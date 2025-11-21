Oma Häme kerää asiakkaiden avuksi listaa kauppapalveluista – ilmoittaudu mukaan

Humppilan ja Ypäjän terveysasemien palvelut siirtyvät Jokioisten terveysasemalle tammikuussa 18.11.2025 15:43:12 EET | Tiedote

Humppilan ja Ypäjän terveysasemien palvelut siirtyvät Jokioisille tammikuussa. Muutos perustuu aluevaltuuston keväällä 2024 tekemään palveluverkkopäätökseen. Terveysaseman lääkärin ja hoitajan palvelut siirtyvät 12. tammikuuta alkaen Jokioisten terveysasemalle (Keskuskatu 25). Viimeiset vastaanottoajat ovat Humppilassa 19. joulukuuta ja Ypäjällä 15. joulukuuta. Vuodenvaihteen pyhien sulun ja muuton aikana (22.12.-11.1.) asiakkaat ohjataan Jokioisten terveysasemalle ja Forssan pääterveysasemalla. Aikuisneuvonnan terveydenhoitajan vastaanotto on 12. tammikuuta alkaen Forssan pääterveysasemalla (Urheilukentänkatu 2). Suun terveydenhuolto säilyy Humppilan ja Ypäjän terveysasemilla. Humppilan neuvolapalvelut tarjotaan 1.1. alkaen Forssan neuvolassa (Kujalankatu 3, 2.krs) ja Ypäjän neuvolapalvelut tarjotaan 1.1. alkaen Jokioisten neuvolassa (Keskuskatu 25). Laboratoriopalvelut järjestetään muissa Fimlabin toimipisteissä. Valitse lähin tai sinulle sopivin toimipiste aikaa varatessasi. Viimeis