Ostaisitko käytetyn puhelimen? Kierrätetty elektroniikka on vaikea pala vastuullisellekin kuluttajalle

Vaikka kuluttajat haluavat tehdä ekologisia valintoja ja pitävät kierrätystä tärkeänä, moni epäröi käytetyn elektroniikan kohdalla. Oulun yliopistossa tarkastettava väitöstutkimus selvitti, miten kuluttajat kokevat kunnostettujen elektroniikkatuotteiden ostamisen ja miksi vastuullinen valinta ei aina ole helppo.

Tutkimuksen mukaan jopa kestävän kulutuksen puolestapuhujat tasapainoilevat omantunnon, mukavuuden ja varovaisuuden välimaastossa, kun kyse on kierrätetystä elektroniikasta. He haluavat toimia vastuullisesti, mutta samalla epäilevät tuotteiden laatua, korjauslupausten luotettavuutta ja markkinoinnin "vihreiden" väitteiden aitoutta.

”Moni haluaa toimia vastuullisesti, mutta pelkää tulevansa huijatuksi tai leimautuvansa sinisilmäiseksi. Kunnostettujen laitteiden ostamiseen liittyy yllättävän paljon tunnepohjaisia jännitteitä”, aiheesta Oulun yliopistossa 28. marraskuuta väittelevä kauppatieteiden maisteri Omar Mohammed kertoo.

Asiakkaan kokemus on moraalinen ja emotionaalinen

Väitöstutkimuksessaan Mohammed osoittaa, että asiakaskokemus ei ole vain tekninen kohtaaminen yrityksen kanssa, vaan dynaaminen ja kulttuurisesti sidottu tapahtuma, jossa arvot, tunteet ja sosiaalinen hyväksyntä sekoittuvat.

Tutkimus esittelee uuden Quantum Experience Framework -viitekehyksen, joka kuvaa, kuinka kuluttajien tunteet, moraaliset pohdinnat ja arvot vaihtelevat kunnostettujen elektroniikkatuotteiden markkinoilla. Ytimessä on asiakkaan omatunto, joka pistää pohtimaan, mikä tuntuu eettisesti oikealta ja mikä käytännössä turvalliselta.

Tulokset haastavat yrityksiä ja päätöksentekijöitä, sillä kestävän liiketoiminnan menestys ei riipu vain materiaalien kierrättämisestä, vaan siihen liittyvät myös asiakkaan luottamus ja tunteet. Yritysten on rakennettava paitsi teknisesti toimivia, myös emotionaalisesti tyydyttäviä asiakaskokemuksia.

”Yritysten on ekosertifikaattien ja teknisten takuiden lisäksi rakennettava luottamusta, ylpeyttä ja tunneperäistä tyytyväisyyttä. Niiden pitäisi tukea asiakkaitaan tuntemaan olonsa hyväksi, kun nämä tekevät hyvää”, Mohammed tiivistää.

Väitöstutkimus perustuu 53 syvähaastatteluun Suomessa, missä kiertotalouden käytännöt ovat Euroopan eturintamassa.

Tulokset tarjoavat uutta ymmärrystä siitä, miten ihmiset rakentavat merkityksiä kestävän kulutuksen ympärille ja miten luottamusta voidaan vahvistaa siirtymässä kohti kiertotaloutta.

Väitöskirja

Kauppatieteiden maisteri Omar Mohammed väittelee Oulun yliopistossa perjantaina 28.11.2025. Markkinoinnin alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Asiakaskokemuksen paradoksaalinen luonne kiertotaloudessa: Eksploratiivinen tutkimus kunnostetuista elektroniikkatuotteista (The paradoxical nature of the customer experience in the circular economy: An explorative study of refurbished electronics). Vastaväittäjänä toimii professori Heikki Karjaluoto Jyväskylän yliopistosta ja kustoksena professori Pauliina Ulkuniemi. Väitöstilaisuus alkaa Oulun yliopistossa Linnanmaalla salissa LO124 klo 12 ja sitä voi seurata etäyhteydellä https://oulu.zoom.us/j/63579069040