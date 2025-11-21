Kanta-Hämeen pelastuslaitos on jatkossa valmiimpi myös kemiallisiin ja säteilyuhkiin

Koulutuskiertue toteutetaan osana hanketta, jossa Pelastusopisto hallinnoi Huoltovarmuuskeskuksen hankkimaa CBRN-koulutuskonttia. Kiertuetta koodinoiva Pelastusopiston suunnittelija Kristian Järvenpää kertoo, että hankkeessa on koulutettu kiertueen kouluttajiksi kaikkiaan 66 CBRN-asiantuntijaa.

Koulutuskiertue käynnistyi tänä syksynä Pohjois-Karjalasta, Pohjois-Savosta ja Etelä-Savosta ja jatkuu Kanta-Hämeen jälkeen vielä Pirkanmaalle loppuvuoden aikana. Suunnitelman mukaan syyskuuhun 2026 mennessä kiertue on käynyt läpi vähintään 15 hyvinvointialuetta.

Suomi isännöi kahta EU:n rescEU-valmiusvarastoa

Suomi isännöi kahta Euroopan unionin rahoittamaa rescEU-valmiusvarastoa – CBRN- ja Medikaali-varastoa – jotka muodostavat yhdessä Suomen rescEU-hankekokonaisuuden.

CBRN-varastolla varaudutaan kemiallisista (C), biologisista (B), säteilyyn liittyvistä (R) ja ydinaineista (N) aiheutuviin uhkiin, onnettomuuksiin ja kriisitilanteisiin. Varastoon on sijoitettu muun muassa suojavälineitä, mittalaitteita, ilmaisimia ja pikatestejä.

Euroopan komissio päättää rescEU-valmiusvarastojen käytöstä, ja Suomi vastaa materiaalin toimittamisesta. RescEU-valmiuksia välitetään apua pyytäville maille EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta. Suomi voi myös tarjota koulutuskonttia ja asiantuntijoita kouluttamaan kohdemaahan.

Hanketta johtaa sisäministeriö yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Mukana ovat myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Huoltovarmuuskeskus ja Säteilyturvakeskus. Suomen rescEU-hankekokonaisuuden arvo on 305 miljoonaa euroa.

Kutsu medialle:

Median edustajat ovat tervetulleita tutustumaan CBRN-konttiin ja -koulutukseen perjantaina 28.11. klo 10 alkaen Riihimäen paloasemalle osoitteeseen Kirjauksentie 8.

Lisätiedot:

suunnittelija Kristian Järvenpää, Pelastusopisto, 029 545 34 99

palopäällikkö Teemu Hurjanen, Kanta-Hämeen pelastuslaitos, 050 365 9861