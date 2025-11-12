Perinteet jatkuvat opiskelijoiden itsenäisyyspäivän soihtukulkueessa

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta myy keskustakiinteistönsä Kevalle 12.11.2025 23:57:00 EET | Tiedote

HYYn edustajisto on kokouksessaan 12.11.2025 päättänyt myydä Uuden ja Vanhan ylioppilastalon sekä Citytalon, Kaivotalon ja Grand Hansa -kokonaisuuteen kuuluvat Kaivokatu 12:n ja Hansatalon työeläkevakuuttaja Kevalle. Päätös ratkaisee osaltaan HYYn kiinteistötalouden erittäin haastavan velkatilanteen ja auttaa turvaamaan ylioppilaskunnan toiminnan tulevaisuuden.