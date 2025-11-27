Schneider Electric ja Gistele tuovat markkinoille älykotivalmiit sähkökeskukset
- Schneider Electric ja kotimainen Gistele Oy tuovat markkinoille ensimmäiset Wiser Ready -älykotivalmiit sähkökeskukset.
- Keskuksen energiamittarin ja Wiser Home -älykotisovelluksen avulla voi seurata ja ohjata asunnon kulutusta reaaliajassa, mikä mahdollistaa myös nopean reagoinnin sähkön hinnan muutoksiin.
- Sigma Wiser Ready -sähkökeskukset tarjoavat ratkaisun talotehtaiden ja rakennusliikkeiden uudiskohteisiin.
Kansainvälinen energiateknologiajohtaja Schneider Electric sekä kotimainen sähkökeskusvalmistaja Gistele Oy ovat solmineet strategisen yhteistyösopimuksen, jonka tuloksena syntyy täysin uusi tuotekategoria: Wiser Ready -älykotivalmiit ryhmäkeskukset.
Ensimmäisenä valmistajana maailmassa Gistele tuo markkinoille keskuksia, joihin on integroitu Wiser Ready -älykotivalmius jo tuotantovaiheessa. Wiser Ready -ryhmäkeskukset tuovat merkittäviä etuja niin rakennusliikkeille, talotehtaille kuin myös loppukäyttäjille.
Yhteistyö julkaistiin lokakuussa Schneider Electricin globaalissa Innovation Summit -tapahtumassa Kööpenhaminassa.
Älykotivalmius vakiona – ilman työmaamuutoksia
Wiser Ready -keskukset on suunniteltu vastaamaan modernin rakentamisen ja asumisen tarpeisiin. Keskuksissa käytetään Schneider Electricin Easy9-sarjan korkealaatuisia ja turvallisia moduulikomponentteja, ja niiden pääkytkimen yhteyteen on tehtaalla asennettu PowerTag-energiamittari.
Tämän ansiosta älykotivalmius on keskuksessa jo valmiina, eikä sähköasentajan tarvitse tehdä lisäasennuksia tai muutoksia työmaalla.
Älykotivalmius on erityisen merkittävä etu rakennusliikkeille ja talotehtaille, jotka voivat nyt tarjota älykotivalmiin sähkökeskuksen vakiona ilman lisätyövaiheita. Asennusprosessi nopeutuu, virhemahdollisuudet vähenevät ja toimitusketju yksinkertaistuu. Samalla loppuasiakas saa käyttöönsä valmiuden, jonka voi aktivoida halutessaan helposti itse.
Älykäs energiankäyttö ja automaatio
PowerTag-energiamittari mahdollistaa reaaliaikaisen energiankulutuksen seurannan asukkaalle asuntokohtaisesti. Kun mittari yhdistetään Schneider Electricin Wiser-keskusyksikköön, käyttäjä saa käyttöönsä monipuoliset älykotiautomaation toiminnot, jotka perustuvat kulutustietoihin.
Wiser Home -sovelluksessa on lisäksi natiivisti pörssisähkön seuranta, jonka avulla kodin toimintoja voidaan automatisoida sähkön hinnan mukaan ja ohjata lämmitystä, käyttöveden lämmitystä, pistorasioita tai sähköauton latausta edullisiin ajankohtiin.
Vakiokeskuksia sekä kustomoituja ratkaisuja
Gistele tuo Wiser Ready -version myös sähkötukkujen vakiokeskusmalleihin, jolloin älykotivalmius on helposti saatavilla yksittäisiin uudiskohteisiin ja saneerauskohteisiin.
Lisäksi Gistele tarjoaa mahdollisuuden kustomoida keskuksia rakennusliikkeiden ja talotehtaiden omien speksien mukaisesti, jolloin ratkaisu voidaan sovittaa tarkasti osaksi kohteen sähköjärjestelmää ja toimitusprosessia.
Vastuullista asumista ja energiatehokkuutta
Yhteistyö Gistelen kanssa vastaa asunnonostajien nykytarpeisiin. Wiser Ready -keskukset tarjoavat konkreettisen askeleen kohti älykästä ja joustavaa energiankäyttöä helposti, turvallisesti ja kustannustehokkaasti ja edustavat uutta standardia älykotien sähköistyksessä.
– Olemme erittäin iloisia yhteistyöstä Gistelen kanssa. Schneider Electricin Wiser-älykotijärjestelmän kantavana voimana on tuoda älykoti saavutettavaksi kaikille. Nyt Gistelen laadukkaiden Wiser Ready -keskusten myötä myös ammattirakentajat voivat helpommin lisätä reaaliaikaisen energianhallinnan myymiinsä asuntoihin, sanoo Schneider Electricin kaupallinen tuotepäällikkö Juhani Hallamaa.
– Yhteistyö Schneider Electricin kanssa vie suomalaisen asuntokeskusosaamisen uudelle tasolle. Wiser Ready -keskukset mahdollistavat sen, että älykotivalmius ei ole enää lisäominaisuus vaan uusi normaali. Rakennusliikkeet ja talotehtaat saavat käyttöönsä ratkaisun, joka on helppo ottaa käyttöön ja joka tuo loppuasiakkaille aidosti arvoa energiatehokkuuden, säästöjen ja modernin asumismukavuuden kautta, sanoo Gistele Oy:n COO Tommi Lehtimäki.
Wiser Ready -keskukset tulevat markkinoille alkuvuoden 2026 aikana Gistelen kautta.
Lisätietoja:
Juhani Hallamaa, Commercial Offer Manager/Home Energy Management Systems, Schneider Electric, juhani.hallamaa@se.com
Tommi Lehtimäki, COO, Operatiivinen johtaja, Gistele Oy, tommi.lehtimaki@gistele.fi, puh. 050 556 2327
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Susanna NiemeläBrand, PR and Communication ManagerSchneider Electric FinlandPuh:+358503545666susanna.niemela@se.com
Kuvat
Tietoa Schneider Electricistä
Schneider Electric on kansainvälinen energiateknologiajohtaja, joka mahdollistaa kestävän kehityksen kaikille sähköistämällä, automatisoimalla ja digitalisoimalla jokaisen toimialan, yrityksen ja kodin. Sen teknologiaratkaisujen avulla rakennukset, datakeskukset, tehtaat, infrastruktuuri ja sähköverkot voivat toimia avoimina, yhteen liitettyinä ekosysteemeinä, mikä parantaa suorituskykyä, häiriönsietoa ja vastuullisuutta. Schneider Electricin ratkaisuvalikoima kattaa älykkäät laitteet, ohjelmistokeskeiset arkkitehtuurit, tekoälyjärjestelmät, digitaaliset palvelut ja konsultoinnin.
Schneider Electricillä on 160 000 työntekijää ja miljoona kumppania yli 100 maassa. Schneider Electric on toistuvasti valittu yhdeksi maailman vastuullisimmista yhtiöistä.
www.se.com/fi/fi/
Tietoja Gistele Oy:stä
Gistele Oy on Turussa toimiva sähkökeskusten asiantuntija, joka on valmistanut turvallisia ja laadukkaita ratkaisuja teollisuuden, infrarakentamisen, rakennusalan ja meriteollisuuden tarpeisiin jo yli 40 vuoden ajan ja yritys työllistää noin 40 sähköalan ammattilaista. Gistele tunnetaan räätälöidyistä ratkaisuistaan, korkeasta toimitusvarmuudestaan sekä tinkimättömästä laadustaan. Yrityksen toimintaa ohjaa motto "Turvallisuutta laadusta".
