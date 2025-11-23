Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

23.11.2025 02:59:37 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Kuvituskuva
Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 23.11.2025

Ihmisen pelastaminen vedestä, Herajärventie, Saarijärvi

Keski-Suomen pelastuslaitos hälytettiin ihmisen pelastaminen vedestä tehtävälle Saarijärvelle. Pelastuslaitokselle ei ollut tehtävää kohteessa.

Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112

Avainsanat

pelastuslaitosonnettomuustiedotekeski-suomen pelastuslaitoshyvakskeski-suomen hyvinvointialue

Yhteyshenkilöt

