Kokoomuksen Wallinheimo: ”Kasvu-Kaikkosen” johdolla kasvaisi vain valtionvelka ja verot

”Tilanne olisi koominen, ellei se olisi surullinen. Pääministerin roolin sovittelua voisi keskustassa harkita sitten, kun puolueen linjan erottaa SDP:n linjasta. Keskustan huolen Lindtmanin pääministeriydestä voisi ymmärtää, jos Kaikkonen ei tarjoaisi itsekin tismalleen samaa politiikkaa. Keskusta haluaa isännoimään Kesärantaa, oli seuraukset tästä millaisia tahansa isänmaalle”, Wallinheimo sanoo.

”Jos sinipuna keskustaa pelottaa, en tahdo edes kuvitella millaista olisi SDP:n ja keskustan yhteinen puna-puna”, Wallinheimo hämmästelee.

Wallinheimon mukaan keskustan linja näyttää eilisen vaihtoehtobudjetin ja puoluevaltuuston valossa olevan nyt jopa aiempaa vasemmistolaisempi.

”Kun puolueen puheenjohtajan suulla puhutaan siitä, että mietitään niitä säästöjä myöhemmin tai annetaan ymmärtää, että velkajarru hoituu ilman leikkauksia ja että hyvinvointialuehallinnosta on kynsin hampain pidettävä kiinni, on jokaisen veroja maksavan suomalaisen syytä olla todella huolissaan. Keskusta pyrkii ahkerien suomalaisten lompakon kautta palauttamaan edellisen hallituksen tuhlauspolitiikan”, Wallinheimo sanoo.

Puheessaan keskustan ryhmäpuheenjohtaja Kurvinen viittasi takavuosien videopelihahmo Hugoon ja tämän pelaajalle suuntaamaan ”Herää pahvi!” -lausahdukseen.

”Se oli minusta ironinen valinta. Olen samaa mieltä, että nimenomaan Keskusta tarvitsee Hugon herättelyä – tietääkö kukaan onko keskusta menossa oikealle vai vasemmalle? Eilisen vaihtoehtobudjetin perusteella keskustassa usko punavihreään ”rahaa on ja talouskasvu korjaa” -linjaan näyttää olevan jopa SDP:tä vahvemmassa. Silloin on kovin paksua esiintyä vastuullisena ja isänmaallisena vaihtoehtona.”

”Kasvu-Kaikkosen johdolla kasvaisi vain valtionvelka ja verot”, Wallinheimo päättää.