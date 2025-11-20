Kokoomuksen Kinnari: Suden kannanhoidollinen metsästys alkaa vuoden 2026 alussa

Kokoomuksen Autto: Herättävätkö Marinin kauden velkaantumisen murskaluvut Keskustan nykyjohdon? 19.11.2025 15:08:46 EET | Tiedote

Kokoomuksen kansanedustaja ja puoluevaltuuston puheenjohtaja Heikki Autto ihmettelee Keskustan halua toimia yhä edelleen kiinteästi osana Marinin hallituksen aikaista vihervasemmistokoalitiota. Autto muistuttaa Keskustan olleen mahdollistaja viime kauden velkaantumista paisuttaneelle vasemmistolaiselle politiikalle. Nyt puolue on yhdessä rintamassa SDP:n, vihreiden ja vasemmiston kanssa vastustamassa taloutta tasapainottavia toimia.