Kokoomuksen Kaunisto: Vasemmistoliitto ei tiedä, että Suomi on jo Nato-maa
Kokoomuksen kansanedustaja Ville Kaunisto on hämmästynyt Vasemmistoliiton Nato-linjasta. Vasemmistoliiton puoluekokousaloitteet paljastavat, että Nato-jäsenyys ja puolustusmenot jakavat edelleen mielipiteitä Vasemmistoliitossa. Osa aloitteista vaatii Suomen eroamista Natosta ja irtautumista viiden prosentin puolustusmenotavoitteesta.
Vasemmistoliiton puoluehallitus torjui aloitteet Nato-jäsenyydestä eroamisesta sekä puolustusmenotavoitteen alentamisesta, mutta samalla linjaa, että Suomeen ei oteta ydinaseita, pysyviä Naton tukikohtia tai pysyviä joukkoja. Tätä kansanedustaja Ville Kaunisto pitää hämmästyttävänä.
”Suomi on jo Nato-maa, mikä tarkoittaa, että Suomen alue on osa Naton yhteistä puolustusarkkitehtuuria. Käytännössä tämä merkitsee, että Suomen tukikohdat ovat Nato-tukikohtia ja Suomessa on oltava valmiudet vastaanottaa liittokunnan joukkoja ja puolustusjärjestelmiä, jotta Naton turvatakuut ovat uskottavia ja toimivia myös Suomen kannalta”, Kaunisto aloittaa.
”Suomen liittyminen Natoon oli historiallinen päätös, joka tehtiin turvallisuuden vuoksi. Olemme vihdoin yhdessä eurooppalaisten ja länsimaalaisten kumppaniemme kanssa. Jäsenyys edellyttää, että Suomi osallistuu täysimääräisesti yhteiseen puolustukseen. Tämä tarkoittaa myös sitä, että liittokunnan sotilaallinen läsnäolo Suomessa on osa uskottavaa pelotetta. Tukikohtien ja joukkojen sijoittaminen ei ole uhka suvereniteetille, vaan vahvistaa sitä”, Kaunisto toteaa.
Naton vahvuus perustuu yhteiseen puolustukseen ja nopeaan reagointikykyyn. Kauniston mukaan Suomen on integroiduttava tähän järjestelmään, oli kyse sitten yhteisistä tukikohdista, kalustosta, harjoittelusta tai joukoista.
”Tämä on välttämättömyys tilanteessa, jossa Euroopan turvallisuusympäristö on pysyvästi muuttunut Venäjän hyökkäyssodan seurauksena. Esimerkiksi Mikkeliin on perustettu Naton pohjoisen alueen maavoimien esikunta. Vastustaako Vasemmistoliitto tätä syvenevää integraatiota?”, Kaunisto ihmettelee.
”Vasemmistoliitto toivoo kovasti paluuta hallitukseen. Puolue jättäytyi kuitenkin pois puolueiden yhteisestä velkajarru-sovusta ja esittää nyt puoluehallituksesta asti duubioita Suomen Nato-jäsenyyden täysimääräisyydestä. Mihin hallituskokoonpanoon puheenjohtaja Koskela aikoo pyrkiä – vai onko SDP valmis tällaisten vastuuttomien linjausten takuupuolueeksi?”, Kaunisto kysyy.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ville KaunistoEduskuntaryhmän varapuheenjohtaja
Kaakkois-Suomen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kokoomuksen kansanedustajat mukana laajassa vetoomuksessa Trumpille Ukrainan tukemiseksi23.11.2025 14:18:49 EET | Tiedote
Useat kokoomuksen kansanedustajat ovat allekirjoittaneet laajan kansainvälisen vetoomuksen, jossa Yhdysvaltain presidentti Donald J. Trumpia kehotetaan jatkamaan Ukrainan vahvaa tukemista ja torjumaan Venäjän aggressiota.
Kokoomuksen Wallinheimo: ”Kasvu-Kaikkosen” johdolla kasvaisi vain valtionvelka ja verot22.11.2025 13:41:34 EET | Tiedote
Kokoomuksen eduskuntaryhmän 2. varapuheenjohtaja, kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo vastaa keskustan puoluevaltuustossa pidettyihin puheisiin. Wallinheimon mukaan Keskusta sovittaa itselleen pääministerin viittaa, vaikka sitä ei erota SDP:n punaviitan takaa.
Kokoomuksen Wallinheimo: ”Keskustan vaihtoehtoa ei erota millään SDP:n linjasta”21.11.2025 19:36:29 EET | Tiedote
Vasemmisto-opposition innokas tukipuolue Keskusta julkaisi tänään vaihtoehtobudjettinsa. Kokoomuksen eduskuntaryhmän 2. varapuheenjohtaja, kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo katsoo, että ehdotus on lievästi sanottuna täynnä ilmaa ja kiihdyttäisi rajusti velanottoa.
Kokoomuksen Partanen: SDP:llä on hätä ja keinot vähissä – kun numerot eivät miellytä, löytyy syy kaikista muista21.11.2025 18:37:53 EET | Tiedote
Kokoomuksen varapuheenjohtaja Karoliina Partanen ihmettelee SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyarin syytöksiä Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV:n politisoitumisesta.
Kokoomuksen Partanen: Vihreiden työttömyyttä ja pk-yritysten verotusta lisäävä vaihtoehto olisi lamauttavaa viriävälle talouskasvulle21.11.2025 09:56:17 EET | Tiedote
Vihreät julkistivat eilen vaihtoehtobudjettinsa ensi vuodelle. Kokoomuksen varapuheenjohtaja Karoliina Partanen hämmästelee Vihreiden linjavalintaa siitä, että työllisyystoimia perumalla ja yrittäjien verotusta kiristämällä Suomi saadaan nousemaan talouden alhosta. Todellisuudessa Vihreiden vaihtoehto sammuttaisi Partasen mukaan Suomesta valot.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme