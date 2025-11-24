Espoon Karakallion Lidl uudistuu – myymälä kiinni tiistaina 25.11.
Espoon Karakallion Lidl on palvellut asiakkaita jo vuodesta 2004. Nyt perinteikkäässä myymälässä tehdään pikainen mutta kattava remontti, missä päivitetään myymälän hyllyjärjestystä ja tekniikkaa.
– Nykyajan kaupassa arvostetaan helppoutta ja nopeutta. Siksi haluammekin tehdä meillä Lidlissä asioinnista entistäkin sujuvampaa. Tärkeässä roolissa ovat tuotteiden esillepano ja sijoittelu myymälöissä, sanoo aluepäällikkö Manu Sipiläinen.
Jo sisääntulossa on vastassa muutos: hedelmille ja vihanneksille rakentuu kokonainen alue pelkän käytävän sijaan.
Tuorelihat siirtyvät keskikäytävän altaista ensimmäiselle käytävälle kaappeihin. Pakasteiden paikka siirtyy myymälän perältä lähemmäs asiakaskierron loppua. Samalla pakastekalusteiden sijoittelu muuttuu ”tunnelimalliseksi”, jossa pakasteet löytyvät molemmilta puolilta yhtä käytävää.
Makeisia on aiemmin sijainnut eri puolella myymälää. Uudessa esillepanojärjestyksessä ne kaikki siirtyvät yhteiselle makeisalueelle, josta siis jatkossa löytyvät niin irtokarkit, suklaat kuin muutkin makeiset. Myös monet kuivatuotteet löytyvät jatkossa uusilta paikoilta.
– Näillä muutoksilla saamme tilaa kasvavalle tuotevalikoimalle. Esimerkiksi kuivatavaralle saamme 10-15 % lisää hyllytilaa, aluepäällikkö Sipiläinen kertoo.
Esillepanomuutosten ohella myymälän yleisilmettä raikastetaan muun muassa uusimalla valaistusta.
Karakallion myymälä on remontin vuoksi kiinni tiistaina 25.11.2025. Keskiviikkona myymälä on auki normaalisti, jolloin remonttia viimeistellään ja myymälä on valmis torstaina 27.11.2025
– Toivotan kaikki lämpimästi tervetulleeksi tutustumaan uudistettuun myymäläämme! Uusi hyllyjärjestys tulee varmasti tutuksi nopeasti ja myymälässä autamme mielellämme, jos joku tuote on alkuun hukassa, Sipiläinen vinkkaa.
