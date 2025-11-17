Suomen Punainen Risti SPR

Suomen Punainen Risti: Ilmastokokous toi toivoa sopeutumistyöhön, mutta valtiot eivät sitoutuneet riittäviin päästövähennyksiin 1,5 asteen lämpenemisrajan mahdollistamiseksi

22.11.2025 21:27:37 EET | Suomen Punainen Risti SPR | Tiedote

Suomen Punainen Risti on huolestunut, että sopeutumisrahoituksen kolminkertaistamisen tavoitetta siirrettiin kokouksen viime hetkillä. Vaikka lopulta saavutettu sopu sopeutumisindikaattoreista oli tervetullut, valtioiden kunnianhimo päästövähennyksissä oli hyvin vaatimaton.

Ihmisiä kokoontuneena suuren tapahtumarakennuksen edustalle aurinkoisena päivänä. Rakennuksen julkisivussa näkyvät UN Climate Change Conference -logot ja COP30 Brasil Amazonia Belém 2025 -teksti.
YK:n ilmastokokous järjestettiin tänä vuonna Brasilian Belémissä. Norjan Punainen Risti

Suomen Punainen Risti on tyytyväinen, että Brasiliassa päättynyt YK:n ilmastokokous COP30 pääsi sopuun indikaattoreista ja sopeutumisen tulevaisuudesta. Noin 60 indikaattorin avulla on mahdollista mitata edistymistä sopeutumistavoitteiden saavuttamisessa. 

– Päätös antaa toivoa ja konkreettisia työkaluja kipeästi tarvittavaan sopeutumiseen, sanoo ilmastonmuutoksen asiantuntija Paula Uski Suomen Punaisesta Rististä. 

Kansainvälinen Punainen Risti on ollut mukana indikaattorien valmistelussa useilla osa-alueilla, erityisesti terveyden, ennakkovaroitusjärjestelmien, veden ja suojelun osalta. Suomen Punainen Risti tukee Punaisen Ristin kansainvälistä ilmastotyötä.  

Sopeutumisrahoitusta pitäisi ohjata kehittyville maille 

Kokous pääsi sopuun tänä vuonna umpeutuvasta sopeutumisrahoituksen tavoitteesta. Tavoitetta rahoituksen kolminkertaistamisesta kuitenkin viivytettiin viidellä vuodella aivan kokouksen viime hetkillä. Nyt tavoite on, että valtiot vähintään kolminkertaistaisivat sopeutumiseen tarkoitetun rahoituksen vuoteen 2035 mennessä tämän vuoden tasosta. 

– Merkittävä rahoituksen lisäys sopeutumiseen on täysin ratkaisevaa ihmisten kärsimyksen vähentämiseksi. Rahoitusta tarvitaan erityisesti kaikkein haavoittuvimmissa maissa ja paikallistasolla, missä ihmiset kantavat suurimman taakan ilmastonmuutoksen katastrofaalisista seurauksista, Uski toteaa.  

Valtioiden päästövähennykset eivät riittäviä

Valtioiden piti kertoa päivitetyt kansalliset päästövähennyssitoumuksensa ennen ilmastokokouksen alkua. Suuri joukko valtioita ei ilmoittanut sitoumuksiaan. Kokouksen saavutukset fossiilisista polttoaineista irtautumiseksi olivat myös vaatimattomat. 

– Valtioiden lupauksien ja toteutuneiden päästövähennysten välillä on edelleen liian suuri kuilu, jotta kriittinen 1,5 asteen lämpenemisen raja olisi vielä mahdollinen, Uski sanoo.  

Lisätietoja  

Ilmastonmuutoksen ja katastrofiriskienhallinnan asiantuntija Paula Uski, p. 040 516 0979, paula.uski@punainenristi.fi 

Viestinnän asiantuntija Minttu-Maaria Partanen, p. 040 587 0032, minttu-maaria.partanen@punainenristi.fi  

