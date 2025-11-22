Vihreiden Hyrkkö: Orpon hallitus lakoaa lobbareiden paineen alla — Vihreillä on rohkeutta asettaa ympäristöhaitoille hintalappu
Vihreiden eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö korostaa, että julkista taloutta olisi mahdollista vahvistaa samassa mitassa kuin hallituksen budjetissa ilman leikkauksia koulutuksesta ja lapsiperheköyhyyttä syventämättä.
Lauantaiaamuna Vihreiden puoluevaltuustolle Helsingissä puhunut Hyrkkö kommentoi valtiovarainministeriön kansantalousosaston ihmettelyä talouden hitaasta elpymisestä ja heikosta tulevaisuususkosta.
— Suomen taloutta jarruttaa kokoomusjohtoisen hallituksen lyhytnäköinen leikkauspolitiikka. Lapsiperheköyhyyden syventäminen, suomalaisten ostovoiman syöminen, epäluottamuksen kylväminen sekä toimettomuus työllisyys- ja ympäristökriisien edessä. Ei ihme, jos tulevaisuus tuntuu epävarmalta, sanoo Hyrkkö.
Hyrkön mukaan Pääministeri Orpo tuntuu tänä syksynä havahtuneen siihen, että synkistely tarttuu. Pääministerin puheenparsi on vaihtunut vuosikausien velkapaniikin lietsomisesta iskulauseisiin toivosta.
— Toivo tarvitsee jalkojensa alle tukevaa maata. Raatorehellistä analyysiä Suomen tilanteesta. Ymmärrystä ihmisten arjen haasteista. Empatiaa ja rohkeutta katsoa kohti sitä epätoivoa, mitä moni tänä päivänä kokee. Ja uskottavaa polkua kohti sitä valoisampaa tulevaisuutta, linjaa Hyrkkö
Hyrkkö viittaa torstaina julkaistuun Vihreiden vaihtoehtobudjettiin, jossa taloutta tasapainotetaan samassa mitassa Orpon hallituksen kanssa, mutta ilman leikkauksia lapsilta, luonnolta ja tulevaisuudelta.
— Siinä missä Orpon hallitus lakoaa lobbareiden paineen alla, Vihreillä on rohkeutta karsia haitallisia yritystukia ja asettaa ympäristöhaitoille hintalappu. Vahvistamme koulutuspolkua taaperoista tohtoreihin. Kampeamme Suomea krääsätaloudesta kiertotalouteen. Rakennamme Suomea, joka kannattelee jokaista – ei vain hyväosaisia, kuvaa Hyrkkö.
Hyrkön mukaan talouden tasapainottaminen ei ole helppo urakka, mutta lopulta kyse on arvovalinnoista.
— Meidän valintamme ovat erilaisia kuin Orpon hallituksen. Meidän valintamme on leikata ympäristölle haitallisesta toiminnasta ennemmin kuin koulutuksesta. Meidän valintamme on varmistaa, että varakkaimmat osallistuvat oikeudenmukaisesti, ei työntää lapsia köyhyyteen. Ja meidän valintamme on tehdä ilmasto- ja luontotoimia tänään sen sijaan, että lasku jätetään tulevien sukupolvien kärsittäväksi, summaa Hyrkkö.
