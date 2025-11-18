Alkon kysely: glögi, punaviini, kinkku ja yhdessäolo – suomalaisen joulupöydän sydän sykkii perinteille

Alkon kysely ja joulun kulutustottumukset tiiviisti

Joulu rakentuu vahvoista perinteistä.

Punaviini on kinkun perinteinen kaveri.

Vastaajista noin kaksikolmasosaa nauttii jouluna glögiä.

Joulun juomien valinnassa tärkeimpiä kriteerejä ovat sopivuus ruokiin, laatu ja hinta.

Lähes neljännes vastaajista hakee vinkkejä Alkon myyjiltä.

Kulutustottumukset pääosin ennallaan, lahjapulloihin panostetaan.

Joulun vilkkaimmat ostospäivät 22. ja 23.12.

Alkon asiakaspaneelikyselyn* vastauksista piirtyy lämmin ja monipuolinen kuva suomalaisesta joulusta, jossa perinteet elävät vahvoina. Noin 65 prosenttia vastaajista kuvaili jouluaan perinteiseksi, korostaen tuttuja rituaaleja: jouluherkkuja, riisipuuroa, joulusaunaa, hautausmaakäyntejä, lahjojen jakoa ja yhdessäoloa. Joulu näyttäytyy monelle rauhallisena, rakkaiden kanssa jaettuna hetkenä, jossa perinteet tuovat turvaa ja tunnelmaa.

Toisaalta noin joka kymmenes vastaaja kuvaili jouluaan moderniksi, ja 14 prosenttia kertoi yhdistävänsä jouluunsa sekä perinteitä että uutta. Moderni joulu tarkoittaa monelle yksinkertaisuutta, hiljaisuutta ja juuri omannäköistä juhlintaa: "modernin minimalistinen – vähemmän on todellakin enemmän", tai "moderni, en oikein vietä joulua". Vastauksissa myös "perinteinen joulu saa modernin twistin" tai "jouluun kuuluu perinteitä Pohjanmaalta, mutta myös nykypäivän viinit". Pieni osa vastaajista ei vietä joulua lainkaan, ja osa kertoo juhlan muotoutuvan esimerkiksi vuorotyön tai elämäntilanteen mukaan aina erilaiseksi.

”Vastauksista välittyy lämminhenkinen ja yhteisöllinen fiilis. Joulu syntyy kokonaisuudesta, jossa ruoka, juoma, tuoksut ja yhdessäolo kietoutuvat yhteen. Joulupöydässä kohtaavat perinteet ja moderni twisti – ja juuri siinä tuntuisi piilevän suomalaisen joulun taika”, kuvailee tuoteviestintäpäällikkö Matti Syrjä.

Suomalaisten joulupöydän tunnelmaa hallitsevat vahvasti perinteiset maut. Kinkku on edelleen joulupöydän kiistaton kuningas, ja sen rinnalla loistavat laatikkoruoat, rosolli, erilaiset kalat, mäti ja riisipuuro. Moni kertoo, ettei joulun tunnelmaa synny ilman näitä tuttuja makuja ja klassikoita, jotka kulkevat sukupolvelta toiselle. Rinnalle nousevat myös modernit vivahteet: glögicocktailit, juustolautaset, kasvisvaihtoehdot, sushi tai riistapadat.

”Suomalainen joulupöytä on varsinainen makujen ilotulitus, joka vaatii lasissa olevalta juomalta melkoista joustavuutta. Etikkaiset, suolaiset, imelät ja mausteiset maut haastavat erityisesti punaviinejä, jotka ovat suomalaisten suosikkeja joulupöydässä. Samaan aikaan on mahdollisuus löytää todella hurmaavia makupareja eri juomatyypeistä ja ruokalajeista: kalat valkoviinillä tai kuohuvalla, kinkun kaverina punaviini, tumma olut ja imelletyt laatikot sekä makeat jälkiruoat ja intensiiviset makeat viinit.”

Punaviini pitää pintansa joulupöydässä

Juomissa punaviini on joulun suosituin valinta: noin 76 prosenttia vastaajista valitsee sen joulupöytäänsä. Muita suosittuja juomavaihtoehtoja ovat olut (36 %), valkoviini (31 %) sekä kuohuviini (30 %). Alkoholittoman vaihtoehdon valitsee 14 % vastaajista, snapsi löytää kaveriksi kalapöytään 14 prosentilla vastaajista. Glögiä nauttii 68 prosenttia vastaajista ja glögin rooli on erityisen monipuolinen: osa keittää sen itse, osa nauttii perinteisistä mauista ja monet kokeilevat mielellään kauden uusia makuja. Alkossa glögejä myydään kauden aikana yli 200 000 litraa.

Vastaajista lähes 60 prosenttia kattaa joulupöytään makean jälkiruoan, konvehdit riittävät makeana noin kolmannekselle vastaajista. Lähes 44 prosenttia yhdistää jälkiruokaan jälkiruokaviinin.

”Meillä myymälöissä punaviinien kysyntä lähes nelinkertaistuu jouluviikolla. Valkoviinejä myydään yli kaksinkertainen määrä, kuohuviinien myynti yli kolminkertaistuu. Myös oluet löytävät tiensä meiltä joulupöytään, erityisesti vahvempien oluiden myynti lähes kolminkertaistuu. Portviini on ehdottomasti jouluherkkujen aatelia, niitä myydään meillä kymmenkertainen määrä tavalliseen viikkoon verrattuna. Jälkiruokaviineissä myynti yli nelinkertaistuu”, kertoo Syrjä Alkon jouluviikon myyntiluvuista.

Myyjiltä halutaan asiantuntevaa apua makupareihin

Myymälöissä Alkon myyjien rooli ja asiantuntemus korostuu: lähes neljännes vastaajista hakee juomavinkkejä heiltä. Lähes puolet suunnittelee joulun juomavalinnat huolella etukäteen, kun taas 40 prosenttia vastaajista luottaa hetken mielijohteeseen. Vastaajat ovat innostuneita uutuuksista, joista on kiinnostunut 64 prosenttia, kun taas klassikoihin luottaa 36 % vastaajista.

Vastaajista 86 prosenttia käyttää joulun juomiin saman verran rahaa kuin aiemmin. Vähemmän rahaa käyttää 9 prosenttia, kun taas viisi prosenttia käyttää enemmän rahaa. Tärkeimmät valintakriteerit joulujuomille olivat sopivuus ruokiin (83 %), laatu (79 %) sekä hinta (33 %).

”Jouluna ostoskoriin valitaan usein vähän arvokkaampi tuote kuin muulloin. Keskihinnan kasvua on viineissä noin 10 prosenttia. Moni valitsee valikoimastamme myös lahjoja. Lahjapulloon ollaan valmiita panostamaan 15–30 euroa.”

Vilkkaimmat asiointipäivät jouluviikolla ovat perinteisesti 22.12. ja 23.12. Jouluaattona 24. joulukuuta Alkon myymälät ovat avoinna klo 12 asti.

*) Kyselytutkimus toteutettiin Alkon asiakaspaneelille (Neuvonantajat) lokakuussa 2025. Vastaajien kokonaismäärä oli 970.