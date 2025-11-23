Kokoomuksen Aalto-Setälä: YK:n ilmastokokouksessa sopimus kärähti kuten kokouspaikkakin
COP30-ilmastokokous Belémissä, Brasiliassa, päättyi pitkien ja tulipalon vuoksi venyneiden neuvottelujen jälkeen lähes 200 maan hyväksymään kompromissisopimukseen. Kokoomuksen kansanedustaja Pauli Aalto-Setälä pitää lopputulosta riittämättömänä fossiilisten polttoaineiden vähentämisen osalta, vaikka kokouksessa saavutettiin myös myönteisiä edistysaskelia.
Eduskunnan talous- ja ympäristövaliokuntia edustanut Pauli Aalto-Setälä ei ollut tyytyväinen lopputulokseen.
”Ilmaston lämpenemisen kannalta ylivoimaisesti tärkeintä on fossiilisten polttoaineiden käytön lopettaminen, josta kokous ei saanut päätöslauselmaansa riittävän tiukkaa ja selkeää kantaa. Myönteistä oli se, että monikansallista 1,5 asteen tavoitetta ei purettu, mutta öljyvaltioiden intressit estivät sen, ettei tavoitteen saavuttamisen konkretiasta sovittu mitään”, Aalto-Setälä toteaa.
Aalto-Setälän mukaan ilmastonmuutosta ei voi enää kokonaan pysäyttää, mutta sen hidastaminen on yhä mahdollista.
”Kokouksessa päätettiin yhteisistä mittareista, joilla ilmastonmuutokseen varautumista ja sopeutumista aletaan seurata maailmanlaajuisesti. 59 indikaattoria kertoo esimerkiksi ilmastokestävien investointien määrästä ja ekosysteemien palautumiskyvystä”, Aalto-Setälä luettelee.
Aalto Setälän mukaan kokouksen heikko lopputulema ei muuta sitä tosiasiaa, että puhtaan energian kysyntä tule kasvamaan jatkossakin
”Fossiilisista polttoaineista luopuminen on välttämätöntä ilmastonmuutoksen hidastamiseksi niin talouden, ruuantuotannon kuin elämän säilymisen kannalta”, Aalto-Setälä jatkaa.
Suomalaisten yritysten vahva läsnäolo kokouksessa korosti Aalto-Setälän mukaan Suomen keskeistä asemaa puhtaan siirtymän ratkaisuissa.
”Meillä on Suomessa osaava ja kilpailukykyinen yrityskenttä, jolla on huippuluokan ratkaisuja niin puhtaaseen sähköntuotantoon kuin myös varautumiseen ja huoltovarmuuteen. Oma energiantuotantomme on jo lähes kokonaan puhdasta. Seuraavaksi pitää tavoitella tämän osaamisen viemistä globaalisti. Suomalaisen huipputeknologian vieminen maailmalle on paitsi ekoteko, myös merkittävä taloudellinen mahdollisuus Suomelle”, Aalto-Setälä päättää.
Globaali ilmastotyö jatkuu seuraavissa ilmastokokouksissa, COP31-kokouksessa Turkissa ensi vuonna ja COP32:ssa Etiopiassa sitä seuraavana vuonna.
Yhteyshenkilöt
Pauli Aalto-SetäläKansanedustaja
Varsinais-Suomen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
