Villapaali putosi työntekijän päälle nostotyössä – sakot työnantajalle sekä yhteisösakko yhtiölle
Helsingin käräjäoikeus tuomitsi rakennusalan yrityksen toimitusjohtajan 40 päiväsakon sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta. Lisäksi käräjäoikeus tuomitsi yhtiölle 2 000 euron suuruisen yhteisösakon. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 14.11.2025.
Tuomio liittyi Helsingissä 19.12.2022 tapahtuneeseen tapaturmaan, jossa työntekijän päälle oli pudonnut kattotyössä nostotöiden yhteydessä villapaali. Kyseessä oli työturvallisuuslain mukainen yhteinen rakennustyömaa, jolla yhtiö toimi aliurakoitsijana. Rakennustyömaalla toteutettiin vesikattotyötä, jonka yhteydessä vesikatolle oli nostettu sääsuojassa olevan aukon lävitse villapaaleja. Yksittäinen villapaali painoi noin 307 kiloa ja nostossa oli käytetty asennuskäyttöön tarkoitettua nosturia, jota oli ohjannut toisen aliurakoitsijan edustaja.
Yhtiön kaksi työntekijää olivat olleet katolla työskentelemässä ja vastaanottamassa villapaalia. Alhaalla yhtiön kolmas työntekijä oli puolestaan kiinnittänyt villapaalin ennen sen nostamista vesikatolle. Noston yhteydessä villapaali irtosi nostoliinoista ja putosi vesikatolle päätyen siellä olleen toisen työntekijän päälle siten, että hän jäi villapaalin alle ja loukkaantui.
Tapaturman syitä selvitettiin työsuojelutarkastuksella
Tapaturman johdosta suoritettiin työsuojelutarkastus, jolla selvitettiin työtapaturman syitä. Tarkastuksella havaittiin puutteita taakan valmistajan ohjeiden mukaisessa taakan kiinnitystavassa ja turvallisen kiinnitystavan valinnassa sekä työntekijöiden perehdytyksessä.
Käräjäoikeudessa selvitettiin ensinnäkin sitä, oliko taakan kiinnittämisessä toimittu vastoin valmistajan ohjeita kyseisen taakan kiinnityksestä. Toisaalta arvioitiin sitä, oliko päätoteuttaja ohjeistanut työmaalla yleisesti valmistajan ohjeista poiketen U-lenkki-kiinnitystavan sijaan taakan hirttokiinnitystavan. Viimeiseksi arvioitiin yhtiön työntekijöiden perehdytystä ja työnantajan huolellisuutta.
Käräjäoikeus arvioi esitetyn todistelun perusteella jääneen näyttämättä, että taakan kiinnittämisessä olisi toimittu vastoin valmistajan ohjeita. Sen sijaan käräjäoikeus katsoi, että työnantaja oli laiminlyönyt tunnistaa nostotyöhön sääolosuhteet, ja sääsuojan aukon pienuus huomioon ottaen siihen liittyvät riskit, ja varmistaa, että taakkaa kiinnitetään vallinneissa olosuhteissa turvallisesti.
Työnantaja ei käräjäoikeuden mukaan ollut myöskään varmistanut, että taakkaa kiinnittäneellä työntekijällä oli taakan kiinnittämiseen riittävä osaaminen, eikä sitä, että taakkaa katolla vastaanottaneilla työntekijöillä oli riittävä perehdytys.
Yhteisösakon tuomitsemisen osalta käräjäoikeus totesi, ettei laiminlyönnin laatu ollut vähäinen, mutta se oli koskenut vain yksittäistä työtä, jolloin kohtuullinen yhteisösakon määrä oli 2 000 euroa.
Perehdytyksen merkitystä ei tule unohtaa
Työsuojelun juristi Juulia Virtanen muistuttaa, että työntekijöiden perehdytyksen tärkeys korostuu etenkin ennen uuden työn tai tehtävän aloittamista. Keskeistä on lisäksi tämän perehdytyksen täydentäminen tarvittaessa. Työnantajan vastuulla on suunnitella työt siten, että ne voidaan tehdä turvallisesti. Nostotöissä tämä tarkoittaa muun muassa nostojen ohjeistamista ja perehdyttämistä työntekijöille.
Helsingin käräjäoikeuden tuomio, ratkaisunumero 1040 2242, asiassa
R 706/2024/13335. Tuomio ei ole lainvoimainen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Juristi Juulia VirtanenEtelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualuePuh:0295 016 235etunimi.sukunimi@avi.fi
Työsuojeluhallinto
Työsuojelu − tervettä työtä!
Työsuojeluviranomaisena huolehdimme siitä, että työ Suomessa on terveellistä, turvallista ja reilua. Valvomme työn tekemistä työpaikoilla. Annamme myös ohjausta ja neuvontaa sekä kannustamme työpaikkoja omaehtoiseen, ennaltaehkäisevään työsuojelutyöhön.
Työsuojeluviranomaisen toiminta siirtyy 1.1.2026 uuteen Lupa- ja valvontavirastoon. Uuden viraston työsuojeluosasto aloittaa tällöin toimivaltaisena valtakunnallisena työsuojeluviranomaisena.
