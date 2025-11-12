HYY – Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta

Perinteet jatkuvat opiskelijoiden itsenäisyyspäivän soihtukulkueessa

24.11.2025 14:12:17 EET | HYY – Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta | Tiedote

Jaa

Suomen pitkäikäisimpiin itsenäisyyspäivän perinteisiin lukeutuva opiskelijoiden soihtukulkue matkaa jälleen Helsingin halki 6.12.2025. Kulkue vaikuttaa liikennejärjestelyihin Helsingin keskustassa noin klo 16.30–17.30 välisenä aikana.

Opiskelijat osallistuvat vuoden 2023 soihtukulkueeseen Mannerheimintiellä.
Kuvassa opiskelijoita vuoden 2023 soihtukulkueessa Mannerheimintiellä. Vilma Viertola HYY

Pääkaupunkiseudun ylioppilaskunnat ja opiskelijakunnat järjestävät perinteisen opiskelijoiden soihtukulkueen itsenäisyyspäivänä.

Juhlallisuudet alkavat tänä vuonna totuttua aikaisemmin. Syynä on tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän vastaanoton aikaistuminen. 

Soihtukulkueen juhlallisuudet alkavat klo 15.30 Hietaniemen hautausmaan Sankariristillä seppeleenlaskulla, jonka yhteydessä opiskelijat pitävät puheita ja esittävät kuorolauluja. Hietaniemen hautausmaalla liikkuvien toivotaan huomioivan Sankariaukion rajallinen tila juhlallisuuksien aikana. 

Soihtukulkue lähtee liikkeelle Hietaniemen hautausmaan uudelta kappelilta noin klo 16.30. Hietaniemen hautausmaan suunnalla liikenne on kulkueen järjestäytymisen ajan suljettu, mikä hautausmaalla liikkuvien on hyvä ottaa huomioon.  

Kulkueen reitti on Hietaniemenkatu – Arkadiankatu – Mannerheimintie – Pohjoisesplanadi – Presidentinlinna – Mariankatu – Aleksanterinkatu – Senaatintori. Kulkueen edetessä katualueita suljetaan muulta liikenteeltä turvallisuussyistä. Yleisön suositellaan saapumaan katsomaan kulkuetta Arkadiankadulle ja Mannerheimintielle. 

Senaatintorilla vietetään kansalaisjuhlaa noin klo 17.25 alkaen. Torilla kuullaan kuorolaulua ja Helsingin pormestari Daniel Sazonovin sekä opiskelijoiden puheita. Tilaisuus päättyy Maamme-yhteislauluun. 

“Sivistys, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat aina olleet keskiössä itsenäisen Suomen tarinassa. Me opiskelijat olemme sukupolvesta toiseen kokoontuneet yhteen juhlimaan Suomea ja vaalimaan näitä arvoja, jotka ovat meille tärkeitä. Olen iloinen, että perinteet tuovat meidät yhteen”, kertoo Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Petra Pulli

Tapahtuman järjestävät yhdessä: 

  • Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) 
  • Svenska Handelshögskolans Studentkår (SHS) 
  • Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY) 
  • Taideyliopiston ylioppilaskunta (TaiYO) 
  • Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O’Diako 
  • Arcada studerandekår ASK 
  • Haaga-Helia ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Helga 
  • Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Laureamko 
  • Metropolia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA 
  • Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO 
  • Kadettitoverikunta

Avainsanat

itsenäisyyspäiväsuomen itsenäisyyssoihtukulkueopiskelijathyyhelsingin yliopiston ylioppilaskuntaperinteet

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Opiskelijoita pitelemässä soihtuja ulkona.
Opiskelijoita valmistautumassa soihtukulkueen lähtöön itsenäisyyspäivänä 2023.
Vilma Viertola HYY
Lataa
Opiskelijat ylioppilaslakit päässä juhlivat Senaatintorilla soihtujen kanssa.
Kulkueen reitti päättyy Senaatintorille. Kuvassa opiskelijoita Senaatintorin juhlahetkessä vuonna 2023.
Vilma Viertola HYY
Lataa

Linkit

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta HYY – Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye