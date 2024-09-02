Lääkäriliitto kiittää panostuksesta omalääkärimalliin

21.11.2025 11:06:00 EET | Suomen Lääkäriliitto - Finlands Läkarförbund ry | Tiedote

Lääkäriliitto kiittää hallitusta omalääkärimallin tukemisesta. Omalääkärimalli nopeuttaa hoitoonpääsyä, parantaa hoidon jatkuvuutta ja vahvistaa luottamusta terveydenhuoltojärjestelmään.

Sosiaali- ja terveysministeriö tiedotti eilen, että hyvinvointialueille esitetään myönnettäväksi 40 miljoonaa euroa hankerahoitusta omalääkärimallien kehittämiseen.  Lääkäriliitto toivottaa esityksen tervetulleeksi ja kiittää hallitusta konkreettisista panostuksista hoidon jatkuvuuden parantamiseksi.

Kuten ministeri Kaisa Juuso ministeriön tiedotteessa toteaa, hoidon jatkuvuutta parantavien omalääkärimallien tukena on vahva tieteellinen näyttö. Päätöksenteon tukeutuminen tutkittuun tietoon vahvistaa kansalaisten luottamusta yhteiskuntaan. Tämä on erityisen tärkeää nyt, kun valtion ja hyvinvointialueiden vaikea taloustilanne on pakottanut alueet tekemään voimakkaita säästötoimia. 

”Pohjoisen hyvinvointialueet ja Länsi-Uusimaa ovat olleet edelläkävijöitä omalääkärimallien käyttöönotossa, ja useilla muillakin hyvinvointialueilla on lähdetty liikkeelle. On tärkeää, että valtio antaa selkeän ja konkreettisen signaalin omalääkärimallien edistämiseksi”, toteaa Lääkäriliiton puheenjohtaja Niina Koivuviita.

Luottamus terveydenhuoltoon on useiden tutkimusten mukaan rapautunut. Luottamus terveydenhuoltoon on viime kädessä luottamusta paitsi järjestelmään niin myös erityisesti hoidosta vastuussa oleviin ihmisiin, eli lääkäreihin, hoitajiin ja muihin ammattiryhmiin. Omalääkärimallin toimeenpanemisen myötä kansalainen tietää kuka hänen hoidostaan on vastuussa, ja se on yksiselitteisesti hyvä asia. 

