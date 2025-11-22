Vapaaehtoisen pelastuspalvelun uudeksi puheenjohtajaksi on valittu Seppo Kolehmainen

Kolehmainen toimi poliisiylijohtajana vuoden 2024 syyskuuhun asti, kunnes jäi eläkkeelle. Sitä ennen hän on työskennellyt Poliisihallituksen valvonta- ja hälytystoimintayksikön poliisijohtajana ja Poliisiammattikorkeakoulun rehtorina.

– Aloitan puheenjohtajana hyvillä mielin ja innostuneena. Olen myös otettu siitä, että minulle avautui mahdollisuus toimia Vapepan puheenjohtajana. Poliisiylijohtajana huomasin monta kertaa, että Vapepan apu poliisille oli korvaamatonta. Vapepasta puhuttaessa kyse on siis merkittävästä auttamisen voimavarasta, Kolehmainen sanoo.

Keskustoimikunnan puheenjohtajana toimii Vapaaehtoisen pelastuspalvelun yhdysjärjestönä toimivan Suomen Punaisen Ristin kahdeksi vuodeksi kerrallaan nimeämä henkilö (Vapepan johtosääntö).