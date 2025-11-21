Oma Häme kerää asiakkaiden avuksi listaa kauppapalveluista – ilmoittaudu mukaan
Kanta-Hämeen hyvinvointialue kerää tietoa ja listaa eri palveluntuottajista, jotka pystyvät järjestämään kauppapalvelua eli toimittamaan ikäihmisille kauppatavaroita kotiin.
Tietoa kerätään, jotta asiakkaille ja heidän läheisilleen voidaan antaa laajasti tietoa eri vaihtoehdoista.
Jos asiakas tarvitsee apua kaupassakäyntiin, hän voi hankkia palvelun yksityiseltä palveluntuottajalta. Useat ruokakaupat tarjoavat ruuan verkkokauppapalvelua, ostosten keräilypalvelua sekä kotiinkuljetusta. Lisäksi yksityiset palveluntuottajat tarjoavat usein kauppapalveluita, joita voi räätälöidä omiin tarpeisiin sopivaksi.
Keräämme parhaillaan ilmoittautumisia alueellisen kauppakassipalvelun toteuttajista. Päivitämme tietoa palveluntuottajista myös Oma Hämeen nettisivuille. Jos olet Oma Hämeen alueella toimiva palveluntuottaja, joka tarjoaa kauppapalveluita, voit ilmoittautua täällä.
Asiakkaat ja omaiset voivat kysyä lisätietoa palvelun järjestämisestä Ikäihmisten Ensilinjasta, numerosta: 03 629 6620. Numero palvelee arkisin klo 9–15. Tiedusteluja voi lähettää myös sähköpostilla: ensilinja.ikaihmiset(at)omahame.fi
Ensilinjasta saa apua myös ateriapalvelujen järjestämiseen.
