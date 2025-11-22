Suomen Punainen Risti SPR

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun uudeksi puheenjohtajaksi on valittu Seppo Kolehmainen

24.11.2025 15:36:11 EET | Suomen Punainen Risti SPR | Tiedote

Jaa

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) uudeksi puheenjohtajaksi on valittu Seppo Kolehmainen. Hän aloittaa tehtävässään 1.1.2026, kun nykyisen puheenjohtajan Hannu Harrin puheenjohtajuuskausi päättyy.

Seppo Kolehmainen. Kuva: Poliisihallitus
Seppo Kolehmainen. Kuva: Poliisihallitus

Kolehmainen toimi poliisiylijohtajana vuoden 2024 syyskuuhun asti, kunnes jäi eläkkeelle. Sitä ennen hän on työskennellyt Poliisihallituksen valvonta- ja hälytystoimintayksikön poliisijohtajana ja Poliisiammattikorkeakoulun rehtorina.

– Aloitan puheenjohtajana hyvillä mielin ja innostuneena. Olen myös otettu siitä, että minulle avautui mahdollisuus toimia Vapepan puheenjohtajana. Poliisiylijohtajana huomasin monta kertaa, että Vapepan apu poliisille oli korvaamatonta. Vapepasta puhuttaessa kyse on siis merkittävästä auttamisen voimavarasta, Kolehmainen sanoo.

Keskustoimikunnan puheenjohtajana toimii Vapaaehtoisen pelastuspalvelun yhdysjärjestönä toimivan Suomen Punaisen Ristin kahdeksi vuodeksi kerrallaan nimeämä henkilö (Vapepan johtosääntö).

Kuvat

Seppo Kolehmainen. Kuva: Poliisihallitus
Seppo Kolehmainen. Kuva: Poliisihallitus
Lataa

Tietoja julkaisijasta

Suomen Punainen Risti on yksi Suomen suurimmista humanitaarisista järjestöistä. Punaisen Ristin tehtävänä on auttaa apua eniten tarvitsevia kotimaassa ja ulkomailla.

Punainen Risti auttaa ihmisiä katastrofien ja onnettomuuksien sattuessa ja kouluttaa heitä varautumaan niihin. Järjestö kannustaa ihmisiä hoitamaan terveyttään ja pitämään huolta toisistaan. Inhimillisyyden puolustaminen on yksi järjestön päätavoitteista.

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Punainen Risti SPR

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye