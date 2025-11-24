Kelan chattirobotit vastaavat nyt myös sairauspäivärahoja koskeviin kysymyksiin
Chattirobotit Kela-Kelpo ja FPA-Folke osaavat nyt vastata myös Kelan sairauspäivärahoja koskeviin kysymyksiin. Asiakas saa Kelan chattiroboteilta tietoa päivärahoista, jotka maksetaan työkyvyttömyyden perusteella sekä neuvoja hakemisen eri vaiheista ja hakemukseen tarvittavista liitteistä.
Kelan chattirobotti Kela-Kelpo neuvoo asiakkaita nyt myös sairauspäivärahoihin liittyvissä asioissa. Kelpolta voi kysyä esimerkiksi sairauspäivärahaan vaikuttavista tuloista ja osasairauspäivärahan omavastuuajasta. Chattirobotti antaa neuvoja myös muista mahdollisista tuista sairausloman ajalle sekä tietoa hakemuksen käsittelyajoista ja ohjeita OmaKelan käyttämisessä.
Kela-Kelpo vastaa sairauspäivärahoja koskeviin kysymyksiin Kelan verkkosivuilla osoitteessa kela.fi/sairauspaivarahat. Ruotsiksi asiakkaita neuvoo chattirobotti FPA-Folke osoitteessa fpa.fi/sjukdagpenningar.
Sairauspäivärahat ovat tärkeä kokonaisuus, joka koskettaa jossain vaiheessa elämää suurta osaa Kelan asiakkaista.
Joustava ja jatkuvasti kehittyvä palvelu
Kela-Kelpo palvelee asiakkaita monipuolisesti ja joustavasti ympäri vuorokauden. Se oppii jatkuvasti uutta asiakkaiden esittämien kysymysten pohjalta. Tämä varmistaa, että chattirobotin palvelu pysyy ajan tasalla, ja se kykenee reagoimaan nopeasti asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin.
– Jos asiakkaan tilanne osoittautuu chattirobotille liian monimutkaiseksi, se osaa ohjata asiakkaan eteenpäin sopivaan palvelukanavaan, kuten OmaKelaan tai puhelinpalveluun. Näin asiakas saa aina tarvitsemansa avun, tuoteomistaja Sanna Kuunpuro kertoo.
Chattirobotin osaamisen laajentaminen sairauspäivärahoihin on yksi askel eteenpäin. Tulevaisuudessa Kelan chattirobottien tietämystä laajennetaan kattamaan myös muita etuuksia.
– Kela-Kelpon ja FPA-Folken kehittäminen tukee Kelan tavoitetta tarjota asiakkaille ajankohtaisia ja saavutettavia palveluja kaikissa elämäntilanteissa, Sanna Kuunpuro kiteyttää.
Kela-Kelpo ja FPA-Folke ovat palvelleet asiakkaita vuodesta 2020 alkaen. Tänä aikana ne ovat vastanneet kysymyksiin muun muassa perustoimeentulotuesta, perhe-etuuksista, asumistuesta, opiskelijan etuuksista, kuntoutuksesta ja työttömyysetuuksista. Vuonna 2024 asiakkaat kävivät chattirobottien kanssa yli 114 000 keskustelua.
