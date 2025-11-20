Tilastokeskus

Työttömyys nousee yhä – osa-aikaisten työllisten määrä ennätystasolla

25.11.2025 08:02:08 EET | Tilastokeskus | Tiedote

15–74-vuotiaita työttömiä oli lokakuussa 48 000 enemmän kuin vuosi sitten. Toisaalta myös työllisiä oli 25 000 enemmän. Työvoimaa eli työllisiä ja työttömiä yhteensä olikin poikkeuksellisen paljon.

Työttömiä oli lokakuussa 276 000, ja työttömyysasteen trendiluku kohosi 10,3 %:iin, selviää työvoimatutkimuksen tiedoista. Trendiluku on korkein nykyisessä, vuodesta 2009 alkavassa trendisarjassa.

”Nuorten eli 15–24-vuotiaiden osallistuminen työmarkkinoille teki suorastaan pompun ylöspäin lokakuussa. Kyse lienee ainakin opiskelijoiden lisääntyneestä työnhausta. Työttömien määrän kasvu selittyy pitkälti tällä muutoksella. Kuitenkin myös 55–64-vuotiaissa työttömien määrä nousi”, sanoo Tilastokeskuksen yliaktuaari Pertti Taskinen.

Samaan aikaan myös 20–64-vuotiaiden kausitasoittamaton työllisyysaste nousi hieman vuodentakaisesta ja oli nyt 76,3 %.

”Työllisyysasteen nousu vuodentakaiseen verrattuna tapahtui kokonaan naisten joukossa, sillä miehillä aste laski. Työllisten määrän kasvu kohdistui julkiselle sektorille”, Taskinen tiivistää.

Ennätysmäärä työllisistä teki osa-aikatyötä: osa-aikaisia oli lokakuussa 539 000 eli 20,7 % kaikista työllisistä.

Taskinen esitteli työvoimatutkimuksen tuloksia Kajaanissa tiedotustilaisuudessa, joka järjestettiin Tilastokeskuksen pääjohtajan Markus Sovalan maakuntavierailun yhteydessä osana Tilastokeskuksen 160-vuotisjuhlavuotta.

