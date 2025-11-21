Hanna Sarkkinen: Valtionosuusuudistuksen kaatuminen on hallitukselta suuri epäonnistuminen
Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen (kok) kertoi eilen, että kuntien valtionosuusjärjestelmän uudistamista koskevat neuvottelut hallituksessa ovat epäonnistuneet, eikä valtionosuusuudistus etene tällä hallituskaudella. Vasemmistoliiton oululainen kansanedustaja, valtiovarainvaliokunnan jäsen Hanna Sarkkinen on pettynyt uudistuksen kaatumiseen.
– Kuntien valtionosuusuudistuksen kaatuminen on hallitukselta suuri epäonnistuminen. Valtionosuusjärjestelmän uudistaminen olisi välttämätöntä, sillä sote-uudistuksen jälkeen järjestelmä ei enää toimi tarkoituksenmukaisella tavalla ja se kohtelee osaa kunnista epäreilusti, Sarkkinen toteaa.
Valtionosuusjärjestelmä kohtelee kuntia hyvin eri tavoin. Esimerkiksi Kemi saa valtionosuuksia vuonna 2025 vain 17€ per asukas, kun taas Kauniainen saa valtionosuuksia 2178€ per asukas. Samalla Kauniaisten kuntaveroprosentti on vain 4,7%, kun taas Kemissä kuntavero on 9,6%. Joillain kunnilla, kuten Kaavilla, valtionosuus on negatiivinen, eli ne joutuvat jopa maksamaan valtiolle.
– Nykyinen valtionosuusjärjestelmä ei yksinkertaisesti enää toimi, eikä se ole reilu. On kestämätöntä, että monet köyhät ja korkean veroprosentin kunnat saavat vain roposia, tai joutuvat jopa maksamaan valtiolle, samalla kun jotkut vakavaraiset ja matalan veroprosentin kunnat saavat paljon enemmän valtion tukea, Sarkkinen toteaa.
Valtionosuusuudistus oli hallituksen ohjelmassa ja uudistusta on odotettu kuntakentällä. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan uudistus kaatui hallituspuolueiden välisiin erimielisyyksiin ja pelkoon siitä, että uudistuksen häviäjät olisivat tyytymättömiä.
– On selvää, ettei valtionosuusuudistuksen kaltaista harjoitusta voi tehdä niin, että kaikki olisivat tyytyväisiä. Kuitenkin järjestelmän tulisi olla periaatteiltaan ja vaikutuksiltaan reilu. Nykyinen järjestelmä ei sitä ole, joten uudistus tarvitaan. Pidän harmillisena sitä, että hallitus jätti harjoituksen kesken ja sysää vastuun uudistuksesta vuosien päähän seuraavalle hallitukselle. Kannustankin ministeri Ikosta vielä yrittämään, sillä uudistusta tarvitaan, Sarkkinen toteaa.
Yhteyshenkilöt
Hanna SarkkinenkansanedustajaPuh:050 512 2606hanna.sarkkinen@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vasemmistoliitto
Pia Lohikoski puoluekokouksessa: Lukiot ja ammatillinen koulutus on tuotava yhteen21.11.2025 17:45:16 EET | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Pia Lohikoski esittää, että toisen asteen koulutusta tuotaisiin tulevaisuudessa yhteen. Vasemmistoliiton puoluekokous on käynnissä Vantaan Kulttuuritalo Martinuksessa.
Pia Lohikoski: Hallitus leikkaa omat koulutustavoitteensa kuoliaaksi20.11.2025 15:43:03 EET | Tiedote
Hallitus on tänään tiedottanut, että aiemmin syksyllä perutut elokuva-alan leikkaukset iskevät muun muassa korkeakouluihin. Vasemmistoliiton kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Pia Lohikoski pitää päätöstä täysin ristiriitaisena hallituksen omien koulutustavoitteiden kanssa. Hallitus on sitoutunut tavoitteeseen, jonka mukaan vähintään 50 prosenttia nuorista aikuisista suorittaa korkeakoulututkinnon.
Johannes Yrttiaho: Telakkateollisuutta rahoittavan Finnveran kymmenien miljardien riskit on pidettävä eduskunnan kontrollissa20.11.2025 14:35:29 EET | Tiedote
Perustuslakivaliokunta antoi torstaina lausuntonsa valtion erityisrahoitusyhtiö Finnveraa koskevan lain uudistuksesta. Valiokunnan jäsen, vasemmistoliiton kansanedustaja Johannes Yrttiaho katsoo, että eduskunnan budjettivalta Finnveran miljardivaltuuksista päätettäessä tulee pitää nykyisellä tasolla. Eduskuntaan tuotu lakiesitys ei näin tee. Esitys heikentäisi merkittävästi eduskunnan mahdollisuuksia vaikuttaa päätöksiin valtiontalouden kannalta valtavista sitoumuksista. – Eduskunta on ylin valtioelin, lainsäädäntö- ja budjettivallan käyttäjä. Esitys muuttaa eduskunnan aseman mm. meriteollisuuden jättirahoituksista päätettäessä sivustakatsojaksi, Yrttiaho sanoo. Esityksen mukaan Finnveran erilaisten sitoumusten kokonaismäärä olisi 50 miljardia euroa, ja yhtiön varainhankintaa varten ottamien valtion vastuulla olevien velkojen määrä 20 miljardia euroa. – Summat, joista puhutaan, ovat merkittävästi korkeampia kuin esimerkiksi Suomen EU:n rahoitusvälineisiin liittyvissä vastuissa. Mittalu
Vasemmistoliiton vaihtoehtobudjetti julki tiistaina 25.11.19.11.2025 13:09:32 EET | Kutsu
Työttömyys on karannut ennätyslukemiin, sote-palvelut ovat kriisiytymässä ja oikeistohallitus on epäonnistunut täydellisesti velkaantumisen taittamisessa. Suomi tarvitsee nyt uusia suuntia.
Veronika Honkasalo: Saamelaisten totuus- ja sovintokomission työ ei saa jäädä hyllyyn pölyttymään19.11.2025 09:30:49 EET | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo vaatii, että hallitus sitoutuu saamelaisten totuus- ja sovintokomission työn loppuun viemiseen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme