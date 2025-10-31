Selvitys: Tätä artistia ja yhtyettä suomalaiset googlaavat eniten

Euroviisujen tuoma julkisuus on valttikortti niin artistien kuin yhtyeiden vertailussa. Haetuin suomalaisartisti kotimaassa on kevään 2025 Euroviisuissa Suomea edustanut Erika Vikman, yhtyeistä puolestaan Ruotsia edustanut KAJ.

Tässä ovat Googlen haetuimmat kotimaiset artistit Suomessa:

Erika Vikman (90 500 Google-hakua/kk) Mirella (76 900 Google-hakua/kk) Bess (41 380 Google-hakua/kk) Eini (40 710 Google-hakua/kk) Arja Koriseva (33 100 Google-hakua/kk).

Tässä ovat Googlen haetuimmat kotimaiset yhtyeet Suomessa:

KAJ (74 000 Google-hakua/kk) Kuumaa (33 100 Google-hakua/kk)

Ultra Bra (33 100 Google-hakua/kk)

Dingo (22 200 Google-hakua/kk) Eppu Normaali (18 100 Google-hakua/kk)

Nightwish (18 100 Google-hakua/kk).

Koko maailman kattavissa yhtyeistä tehdyissä Google-hauissa voittaja on niin ikään KAJ. Muilta osin mitali- ja muut kärkisijat menevät uusiksi:

KAJ (210 900 Google-hakua/kk) Nightwish (173 900 Google-hakua/kk) Children of Bodom (73 400 Google-hakua/kk) Lordi (53 000 Google-hakua/kk) The Rasmus (52 200 Google-hakua/kk).

Euroviisut yhteinen nimittäjä eri kategorioiden voittajissa

Google-vertailumme jokaisen kategorian voittajalla ja ylipäätään monella kärkikahinoihin mukaan mahtuvalla on selkeä yhteinen nimittäjä: Euroviisut.

Erika Vikman ja KAJ olivat vahvasti julkisuudessa keväällä 2025 osallistuttuaan Sveitsissä järjestettyihin Euroviisuihin. Tuoreessa muistissa on myös kevät 2023, jolloin vertailussamme kuudennella sijalla olevan Käärijän (28 100 Google-hakua/kk) euroviisuedustus nousi ilmiöksi koko Euroopassa. Euroviisuissa Käärijä oli hopealla.

Yhtyeistä tuore side Euroviisuihin on lisäksi The Rasmuksella, joka oli Suomen edustaja vuoden 2022 kilpailussa. Vertailussamme The Rasmus on viidenneksi googlatuin suomalaisyhtye koko maailmassa (52 200 Google-hakua/kk).

Ikimuistoisin suomalaisesiintyminen Euroviisuissa on vuoden 2006 voittajalla Lordilla. Kotimaisista yhtyeistä se on neljänneksi suosituin koko maailmassa (53 000 Google-hakua/kk), kun mittarina käytetään Google-hakujen määrää.

Vertailussa mukana olevista yhtyeistä ja artisteista moni on lisäksi karsinut paikasta Euroviisuihin.

Selvityksen on toteuttanut Wuohi Digital. Voit lukea tekstin kokonaisuudessaan Wuohen blogista.

*Selvityksessä esitetyt hakumäärät perustuvat Semrush-nimisen työkalun tarjoamaan dataan. Semrush on kolmannen osapuolen analytiikkapalvelu, jonka lukuja tulee pitää suuntaa-antavina. Luvut eivät välttämättä vastaa Googlen omien tai muiden kolmansien osapuolien työkalujen lukuja tai todellisia hakumääriä. Tässä selvityksessä työkalun tarjoamaa dataa on sovellettu yleiseen analyysiin ja eri hakujen keskinäiseen vertailuun. Tiedot on kerätty 19.–20.11.2025.