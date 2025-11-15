Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote)

Influenssa- ja koronarokotuksia saa nyt Keusotelta ilman ajanvarausta

21.11.2025 09:50:26 EET | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) | Tiedote

Jaa

Maksuttomien influenssa- ja koronarokotteiden kohderyhmiin kuuluvat saavat nyt Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelta (Keusote) rokotuksen ilman ajanvarausta 25.11.–12.12.2025.

Kuvituskuva

Influenssa- ja koronarokotuksen saavat maksutta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) määrittämät kohderyhmät. Rokotuksen voi saada maksutta esimerkiksi iän, sairauden tai työn perusteella. Esimerkiksi influenssarokotteen saavat maksutta kaikki 65 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat, ja koronarokotteen kaikki 75 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat. Tarkan listan kohderyhmistä voi lukea Keusoten rokotuspalveluiden verkkosivuilta.  

– Kausirokotuspisteemme ovat auki vielä joulukuun puoliväliin asti. Haluamme helpottaa rokotuksen ottamista, minkä vuoksi rokotuksen voi nyt tulla hakemaan myös ilman ajanvarausta, kertoo Keusoten tartuntataudeista vastaava lääkäri Paula Hiljanen.

Influenssa- ja koronarokotuksen saa ilman ajanvarausta seuraavilta Keusoten rokotuspisteiltä:

ma–to klo 9–14 ja pe klo 9–12:

  • Järvenpään JUST (Lääkärikuja 1, Järvenpää)
  • Hyvinkään Lepovilla (Torikatu 10 A, Hyvinkää)
  • Tuusulan Hyrylän terveysasema (Hyryläntie 13, Tuusula)


ke–to klo 9–14

  • Nurmijärven Klaukkalan terveysasema (Vaskomäentie 2, Nurmijärvi)


Ilman ajanvarausta saapuvia rokotetaan ajanvarausasiakkaiden välillä.

Lisätietoa influenssa- ja koronarokotuksista sekä maksuttomien rokotusten kohderyhmistä:

Avainsanat

keusotekeski-uudenmaan hyvinvointialuekausirokotuksetrokotuksetinfluenssarokotuskoronarokotusinfluenssakoronahyvinkäätuusulapornainenmäntsäläjärvenpäänurmijärvi

Yhteyshenkilöt

Paula Hiljanen, tartuntataudeista vastaava lääkäri
050 497 0989
paula.hiljanen@keusote.fi

Tietoja julkaisijasta

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote)

Keusote tekee historiaa – massiivinen siirtymä Googlelle vie sosiaali- ja terveydenhuollon uuden ajan työkaluihin15.11.2025 09:14:53 EET | Tiedote

Keusote toteuttaa yhden Suomen mittakaavassa merkittävimmistä Google-siirtymistä julkisella sektorilla. Yli 4 000 työntekijän organisaatio vaihtaa Microsoft-ekosysteemistä kokonaan Google Workspaceen vuosien 2026–2027 aikana. Siirtymä tuo mukanaan 10 miljoonan euron säästöt, tekoälyn koko henkilöstön käyttöön ja modernin, pilvipohjaisen työskentelytavan.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye