus -sovelluksessa palvelu näkyy, jos lempimyymäläksi on valittu joku testimyymälöistä. Vuoden 2026 alusta alkaen omatoiminen skannaaminen laajenee vaiheittain muihin Lidl-myymälöihin eri puolilla Suomea.

Näin Scan&Go toimii

Tuotteita pääsee skannaamaan kätevästi suoraan omaan kassiin, kun puhelimessa on Lidl Plus -sovellus asennettuna ja asiakas on sisäänkirjautuneena. Tällä hetkellä ominaisuus on käytössä niillä asiakkailla, joiden lempimyymäläksi on valittu joku viidestä testimyymälästä.

Kauppaan saavuttaessa palvelu otetaan käyttöön myymälän sisäänkäynnistä löytyvällä qr-koodilla tai gps-paikannusta käyttämällä. Tämän jälkeen ostoksia voi alkaa skannaamaan.

Pakatuista tuotteista luetaan viivakoodit. Myös aletuotteita voi skannata, sillä alelapuissa on viivakoodit. Paistopisteen herkut skannataan tuotteen hintakyltistä. Punnittavia tuotteita varten myymälöihin on asennettu uudet vaa’at: hedelmät ja vihannekset sekä irtokarkit laitetaan vaa’alle, vaaka tunnistaa tuotteen ja tuotteen hinta piipataan vaa’an näytöltä.

Kauppalaskua ja kertyviä Lidl Plus -säästöjä voi seurata koko kauppareissun ajan omasta puhelimesta. Sovellus huomioi aktivoidut Lidl Plus -kupongit ja -edut. Maksamisen voi hoitaa oman valinnan mukaan joko pikakassalla, tavallisella kassalla tai appissä, jos on rekisteröinyt maksukortin sovellukseen. Appin maksuominaisuus Lidl Pay on ollut aiemmin käytössä sähköauton latauspisteillä. Nyt sillä voi maksaa helposti ja nopeasti myös ostokset.

Ikärajavalvottavia tuotteita kuten alkoholia voi myös skannata itsepalveluna, mutta nämä tuotteet tulee maksaa tavallisella kassalla, missä kassahenkilö todentaa asiakkaan iän.

– Uskallan ennustaa, että digisuomalaiset ottavat tämänkin uuden ominaisuuden innolla vastaan. Suomalaiset ovat nopeita omaksumaan uutta. Digitaalinen kanta-asiakkuus ja pikakassat ovat meidän asiakkaille jo arkipäivää. Omatoiminen skannaaminen on niin helppoa, että totumme siihen takuulla nopeasti, Aalto summaa.