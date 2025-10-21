Uusi ulkoilmataidetapahtuma nostaa nykytaiteen näyteikkunoihin

Helsingin Kaupunkitilat Oy on kutsunut parikymmentä taiteilijaa toteuttamaan installaationsa Torikortteleiden kulttuurihistoriallisesti kiinnostaviin puitteisiin, osana ydinkeskustan ja Helsingin pimeänajan valaisua ja sesonkijuhlintaa.

Mukana näyttelyssä on mm. videotaidetta, veistoksia, osallistavaa taidetta ja värikkäitä, valoa hyödyntäviä graafisia kuvituksia. Näyttelyn on kuratoinut nuori helsinkiläinen taiteilija ja galleristi Miro-Benjamin Lindström ja se on toteutettu yhteistyössä Helsingin kaupungin ja Torikortteleiden toimijoiden kanssa.

– Tavoitteena on houkutella sekä paikallisia että matkailijoita kokemaan korkeatasoista taidetta uudessa muodossa talvisessa Helsingissä. Ja tietysti nostaa esiin upeita nuoria taiteilijoita, kertoo kuraattori Miro-Benjamin Lindström.

Korttelit-näyttely tuo taiteen kirjaimellisesti keskelle joulukaupungin vilinää: Tuomaan Markkinoiden, Kauppatorin ja Mantan joulutorin väliin.

– Korttelit on kuin hengähdys joulukiireiden keskellä – mahdollisuus nähdä kaupunki uudessa valossa, löytää yllättäviä elämyksiä ja rauhaa. Näyttely jatkuu myös joulun yli, eli sinne voi tulla perheen tai ystävien kanssa vielä joulun välipäivinäkin kävelylle, vinkkaa näyttelyn tuottaja, Helsingin Kaupunkitilat Oy:n projektipäällikkö Sonja Immonen.

Maksuton Korttelit-näyttely on esillä Torikortteleissa vuorokauden ympäri 28.11.2025-7.1.2026. Taideteokset löytyvät seuraamalla teoskarttaan merkittyä reittiä. Karttoja löytyy sekä paikan päältä, että netistä.



Teoskartta ja lisätiedot:

torikorttelit.fi/korttelit-nayttely



Korttelit-näyttelyn taiteilijat:

Kaija Hinkula & Jarkko Kela I Dylan Ray Arnold I Rusto Myllylahti I Oceane Bruel I Maija Fox & Valo Vairio I Matti Sumari I Milja Havas & Emma Vilppula I Jani Ruscica I Timo Vaittinen I Naomi & Wanda Holopainen I Taneli Rautiainen I Irene Suosalo I Sari Soininen I Sebastian Reis I Eeva Juuti I Nayab Noor Ikram I Milja Laurila



Lisätiedot:

Kuraattori, tuottaja Miro-Benjamin Lindström, puh. 040 775 5607, mirobenjamin@wwwcontemporary.com

Kaupunkitilat, projektipäällikkö Sonja Immonen, puh. 050 559 0187, sonja.immonen@kaupunkitilat.fi