Pia Lohikoski puoluekokouksessa: Lukiot ja ammatillinen koulutus on tuotava yhteen

– Sivistyksellisiä aineita ja lähiopetusta on tarjottava koko ikäluokalle yhdenvertaisesti. Siksi on kysyttävä, onko lukion ja amiksen vahva jako enää perusteltua tai edes mahdollista ikäluokkien pienentyessä ja kouluverkon harventuessa? Lohikoski kysyi puheessaan.

Lohikosken mukaan oikeiston tavoite nostaa maan koulutustasoa karkaa yhä kauemmaksi. Lohikoski muistutti, että Orpon hallitus on leikannut erityisesti ammatillisen koulutuksen rahoitusta, mikä on näkynyt opetuksen määrän ja oppivelvollisten opiskelijoiden tuen vähenemisenä.

– Kaikkien ei ole välttämätöntä jatkaa korkeakouluihin, mutta meidän on tarjottava jokaiselle nuorelle sellaiset tiedot ja taidot, joiden avulla tulevaisuus on aidosti avoinna.

– Nuorisokoulut, jotka tarjoaisivat yhteisiä yleissivistäviä opintoja sekä lukion että amiksen opiskelijoille palvelisivat oppivelvollisia nuoria nykymuotoista duaalimallia paremmin, Lohikoski linjasi puheessaan.

Kuluvalla viikolla hallitus ilmoitti siirtävänsä elokuva-alan peruttuja leikkauksia korkeakouluille.

– Koulutuksen erityissuojelu on murtunut jo useaan kertaan. Korkeakoulut ovat jo pitkään sanoneet, ettei nykyinen perusrahoitus riitä kasvaneisiin opiskelijamääriin. Hallitus ei usko enää itsekään itse asettamiinsa tavoitteisiin korkeakoulutettujen määrän lisäämisestä, Lohikoski kommentoi.