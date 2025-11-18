Laskuvarjo pettää: Uusi rikosromaani nimeltään Viimeinen vapaa

Teoksesta

Kirjan juoni käynnistyy, kun kokenut hyppääjä saa surmansa tavanomaisella harjoitushypyllä. Tapausta tutkitaan ensin onnettomuutena, mutta poliisin tutkinta paljastaa pian, että varjon särkyminen osoittautuu tahalliseksi teoksi.

Romaani keskittyy siihen, että miten pitkälle ihminen on valmis menemään menestyksensä takia, ja mitä vaaditaan jälkien peittämiseksi. Kun murhaajan jäljille ei päästä, alkaa kuolleen hyppääjän lähipiirissä tapahtua lisää epäselviä kuolemantapauksia. Yllättävät juonenkäänteet takaavat, että lukija pysyy jännityksessä loppuun asti.

Kirjailijasta

Antti Eskelinen on itse hypännyt laskuvarjolla lähes 2 800 hyppyä ja toiminut hyppykoneen lentäjänä. Tämä pitkäaikainen kokemus laskuvarjohypyistä ja varjojen perinpohjainen tuntemus toimivat inspiraationa teoksen ainutlaatuiselle murhaidealle.

Eskelinen on aiemmin kirjoittanut ammattikirjoja ja romaaneja. Hän sai idean teokseen pohtiessaan, kuinka helppoa laskuvarjoa olisi manipuloida kuolemaan johtavalla tavalla.

Kirjan tiedot:

Nimi: Viimeinen vapaa

Kirjailija: Antti Eskelinen

Kustantaja: Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy

Julkaisuvuosi: 2025

Sivumäärä: 214

ISBN: 9789527603307

Saatavilla: kirjakaupoista ja verkkokaupoista kautta maan

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

Antti Eskelinen, tekijä

+358413101516

antti.eskelinen63@gmail.com



Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy

+35825122172

info@calidriskustannus.fi

https://www.calidriskustannus.fi/