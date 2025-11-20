Kokoomuksen Castrén: Hallitus tuo nuorille maksuttoman 30 opintopisteen opintosetelin ensi vuonna
Hallitus esittää täydentävässä talousarviossaan ensi vuodelle maksutonta 30 opintopisteen opintoseteliä avoimeen yliopistoon tai korkeakouluun niille toisen asteen suorittaneille, jotka ovat jääneet yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa. Kyseessä on merkittävä uudistus, joka tarjoaa nuorille konkreettisen mahdollisuuden vahvistaa osaamistaan ja edetä kohti unelmiensa alaa.
Kokoomuksen kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Maaret Castrén pitää esitystä tärkeänä ja oikea-aikaisena panostuksena nuorten tulevaisuuteen.
“Moni nuori jää vuosittain ilman opiskelupaikkaa, ja se on valtava epävarmuuden hetki. Maksuton opintoseteli tarjoaa heille mahdollisuuden kartuttaa osaamistaan ja pysyä mukana opinnoissa heti toiselta asteelta valmistumisen jälkeen”, Castrén iloitsee.
Opintoseteliin ehdotetaan 18,6 miljoonaa euroa vuodelle 2026 ja yhteensä noin 56 miljoonaa euroa seuraavien kolmen vuoden aikana.
“Tämä on iso ja merkittävä uudistus nimenomaan niille nuorille, jotka ovat jääneet yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa. Nyt he voivat opiskella, vahvistaa taitojaan ja ottaa askeleen eteenpäin kohti omaa tulevaisuuttaan tämän 30 pisteen opintosetelin avulla”, Castrén sanoo.
Castrénin mukaan kyse on samalla myös koulutuksellisen tasa-arvon vahvistamisesta.
“Meidän tehtävämme on varmistaa, ettei kenenkään nuoren polku tyssää siksi, ettei opiskelupaikkaa heti löydy. Opintoseteli antaa konkreettisen mahdollisuuden jatkaa eteenpäin, vahvistaa osaamista ja rakentaa omaa tulevaisuutta”, Castrén sanoo.
