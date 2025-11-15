Influenssa- ja koronarokotuksia saa nyt Keusotelta ilman ajanvarausta

Influenssa- ja koronarokotuksen saavat maksutta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) määrittämät kohderyhmät. Rokotuksen voi saada maksutta esimerkiksi iän, sairauden tai työn perusteella. Esimerkiksi influenssarokotteen saavat maksutta kaikki 65 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat, ja koronarokotteen kaikki 75 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat. Tarkan listan kohderyhmistä voi lukea Keusoten rokotuspalveluiden verkkosivuilta.

– Kausirokotuspisteemme ovat auki vielä joulukuun puoliväliin asti. Haluamme helpottaa rokotuksen ottamista, minkä vuoksi rokotuksen voi nyt tulla hakemaan myös ilman ajanvarausta, kertoo Keusoten tartuntataudeista vastaava lääkäri Paula Hiljanen.

Influenssa- ja koronarokotuksen saa ilman ajanvarausta seuraavilta Keusoten rokotuspisteiltä:

ma–to klo 9–14 ja pe klo 9–12:

Järvenpään JUST (Lääkärikuja 1, Järvenpää)

Hyvinkään Lepovilla (Torikatu 10 A, Hyvinkää)

Tuusulan Hyrylän terveysasema (Hyryläntie 13, Tuusula)



ke–to klo 9–14

Nurmijärven Klaukkalan terveysasema (Vaskomäentie 2, Nurmijärvi)



Ilman ajanvarausta saapuvia rokotetaan ajanvarausasiakkaiden välillä.

Lisätietoa influenssa- ja koronarokotuksista sekä maksuttomien rokotusten kohderyhmistä: