Kokoomuksen Wallinheimo: ”Kasvu-Kaikkosen” johdolla kasvaisi vain valtionvelka ja verot
Kokoomuksen eduskuntaryhmän 2. varapuheenjohtaja, kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo vastaa keskustan puoluevaltuustossa pidettyihin puheisiin. Wallinheimon mukaan Keskusta sovittaa itselleen pääministerin viittaa, vaikka sitä ei erota SDP:n punaviitan takaa.
”Tilanne olisi koominen, ellei se olisi surullinen. Pääministerin roolin sovittelua voisi keskustassa harkita sitten, kun puolueen linjan erottaa SDP:n linjasta. Keskustan huolen Lindtmanin pääministeriydestä voisi ymmärtää, jos Kaikkonen ei tarjoaisi itsekin tismalleen samaa politiikkaa. Keskusta haluaa isännoimään Kesärantaa, oli seuraukset tästä millaisia tahansa isänmaalle”, Wallinheimo sanoo.
”Jos sinipuna keskustaa pelottaa, en tahdo edes kuvitella millaista olisi SDP:n ja keskustan yhteinen puna-puna”, Wallinheimo hämmästelee.
Wallinheimon mukaan keskustan linja näyttää eilisen vaihtoehtobudjetin ja puoluevaltuuston valossa olevan nyt jopa aiempaa vasemmistolaisempi.
”Kun puolueen puheenjohtajan suulla puhutaan siitä, että mietitään niitä säästöjä myöhemmin tai annetaan ymmärtää, että velkajarru hoituu ilman leikkauksia ja että hyvinvointialuehallinnosta on kynsin hampain pidettävä kiinni, on jokaisen veroja maksavan suomalaisen syytä olla todella huolissaan. Keskusta pyrkii ahkerien suomalaisten lompakon kautta palauttamaan edellisen hallituksen tuhlauspolitiikan”, Wallinheimo sanoo.
Puheessaan keskustan ryhmäpuheenjohtaja Kurvinen viittasi takavuosien videopelihahmo Hugoon ja tämän pelaajalle suuntaamaan ”Herää pahvi!” -lausahdukseen.
”Se oli minusta ironinen valinta. Olen samaa mieltä, että nimenomaan Keskusta tarvitsee Hugon herättelyä – tietääkö kukaan onko keskusta menossa oikealle vai vasemmalle? Eilisen vaihtoehtobudjetin perusteella keskustassa usko punavihreään ”rahaa on ja talouskasvu korjaa” -linjaan näyttää olevan jopa SDP:tä vahvemmassa. Silloin on kovin paksua esiintyä vastuullisena ja isänmaallisena vaihtoehtona.”
”Kasvu-Kaikkosen johdolla kasvaisi vain valtionvelka ja verot”, Wallinheimo päättää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sinuhe WallinheimoEduskuntaryhmän varapuheenjohtaja
Keski-Suomen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kokoomuksen Wallinheimo: ”Keskustan vaihtoehtoa ei erota millään SDP:n linjasta”21.11.2025 19:36:29 EET | Tiedote
Vasemmisto-opposition innokas tukipuolue Keskusta julkaisi tänään vaihtoehtobudjettinsa. Kokoomuksen eduskuntaryhmän 2. varapuheenjohtaja, kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo katsoo, että ehdotus on lievästi sanottuna täynnä ilmaa ja kiihdyttäisi rajusti velanottoa.
Kokoomuksen Partanen: SDP:llä on hätä ja keinot vähissä – kun numerot eivät miellytä, löytyy syy kaikista muista21.11.2025 18:37:53 EET | Tiedote
Kokoomuksen varapuheenjohtaja Karoliina Partanen ihmettelee SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyarin syytöksiä Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV:n politisoitumisesta.
Kokoomuksen Partanen: Vihreiden työttömyyttä ja pk-yritysten verotusta lisäävä vaihtoehto olisi lamauttavaa viriävälle talouskasvulle21.11.2025 09:56:17 EET | Tiedote
Vihreät julkistivat eilen vaihtoehtobudjettinsa ensi vuodelle. Kokoomuksen varapuheenjohtaja Karoliina Partanen hämmästelee Vihreiden linjavalintaa siitä, että työllisyystoimia perumalla ja yrittäjien verotusta kiristämällä Suomi saadaan nousemaan talouden alhosta. Todellisuudessa Vihreiden vaihtoehto sammuttaisi Partasen mukaan Suomesta valot.
Kokoomuksen Laiho: Orpon hallitus panostaa 40 miljoonaa omalääkärimalleihin20.11.2025 14:21:46 EET | Tiedote
Orpon hallitus esittää täydentävässä lisätalousarviossaan 40 miljoonan euron rahoitusta omalääkärimallien kehittämiseen hyvinvointialueilla. Esitys sisältyy vuoden 2026 talousarvion täydentävään esitykseen. Hallitus käynnisti omalääkäriohjelman vuonna 2024, ja kaikilla hyvinvointialueilla on jo käytössä tai suunnitteilla hoidon jatkuvuutta parantavia malleja. Joillakin alueilla jopa 70 prosentille väestöstä on nimetty omalääkäri. Lisärahoitus varmistaa, että kehittämistyö jatkuu ja laajenee koko maassa.
Kokoomuksen Castrén: Hallitus tuo nuorille maksuttoman 30 opintopisteen opintosetelin ensi vuonna20.11.2025 14:09:57 EET | Tiedote
Hallitus esittää täydentävässä talousarviossaan ensi vuodelle maksutonta 30 opintopisteen opintoseteliä avoimeen yliopistoon tai korkeakouluun niille toisen asteen suorittaneille, jotka ovat jääneet yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa. Kyseessä on merkittävä uudistus, joka tarjoaa nuorille konkreettisen mahdollisuuden vahvistaa osaamistaan ja edetä kohti unelmiensa alaa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme