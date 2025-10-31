Koiramessut tarjoaa joulukuussa Messukeskuksessa tietoa ja elämyksiä kaikille koirista kiinnostuneille
Suomen Kennelliiton järjestämillä Koiramessuilla Helsingin Messukeskuksessa 6.–7. joulukuuta voi tutustua eri koirarotuihin ja koiran kanssa harrastamiseen, seurata koiranäyttelyitä sekä muun muassa Sankari- ja virkakoirien palkitsemisia.
Viikonlopun aikana Messukeskuksessa järjestetään neljä koiranäyttelyä. Tämän lisäksi messuilla on monipuolista ohjelmaa koko perheelle.
Messujen päähallissa Rotutorilla on mukana yli 30 eri rotuyhdistystä esittelemässä harrastamaansa koirarotua. Kennelliiton infolavalla saa neuvoja koiran hankintaan ja hoitoon. Lavalla on myös rotuesittelyitä. Infolavalla kuullaan muun muassa lauantaina kello 12.15 Tommy Wirénin tietoisku Peruskoulu on jokakoiranoikeus ja sunnuntaina kello 11 Päivi Felixsonin tietoisku Lapsi koiraperheessä – koira lapsiperheessä.
Päähallin tapahtumakehässä voi tutustua erilaisiin koiraharrastuksiin, kuten flyballiin, pallopaimennukseen, koiratanssiin ja noseworkiin. Koiramessuilla on tarjolla myös koiran aktivointi- ja nenätyöskentelyvinkkejä.
Kennelliiton kaveri- ja lukukoirat sekä nuorisotoiminta ovat mukana messuilla omilla osastoillaan. Perheen pienimmille järjestetään lelukoirakilpailu molempina messupäivinä kello 12. Lauantaina kilpailun tuomarina on koira ja sunnuntaina metsänhaltija.
Messuilta löytyy myös kymmeniä koiratarvikemyyjiä ja brändejä, joten tapahtuma on hyvä paikka tehdä jouluostoksia.
Sankarikoirat ja Vuoden virkakoirat ohjaajineen palkitaan Koiramessuilla
Messukeskuksen Areenalla nähdään joka päivä ohjelmaa, kuten erilaisia palkitsemisia, esityksiä ja päivän päätteeksi koiranäyttelyiden jännittävät loppukilpailut. Areenalla nähdään molempina päivinä koirien Kalevala-lyhytnäytelmä, dobonäytös, harrastuskimara ja noutajanäytös.
Lauantaina kello 13.30 Areenalla jaetaan Vuoden tassunjälki -palkinto, joka myönnetään positiivisen jäljen koiramaailmaan jättäneelle, koiratietoutta ja koiraharrastusta edistäneelle taholle. Kello 14.30 alkaen Areenalla palkitaan Poliisin, Puolustusvoimien, Rajavartiolaitoksen, Rikosseuraamuslaitoksen ja Tullin Vuoden virkakoirat.
Kennelliitto palkitsee vuosittain Sankarikoiran arvonimellä koiria, jotka ovat vaikuttaneet merkittävästi siihen, että yksi tai useampi ihmishenki on pelastunut. Tänä vuonna Sankarikoiran arvon saa 13 koiraa. Sankarikoirat palkitaan Areenalla sunnuntaina kello 13.00 alkaen.
Kaikki Koiramessujen ohjelmatiedot löytyvät täältä.
Koiramessujen näyttelyihin on ilmoitettu mukaan yli 13 500 koiraa
Koiramessuilla järjestetään lauantaina pohjoismainen Helsinki Winner 2025 -näyttelyssä ja Helsinki Winner Puppy Show -pentunäyttely. Sunnuntaina on vuorossa kansainvälinen Voittaja 2025 -näyttely ja Voittaja Puppy Show -pentunäyttely.
Koirien hyvinvointiin tapahtumassa kiinnitetään erityistä huomiota. Kaikkia koiransa näyttelyihin tuovia on muistutettu näyttelyiden infotaulukirjeessä näistä asioista. Koiramessuilla kiertää Kennelliiton kouluttamia vapaaehtoisia koirien hyvinvointineuvojia auttamassa ja neuvomassa koiranomistajia. He jakavat tapahtuman parhaita palkintoja, Kiva koirakko -ruusukkeita kohtaamilleen koiranomistajille, joiden koirilla näyttää selvästi olevan mukava, stressitön päivä näyttelyssä.
Koirien arvostelu näyttelykehissä alkaa kello 9 ja näyttelyiden loppukilpailut kello 16.
Koiramessut-tapahtumassa on ohjelmaa yleisölle noin kello 9–17. Tapahtuma on maksullinen. Koiramessuille ei voi tuoda muita kuin tapahtumaan ilmoitettuja koiria.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Liisa SuoninenSuomen Kennelliiton viestintäpäällikkö/Finska Kennelklubbens kommunikationschefPuh:050 320 3897liisa.suoninen@kennelliitto.fi
Kuvat
Linkit
Suomen Kennelliito - Hyvää elämää koiran kanssa
Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry on vuonna 1889 perustettu koira-alan asiantuntijajärjestö sekä koirien kasvattajien, omistajien ja harrastajien edunvalvoja. Meillä on noin 123 000 jäsentä. Edistämme rekisteröityjen rotukoirien kasvattamista ja käyttöä sekä koirien hyvinvointia ja koiranpidon edellytyksiä suomalaisessa yhteiskunnassa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Kennelliitto ry
Den kommande EU-förordningen kommer att styra hunduppfödningen i en mer kommersiell riktning, mot stora kennelenheter31.10.2025 09:27:39 EET | Pressmeddelande
År 2023 publicerade Europeiska kommissionen ett förslag till förordning om hundars och katters välbefinnande och identifiering, som syftar till att effektivare kontrollera valpfabriker, olaglig hundhandel och hundsmuggling. Målet är bra, men medlen är inte i linje med målen.
Tuleva EU-asetus ohjaa koirien kasvatusta kaupallisempaan suuntaan, kohti suuria kennelyksiköitä31.10.2025 09:27:39 EET | Tiedote
Euroopan komissio julkaisi vuonna 2023 asetusesityksen koirien ja kissojen hyvinvoinnista ja tunnistamisesta. Sillä pyritään suitsimaan yhä tehokkaammin pentutehtailua, laitonta koirakauppaa ja koirien salakuljetusta. Tavoite on hyvä, mutta keinot eivät ole linjassa tavoitteiden kanssa.
Tässä ovat vuoden 2025 Sankarikoirat - tänä vuonna arvon saa 13 koiraa28.10.2025 07:30:00 EET | Tiedote
Kennelliitto myöntää tänä vuonna Sankarikoiran arvon 13 koiralle. Lisäksi 29 koiraa saa kunniamaininnan tekemästään urotyöstä. Sankarikoiran arvo voidaan myöntää koiralle, joka on vaikuttanut merkittävästi siihen, että yksi tai useampi ihmishenki on pelastunut.
Koiran omistaja tai haltija vastaa koirastaan kaikissa tilanteissa16.9.2025 14:24:02 EEST | Tiedote
Raision lauantaisten tapahtumien myötä koirahyökkäykset ovat jälleen nousseet keskusteluun. Kennelliitto painottaa vastuullisuutta kaikessa koiranpidossa.
Koirien ja suurpetojen rinnakkaiseloon on löydettävä toimivat ratkaisut16.9.2025 09:29:58 EEST | Tiedote
Suurpetotilanne Suomessa vaikuttaa tällä hetkellä merkittävästi siihen, miten koiran kanssa voi liikkua metsässä. Tietyillä alueilla tilanne vaikuttaa kaikkeen koiranpitoon ja koirien kanssa harrastamiseen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme