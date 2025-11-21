Kokoomuksen Partanen: SDP:llä on hätä ja keinot vähissä – kun numerot eivät miellytä, löytyy syy kaikista muista
Kokoomuksen varapuheenjohtaja Karoliina Partanen ihmettelee SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyarin syytöksiä Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV:n politisoitumisesta.
”Kun numerot eivät miellytä sosialidemokraatteja, kaivetaan syntipukit toisaalta ja syytetään vain numeroita laskevia virkamiehiä. On törkeää haukkua puolueettomia virkamiehiä, jotka virkavastuulla ovat vain todenneet faktoja. Jos SDP:tä ei oma käden jälki miellytä, kannattaa vaihtaa politiikkaa”, sanoo Partanen.
Partasen mukaan nyt laajuudessaan paljastuneet velkaantumisluvut osoittavat, millaisen jäljen SDP:n johtama talouspolitiikka Suomeen jätti.
”SDP on niin kauhuissaan tilanteesta, että koko eduskuntaryhmä ja puoluejohto on masinoitu haukkumaan raporttia julkisesti lehtien palstoilla ja sosiaalisessa mediassa. Todellisuus on se, että merkittävä osa hillittömistä menolisäyksistä Marinin kaudella liittyi aivan muuhun, kuin koronaan. Samalla pysyviä menoja lisättiin miljardikaupalla ja menokehyksiä rikottiin vuodesta toiseen vailla huolta huomisesta”, sanoo Partanen.
Partasen mukaan viesti viime kauden talouspolitiikasta on kuitenkin viime päivien asiantuntija-arvioiden perusteella kristallinkirkas.
”Valtiovarainministeriön ja Valtiontalouden tarkastusviraston näkemykset eivät edes mainittavasti eroa. Molempien tahojen mielestä Marinin hallituksen politiikka oli omiaan kiihdyttämään rajua velkaantumista ja murentamaan luottamusta Suomen taloudenpitoon. Molempien tahojen mukaan velkaelvytys meni aivan liian pitkälle ja menokehyksiin olisi pitänyt kyetä palaamaan niiden jatkuvan rikkomisen sijaan. Myös hallituksen itsensä tilaama raportti korona-ajan talouspolitiikasta suositti rankkaa julkisen talouden sopeuttamista jo heti koronan alkuvaiheen perään”, korostaa Partanen.
On ymmärrettävää, että SDP haluaa piilotella sen politiikan todellisia vaikutuksia nyt, kun se on ryhtynyt juhlapuheissa esiintymään vastuullisena taloudenpitäjänä.
”Velkaantumisen kiihdyttäminen oli SDP:n ja Keskustan tietoinen valinta. Se, että haukkuu virkavastuulla toimivia virkamiehiä, ei muuta numeroita. Velkapolitiikka oli SDP:n ja Keskustan vaihtoehto viime kaudella, ja tulisi olemaan sitä myös vastaisuudessakin”, sanoo Partanen.
Partanen muistuttaa kokoomuksen tuoneen jatkuvasti esiin velkapolitiikan vaarallisuuden.
”Kokoomus esitti useita kertoja sitä, että koronapandemian ja Ukrainan sodan aiheuttamien perusteltujen lisämenojen vastapainoksi olisi pitänyt säästää muualta ja perua hallituksen ennen koronaa sopimia lisämenoja. Tähän ei ollut hallituksella pienintäkään tahtoa. Jos Marinin hallitus olisi tehnyt edes jotain julkisen talouden sopeuttamiseksi ja yhteiskunnan uudistamiseksi, olisi tilanne nyt aivan eri. Tämän velkasuon ja lähestyvän alijäämämenettelyn kauhistelun sijaan SDP:ssä pitäisi ottaa peili käteen”, sanoo Partanen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Karoliina PartanenKansanedustaja
Savo-Karjalan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kokoomuksen Wallinheimo: ”Keskustan vaihtoehtoa ei erota millään SDP:n linjasta”21.11.2025 19:36:29 EET | Tiedote
Vasemmisto-opposition innokas tukipuolue Keskusta julkaisi tänään vaihtoehtobudjettinsa. Kokoomuksen eduskuntaryhmän 2. varapuheenjohtaja, kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo katsoo, että ehdotus on lievästi sanottuna täynnä ilmaa ja kiihdyttäisi rajusti velanottoa.
Kokoomuksen Partanen: Vihreiden työttömyyttä ja pk-yritysten verotusta lisäävä vaihtoehto olisi lamauttavaa viriävälle talouskasvulle21.11.2025 09:56:17 EET | Tiedote
Vihreät julkistivat eilen vaihtoehtobudjettinsa ensi vuodelle. Kokoomuksen varapuheenjohtaja Karoliina Partanen hämmästelee Vihreiden linjavalintaa siitä, että työllisyystoimia perumalla ja yrittäjien verotusta kiristämällä Suomi saadaan nousemaan talouden alhosta. Todellisuudessa Vihreiden vaihtoehto sammuttaisi Partasen mukaan Suomesta valot.
Kokoomuksen Laiho: Orpon hallitus panostaa 40 miljoonaa omalääkärimalleihin20.11.2025 14:21:46 EET | Tiedote
Orpon hallitus esittää täydentävässä lisätalousarviossaan 40 miljoonan euron rahoitusta omalääkärimallien kehittämiseen hyvinvointialueilla. Esitys sisältyy vuoden 2026 talousarvion täydentävään esitykseen. Hallitus käynnisti omalääkäriohjelman vuonna 2024, ja kaikilla hyvinvointialueilla on jo käytössä tai suunnitteilla hoidon jatkuvuutta parantavia malleja. Joillakin alueilla jopa 70 prosentille väestöstä on nimetty omalääkäri. Lisärahoitus varmistaa, että kehittämistyö jatkuu ja laajenee koko maassa.
Kokoomuksen Castrén: Hallitus tuo nuorille maksuttoman 30 opintopisteen opintosetelin ensi vuonna20.11.2025 14:09:57 EET | Tiedote
Hallitus esittää täydentävässä talousarviossaan ensi vuodelle maksutonta 30 opintopisteen opintoseteliä avoimeen yliopistoon tai korkeakouluun niille toisen asteen suorittaneille, jotka ovat jääneet yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa. Kyseessä on merkittävä uudistus, joka tarjoaa nuorille konkreettisen mahdollisuuden vahvistaa osaamistaan ja edetä kohti unelmiensa alaa.
Kokoomuksen Jäntti: Hallitus vahvistaa Ukrainan tukemista – 100 miljoonaa euroa Ukrainan puolustustaistelun tukemiseen20.11.2025 14:03:04 EET | Tiedote
Hallitus antoi tänään eduskunnalle täydentävän talousarvioesityksen, joka sisältää merkittäviä lisäpanostuksia puolustukseen ja Ukrainan tukemiseen. Esityksessä kohdistetaan 100 miljoonaa euroa Ukrainan puolustustaistelun tukemiseen. "Suomi seisoo Ukrainan rinnalla sodan voittoon asti sanoin, teoin ja päätöksin", paaluttaa kokoomuksen kansaedustaja Aleksi Jäntti.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme