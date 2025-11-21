Kokoomuksen Wallinheimo: ”Keskustan vaihtoehtoa ei erota millään SDP:n linjasta”

”Keskustan vaihtoehtoa lukiessa herää kysymys, ottaako Keskusta julkisen talouden vakavaa tilannetta tosissaan. Hallituksen säästöpäätökset on peruttu, velanottoa kiihdytetään, yrittäjien verotusta kiristetään ja kaiken kukkuraksi vielä oman vaihtoehdon vaikutusarviot salataan. Keskustan vaihtoehdosta ei huomaa eroa SDP:n linjan kanssa”, Wallinheimo kiteyttää.

Ihmetystä herättää myös Keskustan vaihtoehdon härski silmänkääntötemppu sekä aitojen säästöesitysten lykkääminen hamaan tulevaisuuteen.

”Keskusta peruisi hallituksen yhteisöveron alentamisen 18 prosenttiin. Veromuutosta ei ole edes esitetty ensi vuoden budjettiin, vaan sen on määrä tulla voimaan vuonna 2027. Keskusta käyttää tätä erikoista temppua kikkaillakseen rahoitusta omille avauksilleen. Samalla puheenjohtaja Kaikkonen sanoo, että varmaan säästölistojakin joudutaan joskus miettimään ja niitä on tulossa sitten myöhemmin. Näin vastuuton talouspolitiikan linja on käsittämätön. Keskusta on tukevasti kiinni vasemmiston ikeessä.”

Wallinheimo huomauttaa, että Keskustan vaihtoehto lisäisi velkaantumista miljardikaupalla.

”Keskusta on suurieleisesti ilmoittanut sitoutuvansa velkajarruun ja vastuulliseen taloudenpitoon. Nyt sama porukka esittää rajua velan lisäystä. Keskusta lisäisi menoja ja keventäisi veroja häkellyttävät seitsemän miljardia euroa. 2,6 miljardiin euroon jäävien sopeutusten jälkeen velkaa tankattaisiin kuin punamultahallituksen pahimpina vuosina”, Wallinheimo summaa.

Kansanedustajan mukaan Keskusta peruisi hallituksen sopeutustoimet ja lisäisi velkarahaa toinen toistaan erikoisempiin siltarumpuhankkeisiin.

”Näin epäuskottavaa paperia en hetkeen ole lukenut. Pitääkö Keskusta äänestäjiä tyhminä? Keskusta taikoisi sata miljoonaa euroa harmaan talouden taikaseinästä, peruisi kaikki hallituksen ehdotukset veropohjan tiivistämisestä sekä pumppaisi miljardien velkaelvytystä markkinalle."

Keskustan velkaelvytys pahentaisi Wallinheimon mukaan rakentamisalan sotkua.

”Ongelma tällä hetkellä on tuhannet valmiit mutta myymättömät asunnot. Jos markkinalle työnnetään lisää valtion tukemaa asuntotuotantoa, ei markkinaehtoinen rakentaminen pääse ikinä liikkeelle. Rakentamisen toimiala siirtyy Keskustan opein vaivihkaa valtion hoidettavaksi”, hän huomauttaa.

Keskusta väittää panostavansa yritysten toimintaedellytyksiin, mutta todellisuudessa se korottaisi miljardiluokalla yritysten verotusta.

”Keskustan haikailema Viron veromalli tarkoittaisi osinkoverotuksen kiristämistä jopa yli kahdella miljardilla eurolla. Tällainen veropiiska olisi kylmää kyytiä lukuisille suomalaisille pk-yrityksille. Viron veromalli myös syrjisi uutta pääomaa ja hidastaisi täten kasvua ja innovaatioiden syntymistä”, Wallinheimo paaluttaa.

”Keskusta ehdottaa jälleen myös 55 kohdan listan, jolla talouskasvu muka tuplaantuisi. Se jää sanomatta, että Orpon hallitus on jo toteuttanut yli puolet näistä ehdotuksista. Muut ehdotukset ovatkin sitten joko tehottomia tai julkiselle taloudelle äärimmäisen kalliita."

"Väitteille siitä, että nämä keinot tuplaavat talouskasvun, nauraa naurismaan aidatkin”, Wallinheimo päättää.