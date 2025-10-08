Soimulle maakunnallinen yrittäjäpalkinto
Pohjois-Karjalan Yrittäjät luovuttivat Maakunnan Vuoden 2025 Yrittäjäpalkinnon joensuulaiselle Rakennusliike Soimu Oy:lle lauantaina 22.11. Joensuussa pidetyssä Maakunnallisessa Yrittäjäjuhlassa. Palkinnon ottivat vastaan Rakennusliike Soimu Oy:stä omistajat Eero ja Janne Mustonen.
Iloinen yllätys rakennusalan yritykselle
Yrittäjä Eero Mustonen on iloinen tästä tunnustuksesta. "Tulkitsen tämän kädenosoituksena koko toimialalle, rakentajille.", hän sanoo. "Haluan myös kiittää koko henkilöstöä tähän astisesta matkasta, tämä palkinto kuuluu koko yritykselle!", Eero Mustonen jatkaa.
Omistajan, rakennusmestari Eero Mustosen kädenjäljestä on syntynyt vakavarainen perheyritys
Kirvesmies-isänsä Erkki Mustosen kanssa jo poikasesta asti rakennuksilla kulkenut Eero Mustonen opiskeli rakennusmestariksi ja hetken vieraan palveluksessa oppia ja kokemusta kerättyään perusti Rakennusliike Soimu Oy:n vuonna 1990, yhdessä veljensä Osmon sekä Martti ja Pertti Soikkelin kanssa.
Aloittelevana yrityksenä juuri perustettu rakennusliike urakoi, rakensi uutta ja saneerasi vanhaa Joensuun talousalueella. Kovista lamavuosistakin selvittiin ahkeruudella ja määrätietoisuudella.
2000-luvulle tultaessa osakkaat luopuivat omistuksistaan ja Eero Mustosesta tuli yksinyrittäjä. 2019 alkoi Soimussa sukupolvenvaihdoksen valmistelut kun Eeron vanhin poika Janne tuli osakkaaksi.
Yhtiö kasvoi ja kehittyi merkittävän kokoiseksi rakennusliikkeeksi. Vuonna 2024 Soimun liikevaihto oli 54 miljoonaa euroa. Yhtiön oma pääoma on 5 miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste vahva 50%.
Yhtiö toimii nykyään Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, Keski-Suomen ja Uudenmaan talousalueilla työllistäen suoraan yli 100 henkilöä ja alihankkijat mukaan lukien paljon enemmän. Yritys rakentaa niin kerros- ja rivitaloja kuin monipuolisia julkishallinnollisia rakennuksiakin. Kohteina on esimerkiksi kouluja, päiväkoteja ja palvelutaloja.
Määrätietoinen yrityksen kehittäminen ja tavoitteellinen liiketoiminnan kasvattaminen toivat valtakunnallista tunnustusta Eero Mustoselle keväällä 2024, kun tasavallan presidentti myönsi hänelle rakennusneuvoksen arvonimen.
Asiakaslähtöisyys näkyy yrityksen tavassa kuunnella asiakkaiden tarpeita ja toiveita tarkalla korvalla. - Pidämme sen, minkä lupaamme, kertoo Eero Mustonen.
Työnantajana Soimu toimii perheyhtiön arvoilla, pitkäjänteisesti yritystä kehittäen, ei pelkästään seuraavan vuosineljänneksen ehdoilla, sanoo Janne Mustonen.
Yhteyshenkilöt
Eero Mustonenhallituksen puheenjohtajaPuh:0500 126 633eero.mustonen@soimu.fi
Janne MustonenHallituksen jäsenPuh:050 498 9555janne.mustonen@soimu.fi
Rakennusliike Soimu Oy
Rakennusliike Soimu Oy on 35 vuotta sitten perustettu perheyritys, joka toimii Joensuun lisäksi mm. Kuopiossa, Jyväskylässä, Mikkelissä ja pääkaupunkiseudulla. Soimun palveluihin kuuluvat kokonais- ja KVR-urakoinnin lisäksi perustajaurakointi. Yrityksen viime tilikauden liikevaihto oli 54 miljoonaa euroa. Soimun organisaation vahva osaaminen, pitkä rakentamiskokemus sekä ammattitaitoinen henkilöstö takaavat parhaan mahdollisen lopputuloksen asiakkailleen.
