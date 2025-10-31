Suomen Kennelliitto ry

Koiramessut tarjoaa joulukuussa Messukeskuksessa tietoa ja elämyksiä kaikille koirista kiinnostuneille

21.11.2025 12:40:13 EET | Suomen Kennelliitto ry | Tiedote

Jaa

Suomen Kennelliiton järjestämillä Koiramessuilla Helsingin Messukeskuksessa 6.–7. joulukuuta voi tutustua eri koirarotuihin ja koiran kanssa harrastamiseen, seurata koiranäyttelyitä sekä muun muassa Sankari- ja virkakoirien palkitsemisia.

Koiramessuilla on mukana koiria lähes 350 eri rodusta.
Koiramessuilla on mukana koiria lähes 350 eri rodusta. Jukka Pätynen

Viikonlopun aikana Messukeskuksessa järjestetään neljä koiranäyttelyä. Tämän lisäksi messuilla on monipuolista ohjelmaa koko perheelle.

Messujen päähallissa Rotutorilla on mukana yli 30 eri rotuyhdistystä esittelemässä harrastamaansa koirarotua. Kennelliiton infolavalla saa neuvoja koiran hankintaan ja hoitoon. Lavalla on myös rotuesittelyitä. Infolavalla kuullaan muun muassa lauantaina kello 12.15 Tommy Wirénin tietoisku Peruskoulu on jokakoiranoikeus ja sunnuntaina kello 11 Päivi Felixsonin tietoisku Lapsi koiraperheessä – koira lapsiperheessä.

Päähallin tapahtumakehässä voi tutustua erilaisiin koiraharrastuksiin, kuten flyballiin, pallopaimennukseen, koiratanssiin ja noseworkiin. Koiramessuilla on tarjolla myös koiran aktivointi- ja nenätyöskentelyvinkkejä.

Kennelliiton kaveri- ja lukukoirat sekä nuorisotoiminta ovat mukana messuilla omilla osastoillaan. Perheen pienimmille järjestetään lelukoirakilpailu molempina messupäivinä kello 12. Lauantaina kilpailun tuomarina on koira  ja sunnuntaina metsänhaltija.

Messuilta löytyy myös kymmeniä koiratarvikemyyjiä ja brändejä, joten tapahtuma on hyvä paikka tehdä jouluostoksia.

Sankarikoirat ja Vuoden virkakoirat ohjaajineen palkitaan Koiramessuilla

Messukeskuksen Areenalla nähdään joka päivä ohjelmaa, kuten erilaisia palkitsemisia, esityksiä ja päivän päätteeksi koiranäyttelyiden jännittävät loppukilpailut. Areenalla nähdään molempina päivinä koirien Kalevala-lyhytnäytelmä, dobonäytös, harrastuskimara ja noutajanäytös.

Lauantaina kello 13.30 Areenalla jaetaan Vuoden tassunjälki -palkinto, joka myönnetään positiivisen jäljen koiramaailmaan jättäneelle, koiratietoutta ja koiraharrastusta edistäneelle taholle. Kello 14.30 alkaen Areenalla palkitaan Poliisin, Puolustusvoimien, Rajavartiolaitoksen, Rikosseuraamuslaitoksen ja Tullin Vuoden virkakoirat.

Kennelliitto palkitsee vuosittain Sankarikoiran arvonimellä koiria, jotka ovat vaikuttaneet merkittävästi siihen, että yksi tai useampi ihmishenki on pelastunut. Tänä vuonna Sankarikoiran arvon saa 13 koiraa. Sankarikoirat palkitaan Areenalla sunnuntaina kello 13.00 alkaen.

Kaikki Koiramessujen ohjelmatiedot löytyvät täältä.

Koiramessujen näyttelyihin on ilmoitettu mukaan yli 13 500 koiraa

Koiramessuilla järjestetään lauantaina pohjoismainen Helsinki Winner 2025 -näyttelyssä ja Helsinki Winner Puppy Show -pentunäyttely. Sunnuntaina on vuorossa kansainvälinen Voittaja 2025 -näyttely ja Voittaja Puppy Show -pentunäyttely.

Koirien hyvinvointiin tapahtumassa kiinnitetään erityistä huomiota. Kaikkia koiransa näyttelyihin tuovia on muistutettu näyttelyiden infotaulukirjeessä näistä asioista. Koiramessuilla kiertää Kennelliiton kouluttamia vapaaehtoisia koirien hyvinvointineuvojia auttamassa ja neuvomassa koiranomistajia. He jakavat tapahtuman parhaita palkintoja, Kiva koirakko -ruusukkeita kohtaamilleen koiranomistajille, joiden koirilla näyttää selvästi olevan mukava, stressitön päivä näyttelyssä. 

Koirien arvostelu näyttelykehissä alkaa kello 9 ja näyttelyiden loppukilpailut kello 16.

Koiramessut-tapahtumassa on ohjelmaa yleisölle noin kello 9–17. Tapahtuma on maksullinen. Koiramessuille ei voi tuoda muita kuin tapahtumaan ilmoitettuja koiria.

Avainsanat

koiramessutmessukeskuskennelliittotommy wirenpäivi felixsonnoseworkflyballkoiranäyttelyvuoden tassunjälkisankarikoiravuoden virkakoiratpallopaimennuskoiratanssi

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Koiramessujen näyttelyihin on ilmoitettu yli 13 500 koiraa.
Koiramessujen näyttelyihin on ilmoitettu yli 13 500 koiraa.
Jukka Pätynen
Lataa
Koiramessuilla pääsee rapsuttelemaan Kennelliiton kaverikoiria.
Koiramessuilla pääsee rapsuttelemaan Kennelliiton kaverikoiria.
Jukka Pätynen
Lataa
Koiramessujen Rotutorilla voi tutustua tarkemmin kymmeniin suosittuihin koirarotuihin.
Koiramessujen Rotutorilla voi tutustua tarkemmin kymmeniin suosittuihin koirarotuihin.
Jukka Pätynen
Lataa
Koiramessuilla palkitaan Sankarikoirat.
Koiramessuilla palkitaan Sankarikoirat.
Jukka Pätynen
Lataa
Koiramessujen tapahtumakehässä voi tutustua esimerkiksi pallopaimennukseen.
Koiramessujen tapahtumakehässä voi tutustua esimerkiksi pallopaimennukseen.
Jukka Pätynen
Lataa
Koiramessuilla järjestetään molempina päivinä lelukoirakilpailu lapsille.
Koiramessuilla järjestetään molempina päivinä lelukoirakilpailu lapsille.
Jukka Pätynen
Lataa
Koirien hyvinvointineuvojat kiertävät Koiramessuilla neuvomassa ja ohjaamassa koiranomistajia.
Koirien hyvinvointineuvojat kiertävät Koiramessuilla neuvomassa ja ohjaamassa koiranomistajia.
Jukka Pätynen
Lataa

Linkit

Suomen Kennelliito - Hyvää elämää koiran kanssa

Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry on vuonna 1889 perustettu koira-alan asiantuntijajärjestö sekä koirien kasvattajien, omistajien ja harrastajien edunvalvoja. Meillä on noin 123 000 jäsentä. Edistämme rekisteröityjen rotukoirien kasvattamista ja käyttöä sekä koirien hyvinvointia ja koiranpidon edellytyksiä suomalaisessa yhteiskunnassa.

Kuva: Jari Niskanen

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Kennelliitto ry

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye