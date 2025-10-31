Koiramessut tarjoaa joulukuussa Messukeskuksessa tietoa ja elämyksiä kaikille koirista kiinnostuneille

Tuleva EU-asetus ohjaa koirien kasvatusta kaupallisempaan suuntaan, kohti suuria kennelyksiköitä 31.10.2025 09:27:39 EET | Tiedote

Euroopan komissio julkaisi vuonna 2023 asetusesityksen koirien ja kissojen hyvinvoinnista ja tunnistamisesta. Sillä pyritään suitsimaan yhä tehokkaammin pentutehtailua, laitonta koirakauppaa ja koirien salakuljetusta. Tavoite on hyvä, mutta keinot eivät ole linjassa tavoitteiden kanssa.