Uusi ulkoilmataidetapahtuma nostaa nykytaiteen näyteikkunoihin
Korttelit on uusi ulkoilmataidetapahtuma, joka järjestetään Helsingin Torikortteleissa 28.11.2025 – 7.1.2026. Näyttely tuo kuratoidun valikoiman nykytaidetta nuorilta taiteilijoilta Torikortteleiden näyteikkunoihin, parvekkeille ja sisäpihoille, muodostaen 24/7 avoinna olevan ulkoilmagallerian keskelle joulukaupunkia.
Helsingin Kaupunkitilat Oy on kutsunut parikymmentä taiteilijaa toteuttamaan installaationsa Torikortteleiden kulttuurihistoriallisesti kiinnostaviin puitteisiin, osana ydinkeskustan ja Helsingin pimeänajan valaisua ja sesonkijuhlintaa.
Mukana näyttelyssä on mm. videotaidetta, veistoksia, osallistavaa taidetta ja värikkäitä, valoa hyödyntäviä graafisia kuvituksia. Näyttelyn on kuratoinut nuori helsinkiläinen taiteilija ja galleristi Miro-Benjamin Lindström ja se on toteutettu yhteistyössä Helsingin kaupungin ja Torikortteleiden toimijoiden kanssa.
– Tavoitteena on houkutella sekä paikallisia että matkailijoita kokemaan korkeatasoista taidetta uudessa muodossa talvisessa Helsingissä. Ja tietysti nostaa esiin upeita nuoria taiteilijoita, kertoo kuraattori Miro-Benjamin Lindström.
Korttelit-näyttely tuo taiteen kirjaimellisesti keskelle joulukaupungin vilinää: Tuomaan Markkinoiden, Kauppatorin ja Mantan joulutorin väliin.
– Korttelit on kuin hengähdys joulukiireiden keskellä – mahdollisuus nähdä kaupunki uudessa valossa, löytää yllättäviä elämyksiä ja rauhaa. Näyttely jatkuu myös joulun yli, eli sinne voi tulla perheen tai ystävien kanssa vielä joulun välipäivinäkin kävelylle, vinkkaa näyttelyn tuottaja, Helsingin Kaupunkitilat Oy:n projektipäällikkö Sonja Immonen.
Maksuton Korttelit-näyttely on esillä Torikortteleissa vuorokauden ympäri 28.11.2025-7.1.2026. Taideteokset löytyvät seuraamalla teoskarttaan merkittyä reittiä. Karttoja löytyy sekä paikan päältä, että netistä.
Teoskartta ja lisätiedot:
torikorttelit.fi/korttelit-nayttely
Korttelit-näyttelyn taiteilijat:
Kaija Hinkula & Jarkko Kela I Dylan Ray Arnold I Rusto Myllylahti I Oceane Bruel I Maija Fox & Valo Vairio I Matti Sumari I Milja Havas & Emma Vilppula I Jani Ruscica I Timo Vaittinen I Naomi & Wanda Holopainen I Taneli Rautiainen I Irene Suosalo I Sari Soininen I Sebastian Reis I Eeva Juuti I Nayab Noor Ikram I Milja Laurila
Lisätiedot:
Kuraattori, tuottaja Miro-Benjamin Lindström, puh. 040 775 5607, mirobenjamin@wwwcontemporary.com
Kaupunkitilat, projektipäällikkö Sonja Immonen, puh. 050 559 0187, sonja.immonen@kaupunkitilat.fi
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Helsingin Kaupunkitilat Oy vuokraa ja kehittää kaupungin kulttuurihistoriallisesti merkittäviä tiloja, alueita ja kauppapaikkoja. Yhtiön omistaa Helsingin kaupunki. Kohteitamme ovat Torikorttelit, Teurastamo, Tukkutorin alue, Hakaniemen kauppahalli, Vanha kauppahalli, Hietalahden kauppahalli sekä torit. Tehtävänämme on kasvattaa Helsinkiä vetovoimaisemmaksi ja kilpailukykyisemmäksi kehittämällä kaupunki- ja ruokakulttuuria, sekä tori- ja kauppahallitoimintaa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin Kaupunkitilat Oy
Uusi taide- ja sisustustapahtuma Pinta täyttää Agroksenmäen holvikellarin keramiikalla, muotoilulla ja outsider artilla21.10.2025 09:23:13 EEST | Tiedote
Agroksenmäen holvikellarissa 25.–26.10.2025 järjestettävä uusi taide- ja sisustustapahtuma Pinta kutsuu kävijänsä kokonaisvaltaisen elämyksen äärelle tekemään löytöjä ja hakemaan inspiraatiota taiteen, muotoilun ja kodin estetiikan maailmasta. Tapahtuma kokoaa yhteen sekä uusia tekijöitä että tunnettuja taiteilijoita eri aloilta täyttäen Tukkutorilla sijaitsevan historiallisen Agroksenmäen holvikellarin keramiikalla, muotoilulla ja käsityöläisten tuotteilla. Tapahtumassa nähdään myös Pertin Valinnan outsider art -taidemyyntinäyttely.
Mörkötansseja, kauhukauppoja ja huikeita livekeikkoja – Halliween valtaa Hakiksen 24.–25.10.202520.10.2025 13:52:15 EEST | Tiedote
Halliween valtaa Hakiksen – mukana mm. Arppa, Lala Salama, Mary Ann Hawkins, viktoriaanisia kummituksia, kirottu lelukauppa sekä vampyyrien herkkukellari!
Audiovisuaalisen taiteen festivaali Reflektor valaisee Teurastamon 22.–25.10.202520.10.2025 10:07:53 EEST | Tiedote
Teurastamo muuttuu suureksi ulkoilmagalleriaksi 22.–25.10.2025, kun audiovisuaalisen taiteen festivaali Reflektor valaisee alueen teoksillaan. Yhtenä Suomen merkittävimmistä audiovisuaalisen taiteen tapahtumista asemansa vakiinnuttanut festivaali tuo Teurastamolle yhteensä kuusi valo-, video- ja ääniteosta.
Nykytanssia ja saven muovaamista Harjun vanhalla ruumishuoneella loka-marraskuussa8.10.2025 08:30:00 EEST | Tiedote
Muodonmuutos on Harjun vanhan ruumishuoneen loka-marraskuun teema, kun tila muuntautuu Raekallio Corp. -tanssiryhmän harjoitus- ja esitystilaksi, sekä savityöpajaksi.
Harjun ruumishuoneen syyskuu tarjoaa harmoniaa, seremoniaillallisia ja alkoholittoman yökerhon1.9.2025 08:30:00 EEST | Tiedote
Harjun entisen ruumishuoneen kokeilukäyttö jatkuu syyskuussa VILLD pop upilla. VILLD avaa Harjuun holistisen hyvinvoinnin keskuksen, jossa kulttuuri, taide, ravinto ja yhteisöllisyys kietoutuvat yhteen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme