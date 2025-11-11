VAS Andersson: olemme Euroopan vahvin vastavoima oikeiston ja äärioikeiston uudelle liittolle
Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Li Andersson avasi vasemmistoliiton Vantaalla 21.–23.11. pidettävän puoluekokouksen toisen päivän poliittisella tilannekatsauksella, jossa hän käsitteli niin eurooppalaisen politiikan suuntaviivoja kuin ajankohtaista tilannetta kotimaan politiikassa.
Hänen viestinsä oli, että toisenlainen maailma on mahdollinen, mutta se vaatii toimintaa ja eurooppalaisten arvojen puolustamista.
Eurooppa on keskellä muuttuvan maailman aiheuttamia ongelmia, joihin tarvitsemme kestäviä ja oikeudenmukaisia poliittisia ratkaisuja. Andersson kuvasi puheessaan riippuvuuksien purkamisen, digitaalisen siirtymän, energiapolitiikan sekä turvallisuuspolitiikan kaltaisia keskeisiä teemoja, joissa Euroopan unionin tulee ottaa uudenlainen suunta ja vahva globaali asema.
– Syvemmin digitalisoituvassa maailmassa Amazon, Microsoft ja Google pitävät pilvipalveluissa hallussaan 70% markkinoista Euroopassa. Riippuvuuden sijaan meidän tulee investoida eurooppalaisten palveluiden kehittämiseen. Energiapolitiikassa emme saa joutua ojasta allikkoon vaihtamalla Putinin maakaasun Trumpin kalliiseen nesteytettyyn maakaasuun. Lisäksi meidän tulee irrottautua niin Yhdysvaltojen kuin Israelin puolustusteollisuudesta – meidän on todella seistävä omilla jaloillamme, Andersson sanoi.
Andersson toi puheessa esille myös kansalaisten odotukset eurooppalaisilta päättäjiltä. Hän korosti, miten vuoden 2024 eurovaalien jälkeisen Eurobarometrin mukaan elinkustannuskriisi oli ihmisille keskeisin syy äänestää – siksi tarvitsemme politiikkaa, joka ajaa tavallisten ihmisten asiaa, eriarvoisuuden vähentämistä ja työntekijöiden oikeuksien vahvistamista.
– Tällä hetkellä EU keskittyy suuryritysten velvoitteiden purkamiseen, joka on vaarassa johtaa pärjäämisestään huolissaan olevien ihmisten syvään pettymykseen ja turhautumiseen. Siksi me teemme EU-parlamentissa töitä kohtuuhintaisen asumisen puolesta, työntekijöiden koulututtautumismahdollisuuksien parantamiseksi, väärinkäytöksiä aiheuttavien pitkien alihankintaketjujen purkamiseksi sekä esimerkiksi palkattomien harjoitteluiden kieltämiseksi. Haluamme politiikkaa, jonka ihmiset huomaavat arjessaan, Andersson painotti.
Puheenvuorossaan Andersson korosti myös, miten Orpon ja Purran hallitus on politiikallaan epäonnistunut katastrofaalisesti sen keskeisissä tavoitteissa, mitä tulee velkaantumisen lopettamiseen ja julkisen talouden tasapainottamiseen – siksi tarvitsemme käänteen suomalaisessa politiikassa.
– Minulta on todella usein kysytty Euroopassa, että mitä Suomelle on oikein tapahtunut? Oikeistohallituksen työntekijävihamielinen linja on huomattu. Meitä käytetään varoittavana esimerkkinä. Me tiedämme mitä tapahtui: kokoomuksen ja perussuomalaisten liittoutuminen. Me tiedämme myös mitä tapahtuu seuraavaksi: vuonna 2027 me vaihdamme Minja Koskelan johdolla Suomen hallituksen, päätti Andersson puheensa.
