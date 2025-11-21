Kokoomuksen Wallinheimo: ”Keskustan vaihtoehtoa ei erota millään SDP:n linjasta”
Vasemmisto-opposition innokas tukipuolue Keskusta julkaisi tänään vaihtoehtobudjettinsa. Kokoomuksen eduskuntaryhmän 2. varapuheenjohtaja, kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo katsoo, että ehdotus on lievästi sanottuna täynnä ilmaa ja kiihdyttäisi rajusti velanottoa.
”Keskustan vaihtoehtoa lukiessa herää kysymys, ottaako Keskusta julkisen talouden vakavaa tilannetta tosissaan. Hallituksen säästöpäätökset on peruttu, velanottoa kiihdytetään, yrittäjien verotusta kiristetään ja kaiken kukkuraksi vielä oman vaihtoehdon vaikutusarviot salataan. Keskustan vaihtoehdosta ei huomaa eroa SDP:n linjan kanssa”, Wallinheimo kiteyttää.
Ihmetystä herättää myös Keskustan vaihtoehdon härski silmänkääntötemppu sekä aitojen säästöesitysten lykkääminen hamaan tulevaisuuteen.
”Keskusta peruisi hallituksen yhteisöveron alentamisen 18 prosenttiin. Veromuutosta ei ole edes esitetty ensi vuoden budjettiin, vaan sen on määrä tulla voimaan vuonna 2027. Keskusta käyttää tätä erikoista temppua kikkaillakseen rahoitusta omille avauksilleen. Samalla puheenjohtaja Kaikkonen sanoo, että varmaan säästölistojakin joudutaan joskus miettimään ja niitä on tulossa sitten myöhemmin. Näin vastuuton talouspolitiikan linja on käsittämätön. Keskusta on tukevasti kiinni vasemmiston ikeessä.”
Wallinheimo huomauttaa, että Keskustan vaihtoehto lisäisi velkaantumista miljardikaupalla.
”Keskusta on suurieleisesti ilmoittanut sitoutuvansa velkajarruun ja vastuulliseen taloudenpitoon. Nyt sama porukka esittää rajua velan lisäystä. Keskusta lisäisi menoja ja keventäisi veroja häkellyttävät seitsemän miljardia euroa. 2,6 miljardiin euroon jäävien sopeutusten jälkeen velkaa tankattaisiin kuin punamultahallituksen pahimpina vuosina”, Wallinheimo summaa.
Kansanedustajan mukaan Keskusta peruisi hallituksen sopeutustoimet ja lisäisi velkarahaa toinen toistaan erikoisempiin siltarumpuhankkeisiin.
”Näin epäuskottavaa paperia en hetkeen ole lukenut. Pitääkö Keskusta äänestäjiä tyhminä? Keskusta taikoisi sata miljoonaa euroa harmaan talouden taikaseinästä, peruisi kaikki hallituksen ehdotukset veropohjan tiivistämisestä sekä pumppaisi miljardien velkaelvytystä markkinalle."
Keskustan velkaelvytys pahentaisi Wallinheimon mukaan rakentamisalan sotkua.
”Ongelma tällä hetkellä on tuhannet valmiit mutta myymättömät asunnot. Jos markkinalle työnnetään lisää valtion tukemaa asuntotuotantoa, ei markkinaehtoinen rakentaminen pääse ikinä liikkeelle. Rakentamisen toimiala siirtyy Keskustan opein vaivihkaa valtion hoidettavaksi”, hän huomauttaa.
Keskusta väittää panostavansa yritysten toimintaedellytyksiin, mutta todellisuudessa se korottaisi miljardiluokalla yritysten verotusta.
”Keskustan haikailema Viron veromalli tarkoittaisi osinkoverotuksen kiristämistä jopa yli kahdella miljardilla eurolla. Tällainen veropiiska olisi kylmää kyytiä lukuisille suomalaisille pk-yrityksille. Viron veromalli myös syrjisi uutta pääomaa ja hidastaisi täten kasvua ja innovaatioiden syntymistä”, Wallinheimo paaluttaa.
”Keskusta ehdottaa jälleen myös 55 kohdan listan, jolla talouskasvu muka tuplaantuisi. Se jää sanomatta, että Orpon hallitus on jo toteuttanut yli puolet näistä ehdotuksista. Muut ehdotukset ovatkin sitten joko tehottomia tai julkiselle taloudelle äärimmäisen kalliita."
"Väitteille siitä, että nämä keinot tuplaavat talouskasvun, nauraa naurismaan aidatkin”, Wallinheimo päättää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sinuhe WallinheimoEduskuntaryhmän varapuheenjohtaja
Keski-Suomen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kokoomuksen Partanen: SDP:llä on hätä ja keinot vähissä – kun numerot eivät miellytä, löytyy syy kaikista muista21.11.2025 18:37:53 EET | Tiedote
Kokoomuksen varapuheenjohtaja Karoliina Partanen ihmettelee SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyarin syytöksiä Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV:n politisoitumisesta.
Kokoomuksen Partanen: Vihreiden työttömyyttä ja pk-yritysten verotusta lisäävä vaihtoehto olisi lamauttavaa viriävälle talouskasvulle21.11.2025 09:56:17 EET | Tiedote
Vihreät julkistivat eilen vaihtoehtobudjettinsa ensi vuodelle. Kokoomuksen varapuheenjohtaja Karoliina Partanen hämmästelee Vihreiden linjavalintaa siitä, että työllisyystoimia perumalla ja yrittäjien verotusta kiristämällä Suomi saadaan nousemaan talouden alhosta. Todellisuudessa Vihreiden vaihtoehto sammuttaisi Partasen mukaan Suomesta valot.
Kokoomuksen Laiho: Orpon hallitus panostaa 40 miljoonaa omalääkärimalleihin20.11.2025 14:21:46 EET | Tiedote
Orpon hallitus esittää täydentävässä lisätalousarviossaan 40 miljoonan euron rahoitusta omalääkärimallien kehittämiseen hyvinvointialueilla. Esitys sisältyy vuoden 2026 talousarvion täydentävään esitykseen. Hallitus käynnisti omalääkäriohjelman vuonna 2024, ja kaikilla hyvinvointialueilla on jo käytössä tai suunnitteilla hoidon jatkuvuutta parantavia malleja. Joillakin alueilla jopa 70 prosentille väestöstä on nimetty omalääkäri. Lisärahoitus varmistaa, että kehittämistyö jatkuu ja laajenee koko maassa.
Kokoomuksen Castrén: Hallitus tuo nuorille maksuttoman 30 opintopisteen opintosetelin ensi vuonna20.11.2025 14:09:57 EET | Tiedote
Hallitus esittää täydentävässä talousarviossaan ensi vuodelle maksutonta 30 opintopisteen opintoseteliä avoimeen yliopistoon tai korkeakouluun niille toisen asteen suorittaneille, jotka ovat jääneet yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa. Kyseessä on merkittävä uudistus, joka tarjoaa nuorille konkreettisen mahdollisuuden vahvistaa osaamistaan ja edetä kohti unelmiensa alaa.
Kokoomuksen Jäntti: Hallitus vahvistaa Ukrainan tukemista – 100 miljoonaa euroa Ukrainan puolustustaistelun tukemiseen20.11.2025 14:03:04 EET | Tiedote
Hallitus antoi tänään eduskunnalle täydentävän talousarvioesityksen, joka sisältää merkittäviä lisäpanostuksia puolustukseen ja Ukrainan tukemiseen. Esityksessä kohdistetaan 100 miljoonaa euroa Ukrainan puolustustaistelun tukemiseen. "Suomi seisoo Ukrainan rinnalla sodan voittoon asti sanoin, teoin ja päätöksin", paaluttaa kokoomuksen kansaedustaja Aleksi Jäntti.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme