Vasemmistoliiton uudessa tavoiteohjelmassa vaatimus 15 euron minimituntipalkasta
Vasemmistoliitto hyväksyi tänään 23.11. Vantaalla järjestetyssä puoluekokouksessaan uuden tavoiteohjelmansa seuraavaksi kolmeksi vuodeksi.
Johdonmukaisesti työntekijän puolella
Vasemmistoliitto vaatii Suomeen 15 euron vähimmäistuntipalkan.
– Työehtosopimusjärjestelmää täydentävä vähimmäistuntipalkka varmistaisi, että jokaiselle työntekijälle maksetaan oikeudenmukainen korvaus työstään. Se on reilun työmarkkinapolitiikan keskeisimpiä kysymyksiä, vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela kommentoi.
Minimipalkan lisäksi tavoiteohjelmaan lisättiin useita muitakin työntekijöiden asemaa parantavia tavoitteita. Vasemmistoliiton mukaan työstä tulisi jatkossa maksaa uusi olosuhdelisä aina, kun työtä teetetään määrä- tai osa-aikaisena.
Vasemmisto vastaisi työttömyyskriisiin ottamalla käyttöön pitkäaikaistyöttömien työtakuun, jossa julkissektori turvaisi palkkatuettua työtä kaikille yli 12 kuukautta työttömänä olleille.
Puolue haluaa myös purkaa monia oikeistohallituksen työntekijävihamielisiä päätöksiä. Vasemmistoliiton tavoitteena on esimerkiksi palauttaa ay-jäsenmaksujen verovähennysoikeuden ja purkaa lakko-oikeusrajoitukset.
Kestävää teollisuuspolitiikkaa
Vasemmisto haluaa kunnianhimoista ja vihreää siirtymää tukevaa teollisuuspolitiikkaa. Reilua siirtymää vauhdittamaan puolue vaatii sitovia päästövähennys-, kiertotalous- ja monimuotoisuustavoitteita.
Tavoiteohjelmaan lisättiin myös kirjaus uudesta teollisuuden reilun siirtymän suunnitteluyksiköstä, jonka puolue haluaa perustettavan valtioneuvoston kansliaan.
– Kestävä teollisuuspolitiikka on elinehto niin maapallomme kuin työntekijöidemme kannalta. Oikein toteutettuna se toimii samanaikaisena ratkaisuna moniin haasteisiin, Koskela muistuttaa.
Konkreettisia keinoja ihmisten arjen parantamiseksi
Puoluekokous työsti tavoiteohjelmaa perusteellisesti useiden tuntien ajan käsitellen lähes 500 ehdotusta. Uusi tavoiteohjelma on voimassa seuraavan kolmivuotisen puoluekokouskauden. Kauden aikana Suomessa järjestetään eduskuntavaalit.
– Uuden tavoiteohjelman kanssa suuntaamme kohti tulevia eduskuntavaaleja. Me haluamme parantaa ihmisten arkea ja tämä ohjelma antaa konkreettisia keinoja sen toteuttamiseksi, Koskela sanoo.
Tavoiteohjelmaan lisättiin laajasti kirjauksia eri aihealueista. Vasemmistoliitto haluaa esimerkiksi laskea kirjojen arvonlisäveron nollaan, säätää ilmastolain rinnalle luontolain ja rajoittaa voitontavoittelua sote-palveluissa. Koko tavoiteohjelma julkaistaan puolueen verkkosivuilla myöhemmin.
Yhteyshenkilöt
Minja Koskelakansanedustaja, vasemmistoliiton puheenjohtajaPuh:050 549 9632minja.koskela@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vasemmistoliitto
Hanna Sarkkinen: Valtionosuusuudistuksen kaatuminen on hallitukselta suuri epäonnistuminen22.11.2025 10:58:12 EET | Tiedote
Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen (kok) kertoi eilen, että kuntien valtionosuusjärjestelmän uudistamista koskevat neuvottelut hallituksessa ovat epäonnistuneet, eikä valtionosuusuudistus etene tällä hallituskaudella. Vasemmistoliiton oululainen kansanedustaja, valtiovarainvaliokunnan jäsen Hanna Sarkkinen on pettynyt uudistuksen kaatumiseen.
Pia Lohikoski puoluekokouksessa: Lukiot ja ammatillinen koulutus on tuotava yhteen21.11.2025 17:45:16 EET | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Pia Lohikoski esittää, että toisen asteen koulutusta tuotaisiin tulevaisuudessa yhteen. Vasemmistoliiton puoluekokous on käynnissä Vantaan Kulttuuritalo Martinuksessa.
Pia Lohikoski: Hallitus leikkaa omat koulutustavoitteensa kuoliaaksi20.11.2025 15:43:03 EET | Tiedote
Hallitus on tänään tiedottanut, että aiemmin syksyllä perutut elokuva-alan leikkaukset iskevät muun muassa korkeakouluihin. Vasemmistoliiton kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Pia Lohikoski pitää päätöstä täysin ristiriitaisena hallituksen omien koulutustavoitteiden kanssa. Hallitus on sitoutunut tavoitteeseen, jonka mukaan vähintään 50 prosenttia nuorista aikuisista suorittaa korkeakoulututkinnon.
Johannes Yrttiaho: Telakkateollisuutta rahoittavan Finnveran kymmenien miljardien riskit on pidettävä eduskunnan kontrollissa20.11.2025 14:35:29 EET | Tiedote
Perustuslakivaliokunta antoi torstaina lausuntonsa valtion erityisrahoitusyhtiö Finnveraa koskevan lain uudistuksesta. Valiokunnan jäsen, vasemmistoliiton kansanedustaja Johannes Yrttiaho katsoo, että eduskunnan budjettivalta Finnveran miljardivaltuuksista päätettäessä tulee pitää nykyisellä tasolla. Eduskuntaan tuotu lakiesitys ei näin tee. Esitys heikentäisi merkittävästi eduskunnan mahdollisuuksia vaikuttaa päätöksiin valtiontalouden kannalta valtavista sitoumuksista. – Eduskunta on ylin valtioelin, lainsäädäntö- ja budjettivallan käyttäjä. Esitys muuttaa eduskunnan aseman mm. meriteollisuuden jättirahoituksista päätettäessä sivustakatsojaksi, Yrttiaho sanoo. Esityksen mukaan Finnveran erilaisten sitoumusten kokonaismäärä olisi 50 miljardia euroa, ja yhtiön varainhankintaa varten ottamien valtion vastuulla olevien velkojen määrä 20 miljardia euroa. – Summat, joista puhutaan, ovat merkittävästi korkeampia kuin esimerkiksi Suomen EU:n rahoitusvälineisiin liittyvissä vastuissa. Mittalu
Vasemmistoliiton vaihtoehtobudjetti julki tiistaina 25.11.19.11.2025 13:09:32 EET | Kutsu
Työttömyys on karannut ennätyslukemiin, sote-palvelut ovat kriisiytymässä ja oikeistohallitus on epäonnistunut täydellisesti velkaantumisen taittamisessa. Suomi tarvitsee nyt uusia suuntia.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme