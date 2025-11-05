Vuoden 2026 yhteiskuntatietelijäksi tutkija ja tietokirjailija Timo R. Stewart – “Tutkijoiden tehtävä on esittää tiukkaa kritiikkiä ja nostaa esiin uusia näkökulmia”
Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut YKA on valinnut vuodesta 1999 lähtien Vuoden yhteiskuntatieteilijän. Vuoden 2026 kunniamaininta on myönnetty politiikan historiaan erikoistuneelle tutkijalle ja tietokirjailijalle Timo R. Stewartille. Valinnan tekee vuosittain YKAn hallitus, ja tämänvuotinen päätös julkistettiin liittovaltuuston syyskokouksessa 22.11.2025.
Tutkijana Stewart on merkittävällä tavalla tuonut esille sitä, miten historialliset, uskonnolliset ja geopoliittiset tekijät kytkeytyvät nyky-Lähi-itään ja länsimaiden politiikkaan.
“Vuoden yhteiskuntatieteilijän kunniamaininta on todella hieno tunnustus. Lähi-idän politiikka herättää voimakkaita intohimoja Suomessa asti, mikä tekee politiikan julkisesta analysoimisesta toisinaan epäkiitollista työtä. On hienoa, että sen merkitys kuitenkin nähdään ja tunnustetaan yhteiskuntatieteilijöiden parissa. Se kannustaa jatkamaan töitä”, Stewart toteaa.
Stewartin mielestä yhteiskunta-alan tutkijoilla on hyvin paljon annettavaa yhteiskunnalliseen keskusteluun, ja painottaa, että on ensiarvoisen tärkeää, että he osallistuvat siihen.
“Itse miellän sen oikeastaan velvollisuudeksi. Jos on julkisilla varoilla koulutettu, vieläpä tutkijaksi asti, on tärkeää antaa omat taitonsa ja tietonsa myös yhteisön käyttöön. Tutkijoiden tehtävänä on tuoda esiin laajempaa kontekstia, esittää tiukkaa kritiikkiä ja nostaa esiin uusia näkökulmia oman asiantuntemuksensa pohjalta. Sanoma ei välttämättä ole kaikille mieluista, mutta se on sitäkin tarpeellisempi”, hän muistuttaa.
Stewart tietää, että osallistumalla yhteiskunnalliseen keskusteluun tulee myös itse haastetuksi.
“Valitettavasti tämä ei aina tai edes usein ole asiallista haastamista. Keskusteluun osallistumalla joutuu miettimään paljon sitä, miten omaan viestiin suhtaudutaan ja miten se tehdään ymmärrettäväksi.”
YKAn hallituksen puheenjohtaja Hanna Sauli sanoo, että Stewart on taustoittanut sekä herättänyt laajaa yhteiskunnallista keskustelua Lähi-idän tilanteesta. Yhdistelmä akateemista analyysia sekä yhteiskunnallista vaikuttavuutta tekee hänestä mitä parhaimman Vuoden yhteiskuntatieteilijän kunniamaininnan kantajan”, kommentoi Sauli.
“Lähi-idän tilanne on ollut jo pitkään maailman seuratuimpia, mutta erityisesti kuluneen kahden vuoden aikana se on ollut jokaisen suomalaisen huulilla. On yhteiskunnallisesti erittäin merkittävää, miten Stewart on tuonut keskusteluun sinnikkäästi ja rohkeasti tutkijan näkökulmaa”, Sauli jatkaa.
Stewart lahjoittaa 1500 euron suuruisen palkintorahan Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon.
“Nyt avun tarve erityisesti Gazassa, Filippiineillä ja Afganistanissa on suuri. Kohteen valinnalla haluan muistuttaa jaetusta ihmisyydestä ja globaalista vastuusta. Viime kädessä monet ongelmista, joiden vuoksi katastrofiapua tarvitaan, ovat yhteiskunnallisissa rakenteissa. Niihin voimme osaltamme vaikuttaa myös Suomessa”, Stewart kertoo.
Timo R. Stewart on koulutukseltaan valtiotieteiden tohtori, pääaineena poliittinen historia. Hän on toiminut mm. vanhempana tutkijana Ulkopoliittiisessa instituutissa.
Stewart on erikoistunut tutkimustyössään erityisesti siihen, miten Lähi-itään on suhtauduttu Euroopassa. Tutkimuksellaan hän on tuonut esiin uusia näkökulmia muun muassa suomalaiseen kristilliseen sionismiin.
Tietokirjailijana hänen tunnetuimpia teoksiaan ovat Valter Juvelius ja kadonneen arkin metsästys (2020) ja Luvatun maan lumo (2022). Molemmat ovat olleet ehdolla tietokirjallisuuden Finlandia-palkintoon, ja ensimmäinen teos voitti myös Lauri Jäntin tietokirjapalkinnon vuonna 2021. Lisäksi kuluvana syksynä 2025 Stewartilta on tuoreeltaan ilmestynyt tietoteos Palestiina ja Israel – Historia karttoina.
