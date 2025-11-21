Hanna Sarkkinen: Valtionosuusuudistuksen kaatuminen on hallitukselta suuri epäonnistuminen

– Kuntien valtionosuusuudistuksen kaatuminen on hallitukselta suuri epäonnistuminen. Valtionosuusjärjestelmän uudistaminen olisi välttämätöntä, sillä sote-uudistuksen jälkeen järjestelmä ei enää toimi tarkoituksenmukaisella tavalla ja se kohtelee osaa kunnista epäreilusti, Sarkkinen toteaa.

Valtionosuusjärjestelmä kohtelee kuntia hyvin eri tavoin. Esimerkiksi Kemi saa valtionosuuksia vuonna 2025 vain 17€ per asukas, kun taas Kauniainen saa valtionosuuksia 2178€ per asukas. Samalla Kauniaisten kuntaveroprosentti on vain 4,7%, kun taas Kemissä kuntavero on 9,6%. Joillain kunnilla, kuten Kaavilla, valtionosuus on negatiivinen, eli ne joutuvat jopa maksamaan valtiolle.

– Nykyinen valtionosuusjärjestelmä ei yksinkertaisesti enää toimi, eikä se ole reilu. On kestämätöntä, että monet köyhät ja korkean veroprosentin kunnat saavat vain roposia, tai joutuvat jopa maksamaan valtiolle, samalla kun jotkut vakavaraiset ja matalan veroprosentin kunnat saavat paljon enemmän valtion tukea, Sarkkinen toteaa.

Valtionosuusuudistus oli hallituksen ohjelmassa ja uudistusta on odotettu kuntakentällä. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan uudistus kaatui hallituspuolueiden välisiin erimielisyyksiin ja pelkoon siitä, että uudistuksen häviäjät olisivat tyytymättömiä.

– On selvää, ettei valtionosuusuudistuksen kaltaista harjoitusta voi tehdä niin, että kaikki olisivat tyytyväisiä. Kuitenkin järjestelmän tulisi olla periaatteiltaan ja vaikutuksiltaan reilu. Nykyinen järjestelmä ei sitä ole, joten uudistus tarvitaan. Pidän harmillisena sitä, että hallitus jätti harjoituksen kesken ja sysää vastuun uudistuksesta vuosien päähän seuraavalle hallitukselle. Kannustankin ministeri Ikosta vielä yrittämään, sillä uudistusta tarvitaan, Sarkkinen toteaa.