Kokoomuksen Kaunisto: Vasemmistoliitto ei tiedä, että Suomi on jo Nato-maa

Vasemmistoliiton puoluehallitus torjui aloitteet Nato-jäsenyydestä eroamisesta sekä puolustusmenotavoitteen alentamisesta, mutta samalla linjaa, että Suomeen ei oteta ydinaseita, pysyviä Naton tukikohtia tai pysyviä joukkoja. Tätä kansanedustaja Ville Kaunisto pitää hämmästyttävänä.

”Suomi on jo Nato-maa, mikä tarkoittaa, että Suomen alue on osa Naton yhteistä puolustusarkkitehtuuria. Käytännössä tämä merkitsee, että Suomen tukikohdat ovat Nato-tukikohtia ja Suomessa on oltava valmiudet vastaanottaa liittokunnan joukkoja ja puolustusjärjestelmiä, jotta Naton turvatakuut ovat uskottavia ja toimivia myös Suomen kannalta”, Kaunisto aloittaa.

”Suomen liittyminen Natoon oli historiallinen päätös, joka tehtiin turvallisuuden vuoksi. Olemme vihdoin yhdessä eurooppalaisten ja länsimaalaisten kumppaniemme kanssa. Jäsenyys edellyttää, että Suomi osallistuu täysimääräisesti yhteiseen puolustukseen. Tämä tarkoittaa myös sitä, että liittokunnan sotilaallinen läsnäolo Suomessa on osa uskottavaa pelotetta. Tukikohtien ja joukkojen sijoittaminen ei ole uhka suvereniteetille, vaan vahvistaa sitä”, Kaunisto toteaa.

Naton vahvuus perustuu yhteiseen puolustukseen ja nopeaan reagointikykyyn. Kauniston mukaan Suomen on integroiduttava tähän järjestelmään, oli kyse sitten yhteisistä tukikohdista, kalustosta, harjoittelusta tai joukoista.

”Tämä on välttämättömyys tilanteessa, jossa Euroopan turvallisuusympäristö on pysyvästi muuttunut Venäjän hyökkäyssodan seurauksena. Esimerkiksi Mikkeliin on perustettu Naton pohjoisen alueen maavoimien esikunta. Vastustaako Vasemmistoliitto tätä syvenevää integraatiota?”, Kaunisto ihmettelee.

”Vasemmistoliitto toivoo kovasti paluuta hallitukseen. Puolue jättäytyi kuitenkin pois puolueiden yhteisestä velkajarru-sovusta ja esittää nyt puoluehallituksesta asti duubioita Suomen Nato-jäsenyyden täysimääräisyydestä. Mihin hallituskokoonpanoon puheenjohtaja Koskela aikoo pyrkiä – vai onko SDP valmis tällaisten vastuuttomien linjausten takuupuolueeksi?”, Kaunisto kysyy.