Telia ostaa 10 000 valokuituasiakasta GlobalConnectilta

24.11.2025 09:00:00 EET | Telia Finland Oyj | Tiedote

Telia vahvistaa asemaansa Suomen valokuitumarkkinassa ostamalla enemmistön GlobalConnectin kuluttajaliittymistä. Kauppa sisältää noin 10 000 valokuituliittymää.

Yhtiöt kertoivat aiemmin syksyllä yhteistyöstä, jossa Telia liittyy palveluoperaattoriksi Global Connectin kattavaan valokuituverkkoon ja asiakkaat voivat valita Telian laadukkaat yhteydet ja lisäpalvelut valokuituliittymäänsä.

”Liiketoimintakauppa on Telialle luonnollinen askel, kun haluamme strategiamme mukaisesti vahvistaa ydinliiketoimintaamme tarjoamalla suomalaisille laadukkaita yhteyksiä valokuidussa ja mobiiliverkossa. Valokuitu on tämän päivän ja tulevaisuuden tärkeä yhteysteknologia, jolla varmistamme nopeat yhteydet kotitalouksiin”, sanoo Telian laajakaista- ja tv-liiketoiminnan johtaja Kalle Muhonen.

Telialle siirtyvät GlobalConnectin asiakkaat tulevat operaattorin asiakkaiksi vuoden 2026 alussa. Kaikki asiakkaat, joita muutos koskee, ovat saaneet tiedon tulevasta siirrosta.

”Olemme iloisia voidessamme toivottaa uudet kuituasiakkaat lämpimästi tervetulleeksi Telialle. Pystymme tarjoamaan siirtyville asiakkaille tuotevalikoimastamme sopivat lisäpalvelut ja kiinnostavia asiakasetuja. Teemme kaikkemme, että siirtymä hoituu asiakkaille sujuvasti”, toteaa Muhonen.

GlobalConnect on yksi Suomen suurimmista kuituverkon rakentajista. Investoinnit Suomen digitaalisten yhteyksien vahvistamiseksi vuoteen 2030 mennessä ovat yhteensä puoli miljardia euroa.

"Olemme erittäin tyytyväisiä, että löysimme uuden kodin kuluttajaliittymillemme. Digitaalisen infrastruktuurin rakentaminen ja ylläpito ovat ydinliiketoimintaamme. Avoin verkko on hyväksi havaittu konsepti, jota olemme toteuttaneet menestyksekkäästi Ruotsissa ja Tanskassa jo vuosia. Asiakkaiden siirtäminen Telialle on luonnollinen askel kohti aidosti avoimen verkkomallin luomista myös Suomessa", sanoo GlobalConnect Oy:n toimitusjohtaja Helena Bergstrand.

Telia on teknologiayhtiö, joka tarjoaa tietoliikenne-, IT- ja digipalveluita miljoonille kuluttaja- ja yritysasiakkaille sekä julkishallinnolle. Telialla on Suomessa noin 3300 työntekijää, ja asiakkaillamme on eri palveluissamme lähes 4,4 miljoonaa liittymää. Turvallisuus on kaiken toimintamme lähtökohta. Telia vahvistaa kriittistä infrastruktuuria investoimalla Suomeen vuosittain noin 200 miljoonaa euroa koko maan kattaviin tietoliikenneverkkoihin ja turvallisiin ICT-palveluihin.

Telia Finland on osa Telia Companya, joka toimii Pohjoismaissa ja Baltiassa. Telia Companyn liikevaihto oli vuonna 2024 oli 8 miljardia euroa. Yhtiö on sitoutunut saavuttamaan nettonollapäästöt koko arvoketjussaan vuoteen 2040 mennessä.

Katso lisää: www.telia.fi/medialle, X: @teliafinland, LinkedIn: @Telia.

Telia

