Tampereen ammattikorkeakoulun uudet opiskelijat on valittu
Tampereen ammattikorkeakoulun tammikuussa alkaviin koulutuksiin valittiin noin 700 opiskelijaa. Joissakin hakukohteissa on mahdollista tulla hyväksytyksi varasijalta vielä 8. joulukuuta saakka.
Korkeakoulujen syksyn yhteishaussa Tampereen ammattikorkeakoululla oli 13 hakukohdetta AMK-tutkintoihin ja 10 hakukohdetta YAMK-tutkintoihin usealta eri alalta.
Syksyn yhteishaussa TAMKiin valittiin noin 700 uutta opiskelijaa, joista noin 570 tulee suorittamaan ammattikorkeakoulututkintoa ja noin 130 ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Opinnot alkavat tammikuussa 2026.
Opiskelupaikan vastaanottamisesta ilmoitettava viimeistään 27. marraskuuta
Kaikki syksyn yhteishaussa opiskelupaikkaa hakeneet saavat valtakunnallisen tuloskirjeen, joka sisältää opiskelijavalinnan tuloksen sekä valinnan pisteet hakukohteittain. Korkeakoulujen yhteishaun opiskelijavalinnan tulokset ovat nähtävissä myös Oma opintopolku -palvelussa.
Valituksi tulleiden on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta viimeistään torstaina 27.11.2025 kello 15.00. Joissakin hakukohteissa on vielä mahdollista tulla hyväksytyksi varasijoilta maanantaihin 8.12.2025 kello 15.00 saakka.
Opintojen aloitus tammikuussa
Uudet opiskelijat aloittavat opintonsa tammikuussa TAMKin kampuksilla järjestettävillä orientaatioilla, jotta opiskelijat pääsevät tutustumaan uuteen opiskeluympäristöönsä ja opiskelukavereihinsa.
Uusille opiskelijoille suunnattua tärkeää tietoa löytyy TAMKin opiskelijan oppaasta. Oppaasta löytyy muun muassa uusille opiskelijoille hyödyllinen muistilista ja tietoa tutkinto-ohjelmakohtaisista orientaatioista.
Vaihtoehtoinen reitti TAMKiin
Jos et tullut valituksi nyt syksyn yhteishaussa, voit harkita hakeutumista avoimen AMKin väyläopintoihin. Ilmoittautuminen avoimen AMKin tammikuussa alkaviin väyläopintoihin alkaa 2.12.2025 kello 9.00 ja päättyy seuraavana päivänä.
Väyläopinnot koostuvat pääsääntöisesti tutkinto-ohjelman ensimmäisen vuoden opinnoista. Väyläopintojen suorittamisen jälkeen voi hakeutua avoimen väylän erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi. Voit tutustua avoimen AMKin väyläopintoihin täällä: Avoimen AMKin väyläopinnot.
Lisätietoa:
TAMKin hakijapalvelut: hakijapalvelut.tamk@tuni.fi
Yhteyshenkilöt
Leena LuomaHakemisen palveluiden päällikköTampereen ammattikorkeakouluPuh:+358 50 306 1244leema.luoma@tuni.fi
Tampereen ammattikorkeakoulu on monialainen työelämäkorkeakoulu, joka vastaa työ- ja elinkeinoelämän muuttuviin osaamistarpeisiin tuottamalla parasta ammatillista korkeakoulutusta ja innovaatioita. Toimimme aktiivisessa yhteistyössä korkeakouluyhteisön ja työelämän kumppaneiden kanssa, kotimaisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Kärkiosaamisemme suuntautuu oppimisen edistämiseen, uusien teknologioiden hyödyntämiseen, ekologisiin innovaatioihin ja sosiokulttuurisiin haasteisiin. TAMKissa on yli 10 000 opiskelijaa ja vakituista henkilöstöä noin 700.
