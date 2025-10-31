SPV:n Vuoden parhaat palkittiin
Perinteiset Vuoden valinnat julkistettiin lauantaina 22. marraskuuta Suomen Purjehdus ja Veneilyn kaudenpäätösjuhlassa.
Vuoden seuraksi valittiin Airisto Segelsällskap i Åbo. 160-vuotisjuhliaan viettävä seura järjesti erittäin onnistuneet 8mR-luokan maailmanmestaruuskilpailut yhteistyössä lähialueen muiden seurojen ja toimijoiden kanssa. ASS ja 8mR-kilpailut innostivat myös nuoria klassikkopurjehduksen pariin. 8mR-luokan MM-kilpailut voitti myös Vuoden veneilytapahtuma -yleisöäänestyksen sekä Vuoden markkinointiteko -palkinnon.
SPV:n juhlassa palkittiin lisäksi useita urheilijoita, seura-aktiiveja, seuroja, luokkaliittoja ja arvomitalisteja.
Lista palkituista henkilöistä ja organisaatioista löytyy alta. Kuvat viestintäkäyttöön ovat saatavilla SPV:n kuvapankista.
Vuoden valinnat 2025
Vuoden seura: Airisto Segelsällskap i Åbo
Vuoden valmentaja: Anton Garrote
Vuoden purjehtija: Kaarle Tapper
Vuoden lautailija: Aleksandra Blinnikka
Vuoden joukkue: Naisten tiimi 8mR-kilpailussa, Selma Valjus, Martta Soini, Viivi Moisio, Niki Blässar, Emma Seppä, Anna Aulanko, Kaisla Jacoby
Vuoden junioriseura: Brändö Seglare
Vuoden juniorivalmentaja: Tom Lönnqvist, Leo Tykkyläinen
Vuoden junioripurjehtija: Sisu Seliö
Vuoden avomeripurjehtija: Kim Jääskeläinen, Turo Nummi
Vuoden parapurjehtija: Mika Lampinen
Vuoden tuomari: Sami Sailo
Vuoden luokkaliitto: Avomeripurjehtijat ry
Vuoden kilpailunjärjestäjä: Gedi Lindahl
Vuoden veneilykouluttaja: Jussi Hämäläinen
Vuoden kouluttajaseura: Pory
Vuoden markkinointiteko: 8mR-luokan MM-kilpailut Turussa
Vuoden vastuullisuusteko: Septit.net
Vuoden veneilytapahtuma (yleisöäänestys): 8mR-luokan MM-kilpailut Turussa
SPV:n erityispalkinnot: Tor von Zweygbergk, Kalevi Westersund, Hannu Seppänen, Hannu Hillo
Kilpapurjehduksen arvokilpailumitalistit 2025: Sisu Seliö Zoom MM-kulta, Aleksandra Blinnikka Windsurfer LT MM-kulta, Kim Jääskeläinen& Turo Nummi ORC Doublehanded B EM-kulta, Janne Järvinen miehistöineen 69F EM-kulta, Antti Niiniranta& Peter Flinkman ORC Doublehanded A EM-hopea, Mercedes-Benz Jani Lehti miehistöineen ORC A MM-hopea, Feodor Gurvits talvipurjehdus slalom MM-hopea ja rata MM-pronssi, Oskari Muhonen Finnjolla MM-pronssi, Joonas Päivärinta & Jaakko Perimaa ORC Doublehanded C EM-pronssi, Juha Blinnikka Windsurfer LT MM-pronssi.
Kilpaveneilyn arvokilpailumitalistit 2025: Viveka Vapaavuori & Jussi Myllymäki Offshore 3J MM-kulta ja EM-kulta, Jose Vainio Aquabike Runabout Juniors GP4 MM-kulta, Emma Kimiläinen E1-sarjan MM-kulta, Toni Kade GT15 MM-hopea & EM-kulta, Valter Laine GT10 European Cup -kulta, Vella Sohlström GT10 European Cup -hopea, Aleksi Mäkinen & Marko Ihalainen, Offshore 3A MM-pronssi, Marcus Johnsson & Jussi Myllymäki Offshore 3D MM-sarjan pronssi, Topi Järvenpää Ski Junior GP 3.2 MM-pronssi, Joni Inkinen GT 15 EM-pronssi, Rianna Roms GT10 European Cup -pronssi.
Suomen Purjehdus ja Veneily
Suomen Purjehdus ja Veneily ry (SPV) on suomalaisten pursi- ja veneilyseurojen etujärjestö. Se edistää, ohjaa ja valvoo suomalaista purjehdusta ja veneilyä. SPV perustettiin vuonna 2011, kun 1900-luvun alussa perustetut Suomen Purjehtija- ja Suomen Veneilyliitto yhdistyivät yhdeksi liitoksi. Liittoon kuuluu yli 300 jäsenseuraa ja noin 40 luokkaliittoa. Harrastajia seuroissa on noin 64 000.
Liiton tehtävänä on tukea toiminnallaan veneily- ja pursiseuroja sekä luokkaliittoja, jotka tuottavat harrastajille monipuolisia ja laadukkaita palveluja purjehdukseen ja moottoriveneilyyn. SPV panostaa laadukkaaseen valmennusosaamiseen ja tukee urheilijoita kansainväliseen menestykseen. Lisäksi SPV edistää veneilyturvallisuutta ja ympäristöasioita, sekä on vahvasti mukana erilaisissa edunvalvontatehtävissä, niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.
