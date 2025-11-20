Kokoomuksen Kinnari: Suden kannanhoidollinen metsästys alkaa vuoden 2026 alussa
Hallitus on tänään torstaina 20.11. antanut eduskunnalle lakiesityksen, jolla mahdollistetaan suden kannanhoidollinen metsästys. Metsästyksen on tarkoitus alkaa vuoden 2026 alussa ja alustavasti metsästyskiintiö olisi noin 65 sutta.
Kokoomuksen kansanedustaja ja maa- ja metsätalousvaliokunnan valiokuntavastaava Teemu Kinnari on tyytyväinen tänään annettuun hallituksen esitykseen, jolla viimein mahdollistetaan suden kannanhoidollinen metsästys.
Hallituksen esityksessä metsästyslain säännös suden ympärivuotisesta rauhoituksesta poistetaan ja suden kannanhoidollinen metsästys mahdollistetaan kiintiömetsästyksenä.
”Susikanta on maassamme vahvistunut jo pidempään, mutta lainsäädännön epäselvyydet ja luontodirektiivin tiukka soveltaminen ovat käytännössä estäneet suden kannanhoidollisen metsästyksen”, Kinnari aloittaa.
Hallituksen määrätietoinen EU-vaikuttaminen on tuottanut tulosta ja suden suojeluasemaa muutettiin EU:n luontodirektiivissä, joka mahdollistaa myös paremmin toimivan kansallisen lainsäädännön.
”Olen luottavainen siihen, että tällä esityksellä suden kannanhoidollinen metsästys saadaan viimein alkamaan heti ensi vuoden alusta. Alustavien tietojen mukaan metsästyskiintiö olisi vähintään 65 sutta, joka harventaa kantaa tuntuvasti”, Kinnari jatkaa.
Lakiesitys siirtyy seuraavaksi eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan käsiteltäväksi.
”Järkevä petopolitiikka on ratkaisevan tärkeä asia maaseudun ihmisten ja kotieläinten turvallisuuden kannalta sekä myös metsästyspolitiikan hyväksyttävyyden kannalta. Useat hallitukset ovat yrittänyt korjata tämän epäkohdan ja nyt Orpon hallitus viimein korjaa tilanteen”, Kinnari päättää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Teemu KinnariKansanedustaja
Hämeen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kokoomuksen Jäntti: Hallitus vahvistaa Ukrainan tukemista – 100 miljoonaa euroa Ukrainan puolustustaistelun tukemiseen20.11.2025 14:03:04 EET | Tiedote
Hallitus antoi tänään eduskunnalle täydentävän talousarvioesityksen, joka sisältää merkittäviä lisäpanostuksia puolustukseen ja Ukrainan tukemiseen. Esityksessä kohdistetaan 100 miljoonaa euroa Ukrainan puolustustaistelun tukemiseen. "Suomi seisoo Ukrainan rinnalla sodan voittoon asti sanoin, teoin ja päätöksin", paaluttaa kokoomuksen kansaedustaja Aleksi Jäntti.
Pirkanmaan kokoomusedustajat: VT 9 -päätös on historiallinen läpimurto, joka avaa tien kasvulle ja turvallisuudelle20.11.2025 14:00:29 EET | Tiedote
Orpon hallitus on tehnyt päätöksen valtatie 9:n keskeisen tieosuuden perusparannuksen rahoituksesta. Pirkanmaan kokoomusedustajien mukaan kyseessä on kauan odotettu läpimurto, joka ratkaisee vuosia jatkuneet ruuhkat, turvallisuusriskit ja liikenteen pullonkaulat Suomen kasvavalla kaupunkiseudulla.
Kokoomuksen Valtola: Uusia aloituspaikkoja korkeakouluihin ja opintosetelit käyttöön jo ensi vuonna20.11.2025 13:54:22 EET | Tiedote
Orpon hallitus esittää osana vuoden 2026 talousarvioesityksen täydentämistä ilman opiskelupaikkaa jääneille nuorille opintoseteliä avoimeen korkeakoulutukseen. Lisäksi hallitus esittää rahoitusta uusiin aloituspaikkoihin yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Kokoomuksen kansanedustaja Oskari Valtolan mukaan panostukset ovat osa hallitusohjelman mukaista koulutustason nostoa. Aloituspaikat ja opintoseteli ovat osa puoliväliriihessä päätettyjä kasvutoimia.
Kokoomuksen Autto: Herättävätkö Marinin kauden velkaantumisen murskaluvut Keskustan nykyjohdon?19.11.2025 15:08:46 EET | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja ja puoluevaltuuston puheenjohtaja Heikki Autto ihmettelee Keskustan halua toimia yhä edelleen kiinteästi osana Marinin hallituksen aikaista vihervasemmistokoalitiota. Autto muistuttaa Keskustan olleen mahdollistaja viime kauden velkaantumista paisuttaneelle vasemmistolaiselle politiikalle. Nyt puolue on yhdessä rintamassa SDP:n, vihreiden ja vasemmiston kanssa vastustamassa taloutta tasapainottavia toimia.
Kokoomuksen Partanen: SDP:n näytöt talouspolitiikassa ovat kammottavia19.11.2025 12:47:54 EET | Tiedote
Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV:n tuore raportti paljastaa, että SDP:n johdolla tehtiin viime kaudella pysyviä, yli 20 miljardin euron menolisäyksiä, jotka eivät liittyneet koronaan ja rasittavat julkista taloutta merkittävästi edelleen. Kokoomuksen varapuheenjohtaja Karoliina Partasen mukaan demarivetoinen politiikka murensi Suomen talouden perustaa tavalla, jonka seuraukset tuntuvat vielä vuosia suomalaisten arjessa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme