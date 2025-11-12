Perinteet jatkuvat opiskelijoiden itsenäisyyspäivän soihtukulkueessa
Suomen pitkäikäisimpiin itsenäisyyspäivän perinteisiin lukeutuva opiskelijoiden soihtukulkue matkaa jälleen Helsingin halki 6.12.2025. Kulkue vaikuttaa liikennejärjestelyihin Helsingin keskustassa noin klo 16.30–17.30 välisenä aikana.
Pääkaupunkiseudun ylioppilaskunnat ja opiskelijakunnat järjestävät perinteisen opiskelijoiden soihtukulkueen itsenäisyyspäivänä.
Juhlallisuudet alkavat tänä vuonna totuttua aikaisemmin. Syynä on tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän vastaanoton aikaistuminen.
Soihtukulkueen juhlallisuudet alkavat klo 15.30 Hietaniemen hautausmaan Sankariristillä seppeleenlaskulla, jonka yhteydessä opiskelijat pitävät puheita ja esittävät kuorolauluja. Hietaniemen hautausmaalla liikkuvien toivotaan huomioivan Sankariaukion rajallinen tila juhlallisuuksien aikana.
Soihtukulkue lähtee liikkeelle Hietaniemen hautausmaan uudelta kappelilta noin klo 16.30. Hietaniemen hautausmaan suunnalla liikenne on kulkueen järjestäytymisen ajan suljettu, mikä hautausmaalla liikkuvien on hyvä ottaa huomioon.
Kulkueen reitti on Hietaniemenkatu – Arkadiankatu – Mannerheimintie – Pohjoisesplanadi – Presidentinlinna – Mariankatu – Aleksanterinkatu – Senaatintori. Kulkueen edetessä katualueita suljetaan muulta liikenteeltä turvallisuussyistä. Yleisön suositellaan saapumaan katsomaan kulkuetta Arkadiankadulle ja Mannerheimintielle.
Senaatintorilla vietetään kansalaisjuhlaa noin klo 17.25 alkaen. Torilla kuullaan kuorolaulua ja Helsingin pormestari Daniel Sazonovin sekä opiskelijoiden puheita. Tilaisuus päättyy Maamme-yhteislauluun.
“Sivistys, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat aina olleet keskiössä itsenäisen Suomen tarinassa. Me opiskelijat olemme sukupolvesta toiseen kokoontuneet yhteen juhlimaan Suomea ja vaalimaan näitä arvoja, jotka ovat meille tärkeitä. Olen iloinen, että perinteet tuovat meidät yhteen”, kertoo Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Petra Pulli.
Tapahtuman järjestävät yhdessä:
- Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY)
- Svenska Handelshögskolans Studentkår (SHS)
- Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY)
- Taideyliopiston ylioppilaskunta (TaiYO)
- Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O’Diako
- Arcada studerandekår ASK
- Haaga-Helia ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Helga
- Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Laureamko
- Metropolia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA
- Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO
- Kadettitoverikunta
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Petra PulliHallituksen puheenjohtajaHYYPuh:050 475 1280petra.pulli@hyy.fi
Vilma ViertolaViestintäasiantuntijaPuh:050 420 5566vilma.viertola@hyy.fi
Kuvat
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta HYY – Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta
Helsingin yliopiston ylioppilaskunta myy keskustakiinteistönsä Kevalle12.11.2025 23:57:00 EET | Tiedote
HYYn edustajisto on kokouksessaan 12.11.2025 päättänyt myydä Uuden ja Vanhan ylioppilastalon sekä Citytalon, Kaivotalon ja Grand Hansa -kokonaisuuteen kuuluvat Kaivokatu 12:n ja Hansatalon työeläkevakuuttaja Kevalle. Päätös ratkaisee osaltaan HYYn kiinteistötalouden erittäin haastavan velkatilanteen ja auttaa turvaamaan ylioppilaskunnan toiminnan tulevaisuuden.
Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan edustajistovaalit on käyty, vaalien voittajana Sitoutumaton Vasemmisto22.10.2025 22:55:59 EEST | Tiedote
Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) edustajistovaalien äänestys päättyi tänään klo 20. Äänestyspäivät olivat 15.10.–17.10. ja 20.10.–22.10.
Ylioppilaskuntien yhteiskannanotto: Yliopistoyhteisö rintamaksi avoimen yliopiston tutkintoja vastaan12.5.2025 14:05:25 EEST | Tiedote
Suomen ylioppilaskuntien yhteinen kannanotto 12.5.2025
Kannanotto: Koulutuksen roihua ei saa sammuttaa – leikkaukset korkeakoulutukseen vaarantavat tulevaisuuden24.4.2025 14:11:55 EEST | Tiedote
Helsingin yliopiston ylioppilaskunta kritisoi kannanotossaan Orpon hallituksen puoliväliriihessä esitettyjä leikkauksia korkeakoulutuksen perusrahoitukseen.
Opiskelijoiden soihtukulkue matkaa Hietaniemestä Senaatintorille itsenäisyyspäivänä5.12.2024 07:45:00 EET | Tiedote
Pääkaupunkiseudun opiskelijat viettävät Suomen itsenäisyyspäivää jälleen perinteisessä soihtukulkueessa. Ensimmäinen kulkue järjestettiin jo vuonna 1951.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme