TOT: Tietoa työtapaturmien ja ammattitautien torjuntaan

Työpaikkaonnettomuustutkinnassa selvitetään tapahtumien kulku, syyt ja seuraukset sekä esitetään niihin perustuvat suositukset työturvallisuuden edistämiseksi.

Tapaturmavakuutuskeskus saa tiedon sattuneista kuolemaan johtaneista työpaikkatapaturmista viranomaisilta - poliisilta sekä työsuojeluviranomaisilta.

Valmistelevassa tutkintavaiheessa luodaan ymmärrys tapaturmasta ja otetaan kantaa sen yksityiskohtaisempaan tutkintaan ottamiseen. Valmistelevan vaiheen jälkeen tapaus esitellään TOT-johtokunnalle, joka päättää tutkinnan jatkamisesta tutkintaryhmävaiheessa tai tutkinnan päättämisestä.

Tutkinnan jatkamispäätöksen yhteydessä johtokunta vahvistaa myös tutkintaryhmän kokoonpanon. Tutkintaryhmässä tulee olla riittävä asiantuntemus työelämästä ja tutkinnan kannalta keskeisiltä aloilta, ja sen toimintaa johtaa aina TVK:n asiantuntija.

”Voimme ottaa opiksi onnettomuuksista ainoastaan selvittämällä niihin johtaneet tapahtumat ja juurisyyt. Kyse on ymmärryksen lisäämisestä ja turvallisuuden kehittämisestä tämän ymmärryksen avulla. TOT-toiminnan missiona on kehittää työpaikkojen turvallisuutta tuottamalla merkityksellistä ja faktoihin perustuvaa tutkittua tietoa sattuneista työtapaturmista ja ammattitaudeista sekä uusista riskeistä päätöksenteon, oppimisen ja varautumisen tueksi ”, kertoo tutkimusyksikön johtaja Mika Tynkkynen.

Neljän tapauksen tutkintaa jatkettu tutkintaryhmässä

Tänä vuonna on tehty valmisteleva tutkinta 17 kuolemaan johtaneesta työpaikkatapaturmasta, joista viisi eteni tutkintaryhmävaiheeseen.

”Tapauksista, joiden tutkintaa jatkettiin, yhden tutkinta päätettiin, kun selvisi, että onnettomuuteen joutunut työntekijä oli toisesta maasta Suomeen lähetetty työntekijä, eikä hän kuulunut suomalaisen työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen turvan piiriin”, toteaa tutkintaryhmien työtä vetävä työturvallisuusasiantuntija Otto Veijola.

Neljästä tutkintaryhmävaiheeseen edenneestä tapauksesta ensimmäisen tutkinta valmistui lokakuun lopulla. Tätä tutkintaa koskeva seloste tullaan julkaisemaan marraskuun aikana.

Kuolemaan johtaneiden työpaikkatapaturmien lisäksi tutkinta voidaan tehdä myös muista työtapaturmista tai ammattitaudeista. Arvioitaessa yksittäisen tapauksen tutkintaan ottamisen perusteita kiinnitetään huomiota tapauksen vakavuuden ja laadun lisäksi erityisesti siihen, onko tutkinnalla saavutettavissa merkittävää ja hyödyllistä lisätietoa vastaavan kaltaisten onnettomuuksien ennalta ehkäisemiseksi sekä yleisen työturvallisuuden edistämiseksi.

”Muidenkin tapausten tutkimisella olisi saavutettavissa lisää ymmärrystä vahinkojen syntymekanismeista, ja tarkoituksenamme onkin laajentaa tutkintoja tällaisiin tapauksiin jatkossa”, jatkaa Tynkkynen.

Työpaikkaonnettomuustutkinnoista julkaistaan tutkintaselosteet

TVK ylläpitää Työtapaturmatieto-palvelussa listaa kuolemaan johtaneista työpaikkatapaturmista. Listalle kirjataan valmistelevan tutkinnan tuloksena onnettomuuden perustiedot sekä tieto siitä, onko tapauksen tutkintaa jatkettu tutkintaryhmävaiheeseen.

Tapauksista, joiden tutkintaa jatketaan, julkaistaan tutkinnan valmistuttua tutkintaseloste Työtapaturmatiedossa.



Tutkintaryhmä voi julkaista tietoa tutkinnan ollessa vielä kesken, jos se toteaa siihen mennessä suoritetun tutkinnan perusteella, että välitön tiedottaminen on yleisen turvallisuuden vuoksi paikallaan.

Työpaikkaonnettomuuksien tutkinnan juuret 1970-luvulla

Työpaikkaonnettomuuksien tutkintaa on tehty Tapaturmavakuutuslaitosten liiton ja sittemmin Tapaturmavakuutuskeskuksen johdolla vuodesta 1971 alkaen.

Aluksi katastrofiluonteisten työtapaturmien tutkinnaksi nimitettyyn menettelyyn otettiin tapauksia erillisen harkinnan perusteella, kunnes vuonna 1985 aloitettiin ensin kokeiluluontoisesti systemaattinen työpaikkakuolemantapausten tutkinta.

Positiivisten kokemusten myötä sovittiin tämän ns. TOT-toiminnan vakinaistamisesta vakuutusalan ja työmarkkinajärjestöjen kesken toukokuussa 1986.

Vuosikymmenien kuluessa suoritetuista onnettomuustutkinnoista on laadittu kaiken kaikkiaan 977 tutkintaraporttia.

1.1.2025 työpaikkaonnettomuuksien tutkinta on määrätty työtapaturma- ja ammattitautilaissa Tapaturmavakuutuskeskuksen tehtäväksi.