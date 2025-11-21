Äidin raskaudenaikainen suolistomikrobisto on yhteydessä myöhempään lihavuuteen
Turun yliopiston uusi tutkimus osoittaa, että äidin raskaudenaikainen suolistomikrobiston koostumus on yhteydessä synnytyksen jälkeiseen lihavuuteen.
Äidin suolistomikrobiston koostumus ja toiminta raskauden aikana ovat yhteydessä kehon rasvan määrään synnytyksen jälkeen, osoittaa tuore tutkimus. Raskauden aikainen mikrobiston matalampi monimuotoisuus oli tutkimuksen mukaan yhteydessä kehon korkeampaan rasvaprosenttiin, joka mitattiin vuosi synnytyksen jälkeen.
– Tutkimme kattavasti raskaana olevien naisten suolistomikrobistoa ja havaitsimme, että monet yhteydet raskauden aikaisen suolistomikrobiston ja ylipainon sekä lihavuuden välillä olivat havaittavissa erityisesti vuosi ja kaksi vuotta synnytyksen jälkeen, kertoo tutkijatohtori Noora Houttu Turun yliopistosta.
Raskauden aikana havaittiin enemmän Erysipelotrichaceae-perheen bakteereja niillä äideillä, jotka olivat normaalipainoisia vuosi synnytyksen jälkeen. Viitteitä löytyi myös raskausajan Ruminococcus- ja Clostridia-lajien yhteyksistä normaalipainoon kaksi vuotta synnytyksen jälkeen. Lisäksi tutkijat havaitsivat, että useat bakteerilajit ennustivat äidin painoindeksiä ja ennustetut mikrobitoiminnot puolestaan sekä painoindeksiä että rasvaprosenttia vuosi synnytyksen jälkeen
Alustavaa näyttöä löytyi myös yhteyksistä tiettyjen raskauden aikaisten ennustettujen mikrobitoimintojen ja painoindeksin, vyötärö-lantiosuhteen ja rasvaprosentin välillä, kun ne mitattiin yhden ja viiden–kuuden vuoden kuluttua synnytyksestä.
Tutkijoiden mukaan heidän löydöksensä vahvistavat aiempaa käsitystä suolistomikrobiston koostumuksen yhteydestä ylipainoon ja lihavuuteen aikuisilla, jotka eivät ole raskaana. Tulokset viittaavat siihen, että samanlainen yhteys löytyy raskauden aikaisen suolistomikrobiston ja raskauden jälkeisen painonhallinnan välillä.
Äidin lihavuus raskausaikana lisää terveysriskejä sekä sikiölle että äidille
Ylipaino ja lihavuus ovat maailmanlaajuisia terveysuhkia, ja ne koskettavat yhä useampia hedelmällisessä iässä olevia. Lähes joka toisella odottavalla äidillä on ylipainoa tai lihavuutta.
– Äidin lihavuus raskauden aikana lisää terveysriskejä sekä äidille että sikiölle niin raskausaikana kuin sen jälkeenkin. Tutkimuksessamme selvitimme ensimmäistä kertaa raskaudenaikaisen suolistomikrobiston yhteyttä äidin lihavuuteen aina synnytyksen jälkeisiin kuuteen vuoteen saakka. Lisätutkimuksia tarvitaan, jotta suolistomikrobiston merkitys naisten pitkäaikaisessa terveydessä voidaan ymmärtää paremmin, erikoistutkija Kati Mokkala kertoo.
Tutkijat käyttivät tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden kehon rasvan määrän tarkasteluun vyötärö-lantiosuhdetta, painoindeksiä ja rasvaprosenttia. Suolistomikrobiston koostumuksen tutkijat määrittivät metagenomiikalla, joka tarjoaa tarkan ja laaja-alaisen kuvan suolistonmikrobiston bakteerikoostumuksesta ja sen toiminnasta. Tutkimuksessa analysoitiin aineistoa 255 raskaana olevasta naisesta.
Kati Mokkala
Noora Houttu
Turun yliopisto
