Syyskokous 2025: Pentti Lemmetyinen on Lastensuojelun Keskusliiton uusi puheenjohtaja

Lastensuojelun Keskusliiton sääntömääräinen syyskokous 24.11.2025 kokosi yhteen keskusliiton jäsenistön hyväksymään keskusliiton tulevan vuoden toimintasuunnitelman ja tilinpäätöksen sekä valitsemaan uudet hallituksen jäsenet ja puheenjohtajan. Leena Laitinen väistyy tehtävästään vuoden vaihteessa, jolloin Pentti Lemmetyinen aloittaa kautensa Lastensuojelun Keskusliiton hallituksen puheenjohtajana.

– Hyvinvointiyhteiskunnassa järjestöillä on erityinen rooli, mutta on hienoa, että Lastensuojelun Keskusliiton jäsenistössä on järjestöjen lisäksi kuntia ja hyvinvointialueita. Uskon ja toivon, että tällä porukalla saamme herätettyä keskustelua yhteiskunnassa, sanoi Lemmetyinen, joka on toiminut pitkään Suomen Setlementtiliiton johtajana.

– Iloitsemme kaikista niistä lapsista, joilla menee hyvin ja jotka ovat toiveikkaita tulevaisuuden suhteen ja kannamme huolta siitä kasvavasta joukosta, jolla ei mene hyvin ja jonka elämää värittää huoli, näköalattomuus ja toivottomuus. Meidän aikuisten vastuulla on näyttää näille lapsille, että elämä kantaa ja toivoa on. Minua puhuttelee vahvasti Lastensuojelun Keskusliiton slogan: koska lapset ovat tärkeintä, mitä meillä on.

Vuonna 2026 Lastensuojelun Keskusliiton toiminnassa näkyy järjestökentän murros. Keskusliiton tavoitteena on rakentaa yhteistyötä lasten puolesta työskentelevien organisaatioiden välille ja sen työssä painottuu erityisesti yhteen kokoava ja voimia yhdistävä vaikuttamistyö. Keskusliitto tukee toiminnallaan jäsenyhteisöjensä työtä, vahvistaa vuorovaikutusta niiden välillä

Keskusliitto tuottaa luotettavaa tietoa lapsuudesta ja lasten, nuorten ja perheiden toimintaympäristöstä päättäjien sekä koko yhteiskunnan käyttöön, visualisoi lapsitietoa ja viestii siitä ymmärrettävästi. Poliittisessa vaikuttamistyössä korostuu lainsäädäntöön vaikuttaminen lapsen oikeuksien ja lasten hyvinvoinnin näkökulmista käsin. Toimintasuunnitelma 2026 toteuttaa keskusliiton keväällä 2025 hyväksyttyä strategiaa.

– Lastensuojelun Keskusliitto on enemmän kuin järjestö. Se on ääni, joka puolustaa lapsen oikeuksia jatkuvasti, sanoi Leena Laitinen, joka kiitti Lastensuojelun Keskusliiton hallitusta sekä toimivaa johtoa yhteisestä työskentelystä vuosien varrella.



– Lasten suojelu tarvitsee meitä kaikkia. Olen nöyrä ja kiitollinen, että olen saanut etuoikeuden toimia tässä tehtävässä ja nähdä sen väkevän kädenjäljen, jonka lapsi- ja perhejärjestöt suomalaiseen yhteiskuntaan jättävät. Olen todella ylpeä siitä kaikesta, mitä keskusliitto on kuluneen neljän vuoden aikana ja millä tavalla se on järjestönä kehittynyt.

Syyskokouksessa valittiin lisäksi keskusliiton hallitukseen neljä uutta jäsentä ja neljä varajäsentä. Hallitukseen uusiksi varsinaisiksi jäseniksi valittiin Esa Iivonen Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry:stä, Johannes Jahnukainen Osallisuuden aika ry:stä, Mikko Mäkelä Lasten ja nuorten keskus ry:stä sekä Raija Näppä Nuorten Ystävät ry:stä. Varajäseniksi valittiin Ahti Hurmalainen Elatusvelvollisten liitto ry:stä, Laura Yliruka Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itlasta, Petri Guilland Isät lasten asialla ry:stä sekä Sari Leskinen Sosiaalijohto ry:stä.

Lastensuojelun Keskusliiton hallituksen varsinaiset jäsenet vuonna 2026 ovat:

Vaikuttamistyön johtaja Esa Iivonen, Mannerheimin Lastensuojeluliitto (2026–2028)

Toiminnanjohtaja Johannes Jahnukainen, Osallisuuden aika ry (2026–28)

Toiminnanjohtaja Mikko Mäkelä, Lasten ja nuorten keskus (2026–28)

Pääsihteeri Raija Näppä, Nuorten Ystävät ry (2026–28)

Johtaja Riitta Hyytinen, Pelastakaa Lapset ry (2025–27)

Toiminnanjohtaja Jussi Ketonen, Perhekuntoutuskeskus Lauste (2025–27)

Toiminnanjohtaja Sari Nikula, Parasta Lapsille ry (2025–27)

Toiminnanjohtaja Sami Teikko, Koulutus Elämään Säätiö sr (2025–27)

Toiminnanjohtaja Miia Hänninen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry (2024–26)

Palvelualuejohtaja Satu Mäki-Fossi, Etelä-Pohjamaan hyvinvointialue (2024–26)

Ohjelmajohtaja Marina Wetzer-Karlsson, Väestöliitto ry (2024–26)

Pääsihteeri Oona Ylönen, Ensi- ja turvakotien liitto ry (2024–26)

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) edustajana tutkimusprofessori Taina Laajasalo



Syyskokous päätti myös käynnistää toiminnanjohtajan esityksestä Lastensuojelun Keskusliiton omistuksessa olevan kiinteistön myynnin. Syyskokous valtuutti keskusliiton hallituksen huolehtimaan kiinteistön myynnin käytännön toteutuksesta.

Lue lisää:

Lastensuojelun Keskusliiton strategia ja toimintasuunnitelma www.lskl.fi/meista/lastensuojelun-keskusliitto/strategia-ja-toimintasuunnitelma/

Lisätietoja antaa:

Toiminnanjohtaja Ulla Siimes, ulla.siimes@lskl.fi, p. 040 553 0981

Johtaja, viestintä ja vaikuttaminen, Juuli Hurskainen, juuli.hurskainen@lskl.fi, p. 050 3533 480