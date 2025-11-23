Mitä osallisuus sinulle tarkoittaa ja miten sitä kannattaisi vahvistaa? Vastaa kyselyyn 3.12. mennessä 20.11.2025 15:16:07 EET | Tiedote

Keski-Suomen hyvinvointialue haluaa kuulla keskisuomalaisten ajatuksia osallisuudesta. Mitä sinulle tarkoittaa osallisuus? Miten esimerkiksi kunnat tai hyvinvointialue voisivat tukea ja edistää osallisuutta?