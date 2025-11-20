Pia Lohikoski: Hallitus leikkaa omat koulutustavoitteensa kuoliaaksi
Hallitus on tänään tiedottanut, että aiemmin syksyllä perutut elokuva-alan leikkaukset iskevät muun muassa korkeakouluihin. Vasemmistoliiton kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Pia Lohikoski pitää päätöstä täysin ristiriitaisena hallituksen omien koulutustavoitteiden kanssa. Hallitus on sitoutunut tavoitteeseen, jonka mukaan vähintään 50 prosenttia nuorista aikuisista suorittaa korkeakoulututkinnon.
– Jos ei olla saksimassa kulttuurista, niin sitten koulutuksesta. Hallituksen priorisointi on täysin käsittämätöntä ja jopa sen itse asettamia tavoitteita vastaan. Oikeiston lyhytnäköisyys olisi surkuhupaisaa ellei kyseessä olisi koko Suomen osaamistaso, Lohikoski sanoo.
Aiemmin päätetyt korkeakoululeikkaukset vuonna 2026 noin 83,8 miljoonaa euroa. Nyt esitetyssä lisätalousarviossa hallitus esittää tämän lisäksi vielä 2,9 miljoonan euron lisäleikkausta.
Lohikoski muistuttaa, että korkeakoulut ovat toistuvasti painottaneet perusrahoituksen olevan riittämätöntä jo nykyisiin opiskelijamääriin nähden. Esimerkiksi Aalto-yliopiston rehtori Ilkka Niemelä on todennut, että pysyvä leikkaus leikkaa koulutuskapasiteettia.
– Elokuva-alaan ensin kohdistetut leikkaukset olisi pitänyt perua kokonaan. Tätä vaadin ministeri Talvitieltä syyskuussa, kun nämä leikkaukset nousivat eduskunnassa keskusteluun. Nyt vahinkoa kierrätetään sektorilta toiselle. Korkeakoulutus on tärkeää myös luovien alojen kasvulle.
– Käsittämättömintä on Orpo-Purran hallituksen ymmärtämättömyys pitkän aikavälin kasvusta. Koulutuksesta leikkaaminen on viimeinen asia, millä taantumasta noustaan. Laastariratkaisuna ehdotetut opintosetelit ja lisäaloituspaikat eivät auta tilannetta, jos perusrahoitusta ei vahvisteta, Lohikoski sanoo.
Yhteyshenkilöt
Pia LohikoskikansanedustajaPuh:050 362 9496pia.lohikoski@eduskunta.fi
