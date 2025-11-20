Tutustu Turun yliopiston uusiin professoreihin – tervetuloa kuuntelemaan professoriluentoja 2.12.

Vuoden KiVa-koulu 2025 on Metsokankaan koulu 19.11.2025 09:45:00 EET | Tiedote

Turun yliopiston kehittämä KiVa Koulu® -ohjelma on valinnut Metsokankaan koulun Oulusta Vuoden KiVa-kouluksi 2025. Metsokankaan koulun henkilökunta on tehnyt koulussa pitkäjänteistä ja määrätietoista työtä oppilaiden ja kouluhenkilökunnan hyvinvoinnin ja turvallisen ilmapiirin hyväksi. Koulun toiminta kuvastaa KiVa Koulu -ohjelman tavoitteita parhaimmillaan: koko kouluyhteisö on mukana kiusaamisen ehkäisemisessä ja kiusaamiseen puututaan painokkaasti.