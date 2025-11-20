Kokoomuksen Laiho: Orpon hallitus panostaa 40 miljoonaa omalääkärimalleihin
Orpon hallitus esittää täydentävässä lisätalousarviossaan 40 miljoonan euron rahoitusta omalääkärimallien kehittämiseen hyvinvointialueilla. Esitys sisältyy vuoden 2026 talousarvion täydentävään esitykseen. Hallitus käynnisti omalääkäriohjelman vuonna 2024, ja kaikilla hyvinvointialueilla on jo käytössä tai suunnitteilla hoidon jatkuvuutta parantavia malleja. Joillakin alueilla jopa 70 prosentille väestöstä on nimetty omalääkäri. Lisärahoitus varmistaa, että kehittämistyö jatkuu ja laajenee koko maassa.
Kokoomuksen kansanedustaja ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho pitää panostusta merkittävänä askeleena kohti toimivampaa perusterveydenhuoltoa.
“Hoidon jatkuvuus on yksi vaikuttavimmista tavoista parantaa hoidon laatua ja potilaiden terveyttä. Kun potilaalla on oma lääkäri tai tiimi, asiointi sujuvoituu, hoitosuhde syvenee ja kustannuksia saadaan alas. Tämä on samalla investointi hyvinvointialueiden toimivuuteen ja perusterveydenhuollon uskottavuuteen”, Laiho sanoo.
Ammatinharjoittajamalli tuo lääkäreille lisää itsenäisyyttä ja vastuuta, mikä on lisännyt sen vetovoimaa julkisessa perusterveydenhuollossa. Lisärahoitus tukee mallien laajentamista koko maahan.
“Ammatinharjoittajamalli on osoittanut, että se houkuttelee lääkäreitä työskentelemään julkisen perusterveydenhuollon parissa. Tavoitteemme on, että yhä useammalla suomalaisella on nimetty omalääkäri tai -hoitaja. Haluamme omalääkärimallin kaikkialle Suomeen”, Laiho sanoo.
Laihon mukaan kyse on suunnanmuutoksesta koko sote-järjestelmälle.
“Panostus hoidon jatkuvuuteen on strateginen uudistus, joka parantaa terveyttä, vahvistaa yhdenvertaisuutta ja tekee koko järjestelmästä kestävämmän”, Laiho sanoo
