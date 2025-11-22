Vasemmistoliiton uudessa tavoiteohjelmassa vaatimus 15 euron minimituntipalkasta

Johdonmukaisesti työntekijän puolella

Vasemmistoliitto vaatii Suomeen 15 euron vähimmäistuntipalkan.

– Työehtosopimusjärjestelmää täydentävä vähimmäistuntipalkka varmistaisi, että jokaiselle työntekijälle maksetaan oikeudenmukainen korvaus työstään. Se on reilun työmarkkinapolitiikan keskeisimpiä kysymyksiä, vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela kommentoi.

Minimipalkan lisäksi tavoiteohjelmaan lisättiin useita muitakin työntekijöiden asemaa parantavia tavoitteita. Vasemmistoliiton mukaan työstä tulisi jatkossa maksaa uusi olosuhdelisä aina, kun työtä teetetään määrä- tai osa-aikaisena.

Vasemmisto vastaisi työttömyyskriisiin ottamalla käyttöön pitkäaikaistyöttömien työtakuun, jossa julkissektori turvaisi palkkatuettua työtä kaikille yli 12 kuukautta työttömänä olleille.

Puolue haluaa myös purkaa monia oikeistohallituksen työntekijävihamielisiä päätöksiä. Vasemmistoliiton tavoitteena on esimerkiksi palauttaa ay-jäsenmaksujen verovähennysoikeuden ja purkaa lakko-oikeusrajoitukset.

Kestävää teollisuuspolitiikkaa

Vasemmisto haluaa kunnianhimoista ja vihreää siirtymää tukevaa teollisuuspolitiikkaa. Reilua siirtymää vauhdittamaan puolue vaatii sitovia päästövähennys-, kiertotalous- ja monimuotoisuustavoitteita.

Tavoiteohjelmaan lisättiin myös kirjaus uudesta teollisuuden reilun siirtymän suunnitteluyksiköstä, jonka puolue haluaa perustettavan valtioneuvoston kansliaan.

– Kestävä teollisuuspolitiikka on elinehto niin maapallomme kuin työntekijöidemme kannalta. Oikein toteutettuna se toimii samanaikaisena ratkaisuna moniin haasteisiin, Koskela muistuttaa.

Konkreettisia keinoja ihmisten arjen parantamiseksi

Puoluekokous työsti tavoiteohjelmaa perusteellisesti useiden tuntien ajan käsitellen lähes 500 ehdotusta. Uusi tavoiteohjelma on voimassa seuraavan kolmivuotisen puoluekokouskauden. Kauden aikana Suomessa järjestetään eduskuntavaalit.

– Uuden tavoiteohjelman kanssa suuntaamme kohti tulevia eduskuntavaaleja. Me haluamme parantaa ihmisten arkea ja tämä ohjelma antaa konkreettisia keinoja sen toteuttamiseksi, Koskela sanoo.

Tavoiteohjelmaan lisättiin laajasti kirjauksia eri aihealueista. Vasemmistoliitto haluaa esimerkiksi laskea kirjojen arvonlisäveron nollaan, säätää ilmastolain rinnalle luontolain ja rajoittaa voitontavoittelua sote-palveluissa. Koko tavoiteohjelma julkaistaan puolueen verkkosivuilla myöhemmin.