Tutustu Turun yliopiston uusiin professoreihin – tervetuloa kuuntelemaan professoriluentoja 2.12.
Turun yliopiston uudet professorit esittäytyvät ja kertovat tutkimusaiheistaan yleistajuisesti professoriluennoilla, jotka pidetään tiistaina 2.12.2025 klo 17.15 Yliopistonmäellä Turun yliopiston päärakennuksessa, Naturassa ja Agorassa.
Turun yliopisto juhlii uusia professoreitaan kaikkien tiedekuntien yhteisillä professoriluennoilla. Uudet professorit astuvat tehtäväänsä kertomalla tutkimusaiheistaan noin 10 minuutin pituisella yleistajuisella juhlaluennolla.
Professoriluennot ovat kaikille avoimia yleisötilaisuuksia, eikä niihin tarvitse ilmoittautua etukäteen. Luentoja järjestetään kolmessa eri tilaisuudessa samaan aikaan.
Uudet professorit ja luentojen aiheet:
- Kiertotalouden professori Oskar Karlström: Kohti kestävämpää maailmaa – resurssiviisaat teolliset symbioosit
- Nuorisopsykiatrian professori Max Karukivi: Nuorisopsykiatrian ja lastensuojelun yhteisasiakkaat haastavat palvelujärjestelmän
- Hoitotieteen professori Minna Stolt: Toiminnallinen terveys – tärkeää hoitamisessa ja tutkimuksessa
- Kasvatussosiologian professori Sanna Aaltonen: Sosiologinen näkökulma kasvatukseen ja koulutukseen
- Sosiologian professori Mirkka Danielsbacka: Poikkitieteellinen perhetutkimus
- Psykologian professori Kirsi Peltonen: Sodan vaikutukset lapsen kehitykseen ja mielenterveyteen: trauma, resilienssi ja toipuminen
- Kasvatustieteen professori Päivi Siivonen: Työllistettävyys yliopistokoulutusta ohjaavana ihanteena
- Oppimisanalytiikan professori Mikko-Jussi Laakso: Oppimisanalytiikassa ja sen hyödyntämisessä piilee Suomen koulutusjärjestelmän menestyksen avaimet
- Oppimisanalytiikan professori Jake McMullen: STEM Education in the 21st Century: A Multidisciplinary Approach
- Oppimisanalytiikan professori Jari Metsämuuronen: Mikä korvien välissä liikkuu? Mihin psykometriikkaa tarvitaan?
Yhteyshenkilöt
Anne PaasiviestintäjohtajaTurun yliopistoPuh:+358 40 735 4858anne.paasi@utu.fiwww.utu.fi/fi/ihmiset/anne-paasi
Eeva-Maria SoikkanenkoordinaattoriTurun yliopistoPuh:050 470 4897emsoik@utu.fi
Turun yliopiston viestintäviestinta@utu.fiwww.utu.fi/medialle
Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän innostava ja kansainvälinen akateeminen yhteisö. Rakennamme kestävää tulevaisuutta monitieteisellä tutkimuksella, koulutuksella ja yhteistyöllä.
