Vapaaehtoisen pelastuspalvelun uudeksi puheenjohtajaksi on valittu Seppo Kolehmainen
Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) uudeksi puheenjohtajaksi on valittu Seppo Kolehmainen. Hän aloittaa tehtävässään 1.1.2026, kun nykyisen puheenjohtajan Hannu Harrin puheenjohtajuuskausi päättyy.
Kolehmainen toimi poliisiylijohtajana vuoden 2024 syyskuuhun asti, kunnes jäi eläkkeelle. Sitä ennen hän on työskennellyt Poliisihallituksen valvonta- ja hälytystoimintayksikön poliisijohtajana ja Poliisiammattikorkeakoulun rehtorina.
– Aloitan puheenjohtajana hyvillä mielin ja innostuneena. Olen myös otettu siitä, että minulle avautui mahdollisuus toimia Vapepan puheenjohtajana. Poliisiylijohtajana huomasin monta kertaa, että Vapepan apu poliisille oli korvaamatonta. Vapepasta puhuttaessa kyse on siis merkittävästä auttamisen voimavarasta, Kolehmainen sanoo.
Keskustoimikunnan puheenjohtajana toimii Vapaaehtoisen pelastuspalvelun yhdysjärjestönä toimivan Suomen Punaisen Ristin kahdeksi vuodeksi kerrallaan nimeämä henkilö (Vapepan johtosääntö).
Suomen Punainen Risti on yksi Suomen suurimmista humanitaarisista järjestöistä. Punaisen Ristin tehtävänä on auttaa apua eniten tarvitsevia kotimaassa ja ulkomailla.
Punainen Risti auttaa ihmisiä katastrofien ja onnettomuuksien sattuessa ja kouluttaa heitä varautumaan niihin. Järjestö kannustaa ihmisiä hoitamaan terveyttään ja pitämään huolta toisistaan. Inhimillisyyden puolustaminen on yksi järjestön päätavoitteista.
