Laskuvarjo pettää: Uusi rikosromaani nimeltään Viimeinen vapaa
Eläkkeellä oleva kauppatieteilijä ja kokenut laskuvarjohyppääjä Antti Eskelinen julkaisee uuden rikosromaaninsa "Viimeinen vapaa". Tiivistunnelmainen trilleri vie lukijan ainutlaatuiseen ympäristöön, laskuvarjohyppymaailmaan, jossa kilpailu ja kateus luovat paineita.
Teoksesta
Kirjan juoni käynnistyy, kun kokenut hyppääjä saa surmansa tavanomaisella harjoitushypyllä. Tapausta tutkitaan ensin onnettomuutena, mutta poliisin tutkinta paljastaa pian, että varjon särkyminen osoittautuu tahalliseksi teoksi.
Romaani keskittyy siihen, että miten pitkälle ihminen on valmis menemään menestyksensä takia, ja mitä vaaditaan jälkien peittämiseksi. Kun murhaajan jäljille ei päästä, alkaa kuolleen hyppääjän lähipiirissä tapahtua lisää epäselviä kuolemantapauksia. Yllättävät juonenkäänteet takaavat, että lukija pysyy jännityksessä loppuun asti.
Kirjailijasta
Antti Eskelinen on itse hypännyt laskuvarjolla lähes 2 800 hyppyä ja toiminut hyppykoneen lentäjänä. Tämä pitkäaikainen kokemus laskuvarjohypyistä ja varjojen perinpohjainen tuntemus toimivat inspiraationa teoksen ainutlaatuiselle murhaidealle.
Eskelinen on aiemmin kirjoittanut ammattikirjoja ja romaaneja. Hän sai idean teokseen pohtiessaan, kuinka helppoa laskuvarjoa olisi manipuloida kuolemaan johtavalla tavalla.
Kirjan tiedot:
Nimi: Viimeinen vapaa
Kirjailija: Antti Eskelinen
Kustantaja: Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy
Julkaisuvuosi: 2025
Sivumäärä: 214
ISBN: 9789527603307
Saatavilla: kirjakaupoista ja verkkokaupoista kautta maan
Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:
Antti Eskelinen, tekijä
+358413101516
antti.eskelinen63@gmail.com
Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy
+35825122172
info@calidriskustannus.fi
https://www.calidriskustannus.fi/
